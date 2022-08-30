تسربيات تكشف طفرة في تصميم هواتف ايفون 14 القادمة بالإضافة لميزة فريدة من نوعها

أعلنت مجلة “فوربس” الأمريكية، أن المسرب الصيني الشهير (DuanRui) قد نشر على “تويتر” تسريبات تؤكد أن شركة “آبل” عملاقة التكنولوجيا سوف تحدث طفرة في تصميم سلسلة هواتف آيفون 14 والتي من المقرر ازاحة الستار عنها قريبا جدا، وسنتعرف على التفاصيل خلال السطور القادمة.

تصميم جديد لهواتف ايفون 14

حيث نشر (DuanRui) صور توضح شاشة “iPhone 14 Pro”، و”iPhone 14 Pro Max”، وقد أوضحت الصور أن الكاميرا الأمامية للجهاز تقع داخل الشاشة، حيث أن الشاشة قد ظهرت بدون نوتش، مما يجعلنا نتوقع بأن هذا التصميم الجديد والمميز سيغير من شكل هواتف ايفون 14 جذريا بعد الغاء المكان المخصص للكاميرا الامامية، وأوضحت تقارير أيضا أن “آبل” قد نقلت رموز شركة الاتصال وخدمة “واي فاي” ورمز البطارية إلى الأسفل قليلا في الاتجاه الايمن.

ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية

كما كشفت التقارير أن سلسلة هواتف ايفون 14 بها ميزة غير مسبوقة ألا وهي “ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية”، التي تعمل على توفير خدمات الاتصالات لسلسلة الهواتف حتى في المناطق النائية، مما يعني أن المناطق النائية التي لا يوجد بها تغطية شبكة 4G و 5G سيكون لديها امكانية الاتصال بشبكة الانترنت، كما ستسمح تلك الوظيفة للعملاء بإرسال رسائل قصيرة إلى جهات اتصال الطوارئ عبر شبكة الأقمار الصناعية حتى في حالة عدم وجود تغطية.

موعد مؤتمر الكشف عن ايفون 14

من المقرر أن يتم الكشف عن ايفون 14 خلال مؤتمر ستعقده شركة “آبل” في السابع من الشهر القادم بكاليفورنيا، ليصعد رئيس شركة آبل، تيم كوك، على خشبة المسرح في مسرح ستيف جوبز ويعرض المنتجات الجديدة، وسط توقعات بأن يصدر الهاتف بشكل فعلي في يوم 16 من الشهر نفسه، علما بأن سعر سلسلة هواتف ايفون 14 ستزيد بمقدار 100 دولار عن السلسلة الماضية.