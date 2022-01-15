تسريبات آيفون 14 الجديدة تكشف عن مفاجأة بشأن الشاشة والكاميرات

يتواصل مسلسل التسريبات الخاصة بالمواصفات المتوقع أن تأتي بها سلسلة آيفون 14 المقبلة المقرر طرحها في سبتمبر المقبل، متضمنة 3 نُسخ هي النسخة العادية والبرو والبرو ماكس، في حين ستم وقف إصدار النسخة الميني واستبدالها بهاتف منخفض القيمة من نوع se، في الوقت الذي أشارت فيه التقارير إلى أنه الهاتف سيحمل لأول مرة كاميرا بدقة 48 ميجابكسب بدلاً من 12 ميجابكسل، فضلاً عن إجراء بعض التحسينات على وضعية ودقة تلك الكاميرات.

تسريبات آيفون 14

كما حملت التسريبات أيضًا بعض المفاجآت المتعلقة لحجم الشاشات والذاكرة الداخلية والرامات، فأوضحت أن جميع النُسخ المقبلة من آيفون 14 سيتم تزويدها بشاشات 120 هرتز، ولن يكون الأمر مقتصر فقط على الـ Pro كما هو الحال في آيفون 13، كما ستحتوي جميع النسخ أيضًا على نفس حجم ذاكرة الوصول العشوائي التي ستكون بحجم 6 جيجابايت، على عكس ما حملنه السلسلة الأخيرة أيضًا التي جاء منها النسختين العادية والميني بحجم 4 جيجابايت.

المواصفات الأساسية

ستحمل مستشعرات دقة 48 ميجابكسل فى إنتاج صور بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرات تدعم جمع البيانات للتصوير الفوتوغرافي الحاسوبي.

ستدعم إخراج درجات عالية جدًا من الدقة المتناهية في الصور.

تدعم تصوير الفيديو 8K.

تمتلك معالجات من نوع A15 Bionic.

تملك بطارية بسعة 3500 مللي امبير.

منفذ الشحن USB C

شحن سريع 20 واط

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وميزة الاتصال بالأقمار الصناعية

ومن المتوقع أيضًا أن يتم أيضًا تزويد السلسلة الجديدة بتقنية الاتصال بالأقمار الصناعية التي تم الحديث عنها خلال الفترة الماضية ولم تأتي مع سلسلة آيفون 13، وهي ميزة رائعة ستمكن المستخدمين من الاتصال في حالة الطوارئ وغيرها.