تردد مجموعة قنوات MIX الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات

استطاعت قنوات ميكس خلال وقت قصير في أن تتصدر اهم القنوات التلفزيونية المتخصصة في عرض افضل الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية والهندية والتركية، المترجمة والمدبلجة إلى اللغة العربية.

وتتضمن مجموعة قنوات ميكس ” قناة MIX للأفلام الأجنبية وقناة MIX ONE للمسلسلات والأفلام الأجنبية واللاتينية والمترجمة إلى العربية، وقناة MIX بالعربي والمتخصصة في بث المسلسلات العربية والهندية والتركية المدبلجة”، ونستعرض الآن على موق نجوم مصرية تردد قنوات MIX على القمر الصناعي النايل سات كالتالي:-

تردد قناة MIX هوليوود 2022 على النايل سات

وتعد قناة ميكس هوليوود من اكثر القنوات ذات الشعبية الكبيرة، وذلك لما تقدمه من أفلام أجنبية قديمة وحديثة من أكشن ومغامرات وكوميدي وفانتازيا، ولاستقبال اجدد تردد لقناة ميكس أفلام اجنبي على النايل سات يرجى ضبط الريسيفر على التردد التالي:-

تردد : 11785 استقطاب: راسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة MIX ONE الجديد 2022 على النايل سات بجودة HD

وهى احدي قنوات مجموعة MIX ، والمتخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات الهندية والأجنبية التركية الحديثة والقديمة، ولاستقبال تردد القناة الجديد على النايل سات، يرجى ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

تردد : 11842 استقطاب: افقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة MIX بالعربي الجديد 2022 على النايل سات بجودة HD

نجحت قناة MIX بالعربي منذ انطلاقها عام 2021 في جذب ملايين المتابعين لما تقدمه من مسلسلات عربية وهندية وتركية مدبلجة، ولاستقبال اجدد تردد لقناة ميكس بالعربي، يرجى ضبط إعداد جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

تردد : 11938 استقطاب: افقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: ¾

قنوات مجموعة MIX

ويذكر أن قنوات MIX هي مجموعة قنوات مصرية، تبث عبر القمر الصناعي النايل سات في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا والخليج العربي، وتقدم محتوى متميز من احدث الأفلام والمسلسلات المتنوعة من عربي واجنبي ولاتيني وتركى وهندي، وتقدم بجودة عالية وتعمل 24 ساعة يوميا.