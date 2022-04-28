لا يمكن تسجيل المُكالمات “تروكولر” بعد الآن.. وتحديث Truecaller الجديد يؤدي لخسارة ملايين من المُستخدمين

جاءت تطبيقات الاتصال وخاصة برامج تحديد هوية المُتصل وجاء معها العديد من الميزات الرائعة، ومن أهم تلك التطبيقات هو تطبيق Truecaller، فمن خلاله كان يُسمح بتسجيل المُكالمات وحفظها على الهاتف الذكي.. ولكن المُحزن في الأمر أن ذلك سوف يتوقف بدءً من إصدار التحديث الجديد، إليكم تفاصيل خبر ” تحديث تروكولر الجديد يؤدي لخسارة ملايين من المُستخدمين”، ولا يمكن تسجيل المُكالمات تروكولر بعد الآن.

هل يتم إزالة خاصية تسجيل المُكالمات من تروكولر؟

في الآونة الأخيرة لوحظ بشكل كبير أن متجر Google Play Store يعمل على إجراء العديد من التحديثات، وبعد مُراجعة فريق عملنا تبين أن الغرض الرئيسي وراء إجراء تلك التحديثات هو إجبار التطبيقات الخاصة لـ”تسجيل المُكالمات” التي تتبع لجِهات خارجية على إيقاف خدماتها.. ولكن هل هذا يعني أن برامج تسجيل المُكالمات سوف لن يكون لها وجود مرة أخرى!! فضلاً تابع التقرير.

ما هو منطق Google حول القيام بتلك الخطوة؟

ترى الشركة العملاقة Google أن هُناك احتمالية حول إساءة استخدام “واجهة البرمجة” لتطبيقات إمكانية الوصول، والتي بالكاد جميع تطبيقات “تسجيل المُكالمات” تعتمد عليها، ومن جِهتها أوضحت “جوجل” أن التطبيقات الخاصة بـ”إمكانية الوصول” ليست مُصممة لهذا الأمر، ولا يُكمن طلب تلك الخدمة لتشغيل ميزة “تسجيل المُكالمات عن بُعد”، ولذلك سوف لا يصبح بالإمكان بعد ذلك القيام بتسجيل المُكالمات من تطبيق التروكولر.

رد Truecaller حول هذا الأمر

من جانبه أيضاً أوضح القائمون على تطبيق التروكولر أن مطوري البرنامج سوف يعملون على إيقاف خاصية تسجيل المُكالمات وجاء النص كالتالي: