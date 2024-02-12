تسريبات بخصوص أول حاسوب مكتبي بشاشة OLED شفافة بالكامل

مع اقتراب موعد المؤتمر السنوي الشهير مَعْرِض MWC 2024 والمقام في الفترة بين 26 من شهر فبراير و 29 من نفس الشهر، تتسارع وتيرة التسريبات شبه المؤكدة بخصوص ما تحمل الشركات المتنافسة من أفكار وابتكارات ومنتجات جديدة تفاجئ بها المستخدمين والمهتمين بمجال التقنية والأجهزة.

lenovo transparent laptop المصدر: موقع Windows Report

وعن أبرز تلك التسريبات حيث أكدت العديد من المصادر الصحفية المطلعة عن عزم شركة لينوفو Lenovo الصينية عرض أول جهاز حاسوب لوحي مكتبي بشاشة من نوع OLED لكنها شفافة بالكامل أول مرة في العالم، ولنتخيل الأمر سوف يكون أشبه بلوح من الزجاج دون حواف وشفاف بالكامل تظهر عليها البيانات والتطبيقات متصل بلوحة مفاتيح مضائه بألوان جذابة.

وتأتي تلك التسريبات بعد وجود تسريبات عن عزم شركة LG (الرائدة في صناعة الشاشات وأجهزة التليفزيون) أيضا عرض أول تليفزيون بشاشة OLED شفافة بالكامل من أنتجها مع وجود تكهنات باحتمالية تطوير الفكرة ليعمل هذا التليفزيون الشفاف أيضا دون استخدام أي أسلاك في التوصيلات.

كما أشارت هذه التسريبات أيضا أن شركة لينوفو Lenovo الصينية قد أكتمل بالفعل أول نسخة من هذا النموذج لديها والتي سيتم عرضها على المستخدمين في المؤتمر وهذا ينقل الحواسيب المحمولة نقلة مستقبلية كبرى على مستوى الشكل قبل المضمون والإمكانات ويعطي الجهاز شكلاً أكثر تفاعلية وجاذبية.

كما أنه هناك توقعات أخرى كبيرة بأن شركة لينوفو Lenovo الصينية تستعد لتقديم جهاز الحاسوب المكتبي الأبرز لديها وهي فئة Thinkbook في مَعْرِض MWC 2024 وذلك بعد إضافة عدة تعديلات على تلك الفئة وتحسين أداء الأجهزة بشكل كبيرة عن الأداء في الإصدارات السابقة، وهو من الأجهزة الرئيسة لدي شركة لينوفو Lenovo الذي تتميز به عن المنافسين في فئة الحواسيب المحمولة.

من الجدير بالذكر أن مؤتمر MWC هو اختصار لجملة (Mobile World Congress) وهو مؤتمر سنوي يقام في شهر فبراير من كل عام بالتحديد في مدينة برشلونة في أسبانيا، وهو يعد أكبر مؤتمر في العالم حاليًا يضم شركات الاتصالات والتقنية وإنتاج الهواتف المحمولة والحواسيب المكتبية والشاشات أيضا.

تتنافس هذه الشركات الكبيرة فيمَا بينها وتقدم في هذا المؤتمر أحدث ما لديها من ابتكارات وآخر ما توصلت إليه في مجالات التقنية المختلفة لنيل اهتمام الحضور المهتم بهذه المجالات والذي يقدر بنحو عشرات الآلاف من المتابعين بل ويتجاوز في بعض الأحيان المئة ألف مشاهد من جميع أنحاء العالم إضافة إلى الملايين المتابعين لأخبار المؤتمر عبر الإنترنت وأيضا وسائل الاتصال المختلفة.