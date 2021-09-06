ترقبوا.. وحش شاومي الخارق Xiaomi 11T Pro الذي لا يرحم بمواصفات جبّاره وقوة شحن خارقة

أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق وحش شاومي الجديد Xiaomi 11T Pro، والذي سيتم إطلاقه 15 سبتمبر الجاري، ويحمل قوة شحن خارقة ومواصفات جبّارة، وسوف يصل سعره إلى 470 دولار أمريكي، أو بما يعادل هذا الرقم من عملات الدول المختلفة، وفي مصر يتم عرضه بسعر 7.300 جنيه مصري.

مواصفات وسعر وحش شاومي الخارق Xiaomi 11T Pro المرتقب

وهاتف شاومي المنتظر من الهواتف الرائدة والمتميزة، ويدعم الشحن السريع بقوة 120 وات، وتقنية الشحن أعلنت عنها شاومي خلال الآونة الأخيرة وهي HyperCharge، وخلال السطور التالية يعرض موقعكم موقع نجوم مصرية مواصفات الهاتف المرتقب من Xiaomi.

الإسم الرسمي للهاتف نوع الشاشة مقياس الشاشة دقة الشاشة معدل تحديث التصميم قارئ البصمات Xiaomi 11T Pro OLED 6.6 بوصة 1080X2460 بكسل 120 هرتز بالثانية حواف نحيفة وتصميم مثقوب مثبت على جانب الهاتف

كما سيأتي هاتف شاومي 11T Pro بكاميرا رباعية، تصل دقة الرئيسية منها إلى 108 ميجا بكسل، ودقة العدسة الثانوية 13 ميجا بكسل، مع مستشعر ماكرو دقته 5 ميجا بكسل، ومستشعر آخر 2 ميجا بيكسل، أما كاميرا مكالمات الفيديو وصور السيلفي الأمامية فبدقة 20 ميجا بكسل.

اقرأ أيضاً: