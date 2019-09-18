تستهدف لينوفو حصة سوقية تبلغ 40٪ في أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب

صرحت روني مزيراني المدير العام لشركة ليفانت ومصر وشمال إفريقيا وغرب إفريقيا يوم الثلاثاء، أن لينوفو تُعد الأولى في أسواق أجهزة الكمبيوتر المحمولة العالمية، وتستهدف 40٪ من هذه السوق المتخصصة في مصر.







لينوفو Lenovo تكشف الستار عن أجهزة جديدة

جاء بيان مزيراني خلال حفل إطلاق رسمي لأحدث إضافة لتشكيلة الشركة المتنامية من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب، حيث كشفت لينوفو النقاب عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تحمل اسم Legion Y540 و IdeaPad L340.







يتميز الجهازان المحمولان ببطاقات رسومية متقدمة: GeForce RTX 2070 في Legion Y540 و GeForce RTX 1650 لـ L340، و وفقًا لعلا الديب مديرة المستهلك والتجاري في مصر وبلاد ليفانت في لينوفو، فإن جهاز Legion Y540 يتمتع بنظام تبريد ثوري يسمى تقنية الواجهة الباردة، و التي تحافظ على درجة حرارة الكمبيوتر المحمول، مع ضوضاء أقل بكثير من تقنيات التبريد الأخرى.

“إن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب ليست حصرية للاعبين، بل هي أيضًا مخصصة للمهندسين المعماريين والمهندسين الذين يحتاجون إلى أداء رسومي عالي لتشغيل البرامج الاحترافية كما أوضح مزاراني.

و فيما يتعلق بحصة لينوفو في السوق من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، أبلغ مزاراني أنه في منطقة غرب إفريقياK تمتلك الشركة حوالي 23.5٪ من حصتها في السوقK وتستهدف زيادتها إلى 35٪ في المستقبل القريب.

أجهزة لينوفو Lenovo في مصر







بالنسبة لمصر، تبلغ حصة الشركة في السوق لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية أكثر من 20٪، ويأملون في رفعها إلى 35٪، حيث أكد مزاراني على أن مصر تعد واحدة من أسواق لينوفو الإستراتيجية، وأضاف قائلاً “فنحن نرى إمكانات كبيرة في البلاد”.

و عندما يتعلق الأمر بعمل مركز البيانات التابع للشركة، أوضح أن لينوفو تتمتع بموقع قوي في السوق المصري وأن لديها حوالي 500 عميل، كما كشف مزاراني أنه سيكون هناك منتجات أخرى قيد الإعداد ، سيتم الكشف عنها في يناير 2020 خلال حدث جمعية تكنولوجيا المستهلك في لاس فيجاس.