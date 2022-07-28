تقنية

الأقوى على الإطلاق| تسريبات آيفون 14 برو ماكس الجديدة تكشف عن مواصفات خرافية

محمد أحمد

مع اقتراب الموعد الرسمي للإطلاق في الحدث الرسمي لشركة آبل الأمريكي في سبتمبر المقبل، كشفت أحدث التسريبات عن أبرز المواصفات التي سيأتي بها هاتف آيفون 14 برو ماكس الذي يُعد الأقوى على الإطلاق، نظرًا لما يحمله من ميزات ثورية حديثة وعصرية، إلا أنه سيكون باهظ الثمن، وسيرتفع سعره عن آيفون 13 برو ماكس بقرابة المائة دولار أمريكي تقريبًا أو أكثر.

الأقوى على الإطلاق| تسريبات آيفون 14 برو ماكس الجديدة تكشف عن مواصفات خرافية

آيفون 14 برو ماكس

أهم الميزات التي يأتي بها هاتف آيفون 14 برو ماكس الجديد القادم، أنه يحمل ترقيات مدهشة لأول مرة على دقة الكاميرات، فيأتي بكاميرا خلفية كبيرة بدقة 48 ميجابكسل بدلاً من 12 ميجابكسل، وهو ما يزيد دقة التقاط الصور على وضعية التصوير السينمائي، مع ترقيات أخرى أيضًا على الكاميرا الأمامية الخاصة بالسيلفي، حتى تكون أكثر وضوحًا، وستم تزويده أيضًا بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة.

مواصفات وسعر وحش التصوير آيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max المتوقعة

سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس – iPhone 14 Pro Max

سعر ومواصفات آيفون iPhone 14 قائد الهواتف الذكية بشاشة عملاقة ومزايا خيالية
الأقوى على الإطلاق| تسريبات آيفون 14 برو ماكس الجديدة تكشف عن مواصفات خرافية

مواصفات أخرى

  • الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من الألومنيوم.
  • يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس.
  • تقنية الشاشة Qhd بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.
  • يملك كاميرا أخرى للعزل وللمساحات الشاسعة والواسعة.
  • تقنية التصوير مدهشة بدقة 8K
  • يملك أقوى وأحدث معالج A16
  • تصل سعة الموبايل إلى 2 تيرابايت و8 جيجا سعر الرامات.

تسريب جديد لـ آيفون 14 برو ماكس الأقوى والأغلى يكشف عن تصميم فخم وميزة استثنائية

ومن المتوقع أيضًا أن يدعم هاتف iphone 14 pro max تقنية الاتصال بالأقمار الصناعية في حالة الطوارئ عن طريق مودم، وهي الخاصية التي تم الحديث عنها بكثرة طيلة الفترة الماضية.

محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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2 تعليقات
  1. Maha fadda يقول

    جوال رائع

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  2. محمدالاسمر يقول

    اريد ان ابحث عن فتات

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