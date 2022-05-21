شاومي “Xiaomi” تستعد لإطلاق أحدث “سِوار” لها في 24 مايو القادم

سمير بوبكر

تستعد Xiaomi لإطلاق سوار Xiaomi Mi Band 7 في تاريخ 24 مايو 2022، حيث حددت الشركة هذا التاريخ كموعدًا رسميًا للإعلان عن هذا السوار الذكي.

شاومي "Xiaomi" تستعد لإطلاق أحدث "سِوار" لها في 24 مايو القادم 5 21/5/2022 - 1:40 م

وراجعت الشركة أيضًا تصميم الإعلانات التشويقية والألوان التي سيأتي بها هذا السوار الذكي.

شاومي "Xiaomi" تستعد لإطلاق أحدث "سِوار" لها في 24 مايو القادم 1 21/5/2022 - 1:40 م

وتستعد شركة شاومي الصينية لعقد حدث في تاريخ 24 مايو لإطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 11T في السوق الصينية، وقد أكدت الشركة موعد هذا الحدث القادم، من خلال الإعلانات التشويقية التي نُشرت مؤخرًا، وكشفت على خُططها لإطلاق سوار Mi Band 7 خلال نفس الحدث.

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ويأتي سوار Mi Band 7 الذكي بتصميم يحاكي الإصدار السابق بشاشة AMOLED ولكن بحجم أكبر قليلاً، مقاس 1.62 بوصة، مما يوفر للمستخدمين تجربة أفضل لتصفح الشاشة والإطلاع على المعلومات.

شاومي "Xiaomi" تستعد لإطلاق أحدث "سِوار" لها في 24 مايو القادم 2 21/5/2022 - 1:40 م

ويُؤكد الإعلان التشويقي لهذا السوار الذكي أيضًا على دعمه لتقنية NFC، كما يأتي أيضًا مع مزايا مراقبة معدل ضربات القلب، وقياس أكسجين الدم، بالإضافة إلى تفاصيل أنشطة المستخدم بأساليب رياضية مختلفة.

ويُطلق السوار أيضًا عددًا من تطبيقات الخاصة بالطقس والموسيقى، بالإضافة إلى دعم التحكم في بعض الأدوات مع التنبيهات، كما سيتم إطلاق هذا السوار الذكي بعدة خيارات ألوان مختلفة.

شاومي "Xiaomi" تستعد لإطلاق أحدث "سِوار" لها في 24 مايو القادم 3 21/5/2022 - 1:40 م

مُميزات أساور شركة شاومي

تُعد سوارات شاومي من بين أفضل الأساور الذكية الموجودة حاليا في الأسواق العالمية، التي تعتبر رخيصة الثمن مقارنة بالسوارات الأخرى، وهي سهلة الاستخدام كذلك، لذلك يفضل الكثير من الناس الحصول على هذه الأساور الذكية التي تحمل علامة Xiaomi، الغنية عن كل تعريف.

يمكن لهذه الأساور الذكية تعويض إستخدام بعض التطبيقات الذكية على الهاتف الذكي، وتوتور للمستخدم الكثير من الميزات إلى جانب الإطلاع وتحسين الوضح الصحي، كما نستخدم في تمارين الرياضية أيضًا الاكلات على بعض التفاصيل المُتعلقة بالتمارين الرياضية.

شاومي "Xiaomi" تستعد لإطلاق أحدث "سِوار" لها في 24 مايو القادم 4 21/5/2022 - 1:40 م

أبرز أساور شركة شاومي المتوفرة في الأسواق

  • سوار Xiaomi Mi Band 6
  • سوار Xiaomi Mi Band 5
  • سوار Xiaomi Mi Band 4
  • سوار Xiaomi Mi Band 3
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سمير بوبكر

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك من أخبار التقنية٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.


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