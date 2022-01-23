تسريبات آيفون 15 برو يحمل كاميرا periscope للتقريب البصري حتى 5 مرات وميزة فريدة

بالرغم من عدم إطلاق سلسلة آيفون 14 التي تسبقه، إلا أن تسريبات مواصفات آيفون 15 المقرر طرحه صيف 2023 بدأت في الظهور سريعًا ومبكرًا، حيث تناولت بعض التقارير مؤخرًا عن بعض المواصفات المتوقع أن تأتي بها تلك السلسلة التي قد تكون الأقوى على الإطلاق في تاريخ صناعات شركة آبل الأمريكية من الهواتف الذكية، حيث سيتم تزويدها بتقنيات فريدة من نوعها ومختلفة كليًا، وكاميرات قد تكون هي الأقوى والأفضل بين جميع الهواتف الرائدة منها كاميرا بيريسكوب للتقريب البصري.

تسريبات آيفون 15 برو

ووفقًا للتقارير الأجنبية المتداولة، فقد أشارت إلى أن شركة آبل تُخطط لدعم هاتف آيفون 15 برو بكاميرا periscope للتقريب البصري حتى 5 مرات،فضلاً عن تطوير مستمر للعدسات والكاميرات لتكون فائقة الدقة فقد تصل دقتها إلى 64 ميجابكسل، وكاميرات آيفون 14 إلى 48 ميجابكسل، والتخلق عن دقة 12 ميجابكسل التي تحملها الكاميرات الرئيسية، وبدأت الشركة بالفعل في اختبار نماذج أولية وعينات مكونة من عدسات تقريب 5x.

كاميرا بيريسكوب وتقريب بصري

وأضافت التقارير بأن كاميرا periscope القادمة ستكون متوفرة في النسختين آيفون 15 برو وماكس، على أن يتم تصنيعها بواسعة شركة Lante Optics الرائدة في صناعة العدسات فائقة الدقة، وستختص تلك الشركة بتصنيع 100 مليون وحدة لشركة آبل فقط، بينما سيتم دعم تقنية pixel binning مع الكاميرا القادمة المميزة بدقة 48 ميجابكسل لهواتف آيفون التي من المقرر الإعلان عنها العام الجاري لسلسلة آيفون 14، إلا أن أسعارها ستكون مرتفعة جدًا عن السلسلة السابقة.

يهمك أيضًا:

يتيح خاصية SharePlay.. مميزات تحديث آبل iOS 15.1 الجديد

مواصفات سماعة آبل AirPods 3 بصوت محيطي ومقاومة للماء

بشاشة LCD.. تسريبات آيفون iphone الجديد منخفض التكلفة

وميزة فريدة

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه التقارير أيضًا إلى أنه سيتم دعم هواتف آيفون 15 المقبلة بتقنية الاتصال بالأقمار الصناعية، سواء تم دعمها في سلسلة آيفون 14 أو لم يتم دعمها، وذلك بعد الحديث خلال الفترة الماضية عن توفيرها في آيفون 13 إلا أنها لم تتوفر مع تلك السلسلة.