الأقوى على الإطلاق| تسريبات آيفون 14 برو ماكس الجديدة تكشف عن مواصفات خرافية

مع اقتراب الموعد الرسمي للإطلاق في الحدث الرسمي لشركة آبل الأمريكي في سبتمبر المقبل، كشفت أحدث التسريبات عن أبرز المواصفات التي سيأتي بها هاتف آيفون 14 برو ماكس الذي يُعد الأقوى على الإطلاق، نظرًا لما يحمله من ميزات ثورية حديثة وعصرية، إلا أنه سيكون باهظ الثمن، وسيرتفع سعره عن آيفون 13 برو ماكس بقرابة المائة دولار أمريكي تقريبًا أو أكثر.

آيفون 14 برو ماكس

أهم الميزات التي يأتي بها هاتف آيفون 14 برو ماكس الجديد القادم، أنه يحمل ترقيات مدهشة لأول مرة على دقة الكاميرات، فيأتي بكاميرا خلفية كبيرة بدقة 48 ميجابكسل بدلاً من 12 ميجابكسل، وهو ما يزيد دقة التقاط الصور على وضعية التصوير السينمائي، مع ترقيات أخرى أيضًا على الكاميرا الأمامية الخاصة بالسيلفي، حتى تكون أكثر وضوحًا، وستم تزويده أيضًا بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة.

مواصفات أخرى

الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من الألومنيوم.

يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس.

تقنية الشاشة Qhd بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

يملك كاميرا أخرى للعزل وللمساحات الشاسعة والواسعة.

تقنية التصوير مدهشة بدقة 8K

يملك أقوى وأحدث معالج A16

تصل سعة الموبايل إلى 2 تيرابايت و8 جيجا سعر الرامات.

ومن المتوقع أيضًا أن يدعم هاتف iphone 14 pro max تقنية الاتصال بالأقمار الصناعية في حالة الطوارئ عن طريق مودم، وهي الخاصية التي تم الحديث عنها بكثرة طيلة الفترة الماضية.