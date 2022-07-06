تردد كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022 .. على نايل سات وعربسات

تردد كرتون نتورك بالعربية الجديد، على العربسات والنايل سات، والتي يبحث عنه أولياء أمور الأطفال، حيث تقدم محتوى شيق ومنوع يناسب كافة المراحل السنية للصغار والمراهقين، وتجذب قناة كرتون نتورك بالعربية إليها المزيد من المشاهدين والمتابعين، منذ إنطلاقها في 10 أكتوبر 2010م، من ستوديوهاتها بالإمارات العربية المتحدة، إلا أنه بموجب صفقة ضخمة تمت مع مجموعة بي إن الإعلامية القطرية عام 2015م، انتقلت حقوق البث إلى المجموعة، وتستخدم القناة أحدث تقنيات البث للحصول على صوت وصورة بأعلى مستوى من الوضوح، وتعمل القناة بشكل مجاني وعلى مدار الساعة، وننشر في تقريرنا التالي تردد قناة نتورك بالعربية CN على القمرين النايل سات والعربسات وأهم برامج القناة وموضوعات أخرى ذات صلة .

تردد كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022

تقوم قناة كرتون نتورك بالعربية بتغيير التردد من آن إلى آخر، نظرًا للتحديثات التي تقوم بها بشكل تقني، لتقديم أفضل صورة وأوضح صوت، فضلًا عن تقديم كل جديد وممتع وشيق ومفيد للأطفال والمراهقين، حتى أنها أصبحت معشوقة هذه الشريحة العمرية، ويتسنى لراغبي متابعة محتوى قناة نتورك بالعربية الجديد، على قمري العربسات والنايل سات، ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية :

تردد كرتون نتورك بالعربية على النايل سات

إسم القناة : كرتون نتورك بالعربية CN .

إسم القمر : النايل سات .

تردد القناة : 11276 .

معامل الاستقطاب : عمودي .

معدل الترميز : 3/4 .

معامل الترميز : 27500 .

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على العربسات

إسم القناة : كرتون نتورك بالعربية CN .

إسم القمر : العربسات .

تردد القناة : 11747 .

معامل الاستقطاب : عمودي .

معدل الترميز : 3/4 .

معامل الترميز : 27500 .

أهم برامج كرتون نتورك بالعربية CN

تقدم قناة كرتون نتورك بالعربية محتوى متميز، يشمل على الفائدة والترفيه والمتعة، ويتناسب مع مختلف الأعمار من الطفولة إلى المراهقة، ويتم دبلجة هذه المواد الإعلامية باللغة العربية، حتى يتسنى للمشاهدين من تلك المرحلة متابعة ما تقدمه القناة بيسر وسهولة، وتبث قناة نتورك بالعربية برامج متميزة وممتعة، من ابرزها :