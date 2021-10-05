تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة اليوم

أعلنت شبكة قنوات on time Sports تحديث تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في بطولة كأس العالم للأندية في كرة اليد والمقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 5 إلي 9 أكتوبر 2021، حيث تأهل نادي برشلونة الإسباني إلي بطولة كأس العالم للأندية بعد أن تمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب ألبورغ الدنماركي فيما نجح الفارس الأبيض الزمالك المصري في تحقيق الفوز في بطولة إفريقيا والسوبر الأفريقي على حساب الأهلي المصري.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة

كشفت مجموعة قنوات ON TIME SPORTS الرياضية المفتوحة عن حصولها على إشارة بث بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقام في المملكة العربية السعودية، حيث يتم نقل البطولة على تردد قناة On Time Sports 3، إذا يمكنكم استقبال إشارة بث القناة من خلال تسجيل التردد التالي:

التردد: 12303

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات.

يسعى الفارس الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية في أول مواجهة له على في البطولة ضد برشلونة الإسباني بطل أوروبا، ولا سيما وأن نادي الزمالك يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين على رأسهم “أحمد الأحمر”، لذا من المتوقع أن تشهد البطولة إقبال إعلامي كبير من قبل الملايين حول العالم.

الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية كرة اليد

الزمالك.

برشلونة.

الدحيل القطري.

جامعة سيدني.

سان فرنسيسكو كالهيت.

بينهيروس.

الوحدة.

النور.

ماجديبورج.

تردد ON TIME SPORTES

يمكنكم استقبال كافة قنوات اون تايم سبورت الأخري عن طريق التالي:

التردد 11681 القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 القناة اون تايم سبورتس 2,1 الاستقطاب عمودي

يذكر أن سلسلة قنوات اون تايم الرياضية تمكنت من الحصول علي حقوق بث تصفيات كاس العالم قطر 2022 وذلك علي التردد الجديد لقناة اون تايم سبورتس 2 والتي يشارك فيها المنتخب المصري في مجموعة تضم منتخب ليبيا والجابون والنيجر، يصد من هذه المجوعة فريق واحد، ليدخل علي التصفيات الأخيرة لحصد بطاقة التأهل للمونديال قطر 2022.

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة

إلي وصلنا معكم إلي نهاية شرح كيفية تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة.