تقنية

تردد مجموعة قنوات MIX الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات

اميرة محمد

استطاعت قنوات ميكس خلال وقت قصير في أن تتصدر اهم القنوات التلفزيونية المتخصصة في عرض افضل الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية والهندية والتركية، المترجمة  والمدبلجة إلى اللغة العربية.

تردد مجموعة قنوات MIX الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات

وتتضمن مجموعة  قنوات ميكس ” قناة MIX للأفلام الأجنبية وقناة MIX ONE للمسلسلات والأفلام الأجنبية واللاتينية والمترجمة إلى العربية، وقناة MIX بالعربي والمتخصصة في بث المسلسلات العربية والهندية والتركية المدبلجة”،  ونستعرض الآن على موق نجوم مصرية تردد قنوات MIX على القمر الصناعي النايل سات كالتالي:-

تردد قناة MIX هوليوود 2022 على النايل سات

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات

تردد قناة بطوط كيدز 2022 الجديد على النايل سات وعرب سات

وتعد قناة ميكس هوليوود من اكثر القنوات ذات الشعبية الكبيرة، وذلك لما تقدمه من أفلام أجنبية قديمة وحديثة من أكشن ومغامرات وكوميدي وفانتازيا، ولاستقبال اجدد تردد لقناة ميكس أفلام اجنبي على النايل سات يرجى ضبط الريسيفر على التردد التالي:-

تردد : 11785
استقطاب:  راسي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد مجموعة قنوات MIX الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات
تردد قناة MIX ONE الجديد 2022

تردد قناة MIX ONE الجديد 2022 على النايل سات بجودة HD

وهى احدي قنوات مجموعة MIX ، والمتخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات الهندية والأجنبية التركية الحديثة والقديمة، ولاستقبال تردد القناة الجديد على النايل سات، يرجى ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

تردد : 11842
استقطاب:  افقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة MIX بالعربي الجديد 2022
تردد قناة MIX بالعربي الجديد 2022

تردد قناة MIX بالعربي الجديد 2022 على النايل سات بجودة HD

نجحت قناة MIX بالعربي منذ انطلاقها عام 2021 في جذب ملايين المتابعين لما تقدمه من مسلسلات عربية وهندية وتركية مدبلجة، ولاستقبال اجدد تردد لقناة ميكس بالعربي، يرجى ضبط إعداد جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

تردد : 11938
استقطاب:  افقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: ¾
تردد قنوات MIX الجديد 2022
تردد قنوات MIX الجديد 2022

قنوات مجموعة MIX

ويذكر أن قنوات MIX هي مجموعة قنوات مصرية، تبث عبر القمر الصناعي النايل سات في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا والخليج العربي، وتقدم محتوى متميز من احدث الأفلام والمسلسلات المتنوعة من عربي واجنبي ولاتيني وتركى وهندي، وتقدم بجودة عالية وتعمل 24 ساعة يوميا.

اميرة محمد

محررة ومدونة، حاصلة على ليسانس آداب، واعمل في مجال التعليم، وأهوى القراءة ومتابعة الأخبار المصرية والدولية.


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