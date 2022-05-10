يبحث الكثير من مستخدمي تطبيق الانستجرام في التعرف على طريقة تمكنهم من تسجيل دخول انستا بسرعة وسهولة، ومن المعروف أنه من أشهر تطبيقات التواصل الإجتماعي على الإطلاق حيث يستخدمه ما يقرب من مليار شخص حول العالم، وذلك لكونه يعرض محتوى مرئي من صور ومقاطع فيديو وهذا ما يختلف عن وسائل التواصل الإجتماعي الأخرى وأيضًا هذا ما يفضله العديد من المستخدمين، كما يعد تطبيق انستجرام المنصة الأولى للعديد من المشاهير والمصممين والمصورين وذلك لعرض محتواهم والتواصل المستمر مع متابعيهم لكى يحظوا على مزيدًا من الشهرة، وسنتناول في هذا المقال أبسط الطرق التي تمكنك من تسجيل دخول انستا سواء من على هاتفك الجوال أو من خلال استخدام متصفح البحث جوجل.

تسجيل دخول انستا

من الضروري امتلاك حساب مسبق داخل تطبيق انستجرام والذي من الممكن إنشاءه من خلال استخدام الهاتف الجوال أو جهاز الكمبيوتر، ولكن بالنسبة لعملية تسجيل دخول انستا فيمكنك اتباع هذه الخطوات لإتمامها:

في البداية عليك القيام بفتح تطبيق انستجرام على هاتفك الجوال.

على هاتفك الجوال. من بعدها قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال بريدك الإلكتروني ورقم المرور .

من الممكن تسجيل الدخول من خلال استخدام رقم الهاتف أو من خلال حسابك في فيسبوك وذلك في حالة ربط تطبيق فيسبوك بتطبيق انستجرام.

من بعدها قم بالضغط على تبويب تم لكي تتمكن من تسجيل دخولك وبصورة فورية إلى حسابك في انستجرام كما يُمكنك زيادة متابعين انستقرام مجانا فيما بعد عن طريق عدة طرق.

تسجيل دخول انستا عن طريق جوجل

من خلال استخدام متصفح جول الخاص بك يمكنك تسجيل دخول انستا من خلال هذه الخطوات التالية:

قم بالبحث على تطبيق انستجرام من خلال كتابة اسم التطبيق في محرك البحث الخاص بمتصفح جوجل.

القيام بالضغط على أحد نتائج البحث الظاهرة أمامك والمتمثلة في اسم التطبيق.

فور الضغط على التطبيق سيتم نقلك مباشرًة إلى تبويب تسجيل الدخول إلى انستجرام باللغة العربية.

قم بعدها بإدخال اسم المستخدم في الخانة المخصصة لها ومن ثم الإيميل الخاص بك وأيضًا رقم الهاتف في الأماكن المخصصة لكلاً منهم.

سيتطلب منك بعدها إدخال كلمة المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني الذي قمت بإدخاله وبطريقة صحيحة في المكان المخصص له.

قم بعدها بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول Log In الظاهرة أمامك.

فور إنهاء هذه الخطوة السابقة سيعمل النظام على التأكد من جميع البيانات التي قمت بإدخالها والتأكد من صحتها.

من بعدها يعمل النظام على إدخالك وبصورة مباشرة إلى حسابك في انستجرام فور التأكد من جميع البيانات وبالتالي الإستفادة من جميع المزايا التي يقدمها تطبيق انستجرام لجميع مستخدميه.

في النهاية

وبهذا تكون قد تمكنت من تسجيل دخول انستا إلى حسابك الخاص سواء من خلال استخدام التطبيق عبر هاتفك الجوال أو من خلال استخدام متصفح البحث جوجل باللغة العربية للتسهيل على جميع المستخدمين إتمام عملية تسجيل الدخول وبكل سلاسة.