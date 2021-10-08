بدأت عمليات البحث من الجماهير المصرية والعربية عن تردد ON TIME SPORTS لمشاهدة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم اليوم الجمعة علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث حصلت مجموعة قنوات اون تايم سبورت المصرية على حقوق إذاعة جميع مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، حيث سبق وأن قامت القناة بإذاعة مباراة مصر وأنجولا في الجولة الأولى من التصفيات والتي استطاع المنتخب الوطني المصري الفوز بهدف نظيف، كما تمكنت من إذاعة المباراة الثانية والتي أقيمت في الغابون وتعادل المنتخب الوطني بنتيجة هدف لمثله.

تردد ON TIME SPORTS لمشاهدة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم اليوم

ترتفع مؤشرات البحث منذ صباح يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر 2021 على كيفية تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت من أجل متابعة المباراة الهامة بين مصر وليبيا، حيث يتمكن أي شخص من تنزيل تردد القناة كالتالي:



القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11861.

فيما تمكنت مجموعة قنوات ON TIME SPORTS من إذاعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، والمشارك فيها فريق الزمالك، وبرشلونة، والوحدة السعودي، وجامعة سيدني الأسترالية وبطل ألمانيا وغيرها من أبطال القارات.

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موعد مباراة مصر وليبيا اليوم

تقام مباراة المنتخب الوطني المصري ضد شقيقة المنتخب الوطني الليبي في تصفيات كأس العالم قطر 2022 على ملعب برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يمكن للعرب المتواجدين في المملكة العربية السعودية مشاهدة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على مجموعة قنوات اون تايم سبورت، كما يمكنكم مشاهدة مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم علي تردد قناة SSC.



ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

يحتل المنتخب الوطني المصري وصيف المجموعة السادسة من فوز وتعادل على أنجولا والجابون برصيد 4 نقاط، ليحتل المنتخب الوطني الليبي الصدارة بفوزين على أنجولا والجابون، ليكون الترتيب العام للمجوعة قبل انطلاق الجولة الثالثة كالتالي:

ليبيا برصيد 6 نقاط.

مصر برصيد 4 نقاط.

الجابون نقطة واحدة.

أنجولا بدون نقاط.

إلي هنا وصلنا معكم إلي نهاية شرح طريقة ضبط تردد ON TIME SPORTS لمشاهدة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم اليوم.