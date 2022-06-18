تسريبات آيفون 14 برو ماكس مقاوم للماء ويجلب بطارية تعمل لـ30 ساعة| وسعر مفاجأة

شهور قليلة تفصلنا عن الإطلاق الرسمي لسلسلة آيفون 14 القادمة الأحدث من شركة آبل الأمريكية، في الوقت الذي تواصلت فيه مسلسل التسريبات بشأن أبرز التسريبات المتوقع أن تأتي بها، لاسيما في النسخة البرو ماكس الأغلى والأكثر تطورًا، والمتوقع لها أن تأتي بالعديد من المواصفات الرائعة والرائدة والمدهشة، وسط توقعات بأن يتم إطلاق 4 هواتف ضمن تلك السلسلة، فبجانب النسخة العادية يُمكن أن نرى كالعادة النسحتني البرو والبرو ماكس، مع استبدال المسخة الميني بهاتف آيفون 14 ماكس.

تسريبات آيفون 14 برو ماكس

أما عن أبرز الميزات التي سيأتي بها هاتف أيفون 14 برو ماكس بجانب الكاميرات فائقة الدقة التي تصل إلى 48 ميجابكسل، والشاشة التي تصل لـ 6.7 بوصة،إلا أننا سنرى أن الموبايل مقاومًا للماء والغبار حيث يظل لمدة تصف ساعة تحت الماء على عمق 6 متر، ويدعم شريحتيي إتصال، مع دعم كامل لتقنية الإتصال قريب المدى الـNFC، كما يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويحمل سماعات اسبيكر، وميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء أثناء استخدام الهاتف.

وبطارية كبيرة ذات عُمر أطول

كما أشارت التسريبات إلى أن آبل تستهدف إتاحة عُمر أطول للبطارية الكبيرة التي تدعم الشحن السريع والشحن العكسي والشحن اللاسلكي بقوة 20 وات، والتي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، فيُمكن للهاتف أن يدوم في الشحن لفترة تصل إلى 30 ساعة متواصلة مع تشغيل الفيديوهات، و100 ساعة عند تشغيل الصوتيات فقط، كما تم تزويده بمعالج رسومي من نوع Apple GPU خماسي النواة،

السعر المتوقع

وكشفت التواقعات أنه سيتم رفع أسعار هواتف آيفون 14 الجديدة بمقدار 100 دولار أمريكي لكل نسخة، لتبدأ من 1100 دولار أمريكي تقريبًا للعادية، وتصل لـ 1200 دولار أمريكي للبرو ماكس، أي ما يعادل 22486 جنيه مصري تقريبًا.

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