لأول مرة تروكولر تتيح خدمة جديدة لمستخدمي واتساب لمكافحة المزعجين

كشفت أحدث التقارير أن شركة تروكولر إتاحة خدمتها إلى واتساب قريبًا لمكافحة المتصلين المزعجين، وخاصةً بعد أن زادت المكالمات المزعجة التي تعتمد على الاحتيال بشكل كبير في بعض الدول، لذا فلتحديد المكالمات الغير مرغوب فيها والتخلص من الإزعاج الناتج عنها، سيتم إطلاق الشركة لهذه الخدمة خلال شهر مايو الجاري.

خدمة تروكولر لمستخدمي واتساب

وستضيف تروكولر خدمة مميزة لتطبيق الواتساب وغيره من تطبيقات المكالمات والمراسلات، وسيتم اعتمادها خلال شهر مايو بعد الانتهاء من النسخة التجريبية له، وتهدف هذه الخدمة إلى الآتي:

أجل إعطاء الفرصة للمُستخدِمين بالإبلاغ عن المحادثات السيئة والغير مرغوب فيها.

إمكانية التعرف على الحسابات الغير شرعية واتخاذ قرار بشأن إلغائها وحذفها نهائياً.

باستخدام هذه الخدمة يتمكن المُستخدِم من حظر الحسابات المزعجة له والتي تقوم بإرسال رسائل مسيئة.

بادرت دولة الهند بتفعيل مثل هذه الخاصية منذ شهر فبراير الماضي، حيث قامت شركات الاتصال Jio, Airtel بعمل إيقاف لجميع الأرقام المزعجة التي تقوم بارسال رسائل مسيئة أو انتحاليه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

كما أكدت التقارير الهندية زيادة المكالمات والرسائل الغير مرغوب فيها بشكل كبير، مما دفع شركة تروكولر باتخاذ قرارها وإصدار نسختها لحماية مُستخدِمي تطبيقات وسائل الاتصال من عمليات النصب والاحتيال.

كيفية تطبيق الخدمة الجديدة

مازالت شركة تروكولر تتابع النسخة التجريبية من الخدمة، ولتطبيقها يجب أن يتوفر الآتي: