تسريبات أولية لقاتل هواتف الأندرويد Galaxy S23 Ultra وحش سامسونج المنتظر بتصميم خرافي ومواصفات رائعة

بدأت تظهر تسريبات أولية لهاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra والذي سيتم إطلاقه خلال وقت قريب، لم يتم تحديده حتى الآن، وسيأتي الهاتف مزود بقلم رقمي، وذلك عقب إلغاء إنتاج جلاكس نوت، وبحسب التسريبات التي كشفتها العديد من المواقع التقنية، فإن هاتف سامسونج المنتظر سيأتي بنفس إمكانيات جلاكسي نوت.

هاتف Galaxy S23 Ultra

وكانت سامسونج أعلنت العام الماضي عن وقف إنتاج جلاكسي نوت، وتوضح الصور المسربة حتى الآن لهاتف Galaxy S23 Ultra، أن تصميمات الكاميرات الخلفية ستكون مختلفة عن جميع الإصدارات السابقة، حيث تأتي الكاميرات الخلفية بجزيرة شبيهة بالموجودة في هاتف شاومي 12 وXiaomi Mi 11.

كما سيأتي غطاء الخلفية باللون الأصفر المتطور الذي يميل إلى اللون النحاسي، والقلم الإلكتروني باللون الأسود، كما أن الهاتف ما زال قيد التطوير حتى الآن والصورة المنتشرة لهاتف Galaxy S23 Ultra هي صور تقريبية، وربما يختلف الهاتف في إصداره النهائي عن الصور المسربة، ولا توجد معلومات رسمية حتى الآن عن الهاتف.

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ويذكر أن أسواق الهواتف الذكية شهدت تراجعاً كبيراً خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي جعل جميع العلامات التجارية تقوم بتخفيض إنتاجها، ومن بينها العملاق الكوري الجنوبي سامسونج.