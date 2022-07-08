تردد MBC2 الجديد في 2022

قناة MBC2 هي إحدى قنوات الأفلام والتي لها قاعدة جماهيرية عريضة لما تعرضه من أحدث الأفلام العالمية على شاشتها على مدار ٢٤ ساعة بدون توقف وبدون فواصل إعلانية طويلة.

لذلك أصبح تردد قناة MBC2 من أكثر الترددات بحثاً على شبكة الإنترنت، وتقوم القناة بعرض أنجح الأفلام العالمية وخاصة أفلام السينما الأمريكية.

وتتميز القناة بتنوع محتوى أفلامها ما بين الدراما، والتشويق، وأفلام الجريمة، والرعب، والكوميديا، وأيضاً أفلام الخيال العلمي.

القناة لها صيت كبير في الوطن العربي وخاصة بين محبي أفلام السينما العالمية ولهذا نعرض لكم أحدث الترددات الخاصة بالقناة في 2022.

أحدث ترددات MBC2 في 2022:

١-نايل سات:

-التردد: 11470

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

– جودة القناة: HD و SD.

٢-عرب سات:

-التردد: 11862.

-الاستقطاب: عمودي V.

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: ⅚

نبذة عن قناة MBC2 وتاريخها:

قناة MBC2 هي إحدى مجموعة قنوات MBC التابعة لمركز قنوات تلفزيون الشرق الأوسط، وهي ملك رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم. وتعتبر قناة MBC2 أول قناة مخصصة لعرض الأفلام الأجنبية.

تم إطلاق القناة في عام 2003 وفي البداية كان محتوى القناة يشمل عرض الأفلام ونشرات الأخبار باللغة الإنجليزية، كما كانت تعرض بعض عروض الأوبرا على شاشتها.

ولكن مع حلول عام 2005 تم تخصيص محتوى القناة لعرض أفلام السينما العالمية.

كما تعرض القناة البرنامج الشهير ” Scoop With Raya” الذي تقدمه الإعلامية الناجحة ريا أبي راشد، وهو برنامج متخصص بعرض أحدث أخبار النجوم ومتابعة المهرجانات العالمية مثل مهرجان كان السينمائي الدولي وغيره من المهرجانات.

تحرص قناة MBC2 على تقديم محتوى يناسب جميع الفئات العمرية من المشاهدين، ولذلك تم تخصيص كل يوم من أيام الأسبوع لعرض فئة معينة من الأفلام فمثلاً:

يوم الاثنين تقدم القناة Monday Night Premieres حيث يتم طرح أحدث الأفلام من السينما مباشرة وتكون حصرية على شاشة قناة MBC2.

يوم الثلاثاء تقوم القناة بعرض فيلم لنجم الشهر على القناة.

يوم الأربعاء تقدم القناة Big Family Night حيث يتم تقديم مجموعة من الأفلام الاجتماعية الخاصة بالأسرة والطفل.

يوم الخميس خصصته القناة ل Chiller Night.

يوم الأحد Screaming Sunday حيث تعرض القناة أحدث أفلام الرعب العالمية.



نجاح قناة MBC2 مستمر حتى يومنا هذا فقد حصلت القناة على المركز الثالث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تصنيف موقع Social Watchlist.

كما حققت القناة أيضاً نجاحاً كبيراً على مستوى منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك حيث وصل عدد متابعيها إلى ٢٠ مليون في 2022.

للحصول على أحدث ترددات القناة في 2022 نعرض لكم الآتي:

نايل سات:

-التردد: 11470.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

– جودة القناة: HD و SD.

عرب سات:

-التردد: 11862.

-الاستقطاب: عمودي V.

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

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