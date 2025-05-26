تسريبات تكشف أسرارا جديدة عن iPhone 17.. تصميم أنحف ومعالج أقوى وكاميرات غير مسبوقة

تتزايد التوقعات حول سلسلة هواتف آيفون من شركة أبل مع اقتراب شهر سبتمبر من كل عام، وفي عام 2025، تستعد الشركة لطرح سلسلة iPhone 17 التي يُتوقع أن تقدم نقلة نوعية من حيث التصميم، الأداء، والكاميرات.

ورغم غياب الإعلان الرسمي من شركة أبل حتى الآن، فإن التسريبات تشير إلى العديد من التفاصيل المثيرة حول سلسلة الهواتف القادمة، والتي نعرضها فيما يلي:

تصميم أنحف وهيكل أقوى

أبرز المستجدات في التصميم ستكون مع هاتف iPhone 17 Air، والذي تشير التسريبات إلى أنه سيكون أنحف هاتف آيفون على الإطلاق، بسماكة لا تتجاوز 5.5 ملم، مع هيكل مصنع من خليط التيتانيوم والألمنيوم لتعزيز المتانة.

في المقابل، سيكون iPhone 17 Pro Max أكثر سماكة (8.73 ملم) ليتيح مساحة لبطارية أكبر وتقنيات كاميرا أكثر تقدماً.

شاشات ProMotion لجميع الطرازات

لأول مرة، يُتوقع أن تحصل جميع إصدارات iPhone 17، بما فيها الطرازات غير الاحترافية، على شاشة بتقنية ProMotion مع معدل تحديث 120 هرتز، ما يوفر تجربة عرض أكثر سلاسة واستجابة.

شاشة iPhone 17 Air ستأتي بقياس 6.6 بوصة.

شاشة iPhone 17 Pro Max، تأتي بقياس 6.9 بوصة، ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة غامرة.

شريحة A19 الجديدة ومعالج Pro أقوى

من المنتظر أن تزود «أبل» هواتف iPhone 17 بشريحة A19 الجديدة:

iPhone 17 Air سيحصل على معالج A19.

طرازات Pro ستحمل معالج A19 Pro، الذي يتمتع بكفاءة أعلى في الأداء والتعامل مع المهام الثقيلة.

أما الذاكرة العشوائية (RAM)، فيُشاع أن طرازات Pro ستحمل 12 غيغابايت من الذاكرة، مقارنة بـ8 غيغابايت في الجيل السابق.

تحسينات كبرى في الكاميرا

تعد الكاميرات من أبرز نقاط التطوير في هاتف iPhone 17 المتظر، وذلك كالتالي:

iPhone 17 Air يأتي بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميغابكسل، وأمامية بدقة 24 ميغابكسل.

طرازات Pro سأتي ثلاث كاميرات خلفية، جميعها بدقة 48 ميغابكسل (رئيسية، واسعة، وعدسة Telephoto)، وهي المرة الأولى التي تعتمد فيها أبل هذا التكوين.

البطارية والشحن

سيأتي iPhone 17 Air ببطارية سعة 2800 مللي أمبير/ساعة فقط بسبب نحافته، لكن من المتوقع استخدام تقنية الأنود السيليكوني لتعويض السعة وتحسين الأداء.

أما طرازات Pro ستضم بطاريات أكبر، وجميع الأجهزة ستدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 35 واط.

دعم Wi-Fi 7 وeSIM فقط

ستدعم السلسلة الجديدة Wi-Fi 7 لتوفير اتصال أسرع وأكثر استقراراً، ومن المنتظر أن يكون iPhone 17 Air من أوائل أجهزة «أبل» التي تعتمد على شريحة eSIM فقط دون منفذ SIM تقليدي.

تشير التقارير إلى إمكانية اعتماد أبل لأول مرة على رقاقة مودم من تطويرها الداخلي، ما يقلل من اعتمادها على مورّدين خارجيين مثل كوالكوم.

الأسعار المتوقعة وموعد الطرح

رغم غياب الإعلان الرسمي، تشير التقديرات إلى أن iPhone 17 Air سيبدأ بسعر 899 دولاراً، أما إصدار iPhone 17 Pro Max سيكون بسعر أعلى يتناسب مع مزاياه المتقدمة.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن السلسلة الجديدة في منتصف سبتمبر 2025، على أن تتوفر الهواتف في الأسواق خلال أيام قليلة بعد ذلك.