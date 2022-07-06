تردد قناة الحج السعودية الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى 2022 على النايل سات

تعتبر قناة الحج السعودية من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بنقل مراسم الحج حصريا خلال موسم الحج، حيث أنها تقوم بالتغطية طوال الموسم حتى يتمكن جميع المسلمين من مشاهدة شعائر الحج والاستمتاع بها، وقد ازدادت مؤشرات البحث مؤخرا حول تردد قناة الحج السعودية على النايل سات، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وحلول موسم الحج، الذي يعتبر من أهم المواسم التي تُقام داخل المملكة ويتميز بأجواء رائعة مع مجيء آلاف الأفراد المسلمين من كافة أرجاء العالم اجتمعوا داخل مكان واحد وهو مكة المكرمة بهدف أداء فريضة الحج.

تردد قناة الحج السعودية على النايل سات

تتميز قناة الحج السعودية بأنها تنقل موسم الحج إلى جميع الأفراد بشكل مجاني وحصري، فهي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ويشاهدها الملايين من الأفراد شهريا داخل الوطن العربي، وذلك بسبب قدرتها على نقل موسم الحج باستخدام دقة عالية وعلى مدار اليوم دون توقف، وتم الإعلان عن تردد القناة الجديد ليأتي كالتالي:

التردد 12015 معدل الترميز 27500 الاستقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ 4/3

تغطية موسم الحج خلال قناة الحج السعودية

تعمل قناة الحج السعودية خلال النايل سات على مدار اليوم الكامل، لتقوم بنقل تكبيرات عيد الأضحى و نقل مكان الكعبة المشرفة وكل ما يحدث داخل المسجد الحرام، وسوف تعمل هذه القناة حتى يوم السبت القادم.

تهدف القناة إلى نقل هذا الموسم العظيم حتى يشعر جميع المسلمين الذين لم يتمكنوا من الحضور داخل البيت الحرام خلال هذا العام وكأنه أمام الكعبة، يسمع صوت التكبيرات و يدعي الله عز وجل بكل ما يريده.

وصل عدد الحجاج خلال هذا العام قرابة مليون حاج من الكثير من البلدان حول العالم، استقبلهم المملكة العربية السعودية على أرضها ليتمكنوا من أداء فريضة الحج، والجدير بالذكر أن هذا العدد يعتبر كبيرا جدا عند المقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بسبب نقص الاعداد نتيجة لانتشار جائحة كورونا وحرص المملكة على عدم الازدحام حفاظا على حياة المواطنين، فالعام الماضي بلغ عدد الحجاج 60 ألف حاج فقط، والعام الذي قبل الماضي بلغ عددهم نحو 10 ألاف.