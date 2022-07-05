تردد كراميش الجديد 2022 احدث تردد علي النايل سات لمتابعة أجمل الأناشيد وتعليم طفلك المهارات

تردد كراميش الجديد احدث تردد قنوات الأطفال المميز، وتعد هذه القناة من اشهر القنوات الفضائية التي تعرض محتوي مميز من الرسوم المتحركة، وأيضًا تهتم بتقديم أناشيد إسلامية، وتعليمية، ومن ثم فهي تساعد في تعليمهم افضل المهارات، والعادات، والتقاليد التي تتماشى مع المجتمع، ومن الجدير أن هذه القناة يعشقها الجميع سواء كانوا كبار أو صغار، ويستمتع الأطفال بمتابعتها خاصة في أوقات الفراغ من جميع أنحاء العالم العربي، ومنذ أن تم انشاؤها، وهي تحظى بشعبية كبيرة، وتحصل على نسب مشاهدة عالية كما أن إدارة القناة تهدف إلى ضمان متابعة متميزة للجميع لذلك قامت بتحديث ترددها، ولمعرفة التردد، ومميزات القناة تابع المقال.

تردد كراميش الجديد

تحديث تردد كراميش الجديد ٢٠٢٢ لضمان متابعة ممتازة لكافة الأطفال، ومتابعة التردد الجديد تابع التالي:

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد القناة هو ١١٦٠٣.

اجعل معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

اضبط الاستقطاب على النوع افقي.

اختر معامل تصحيح الخطأ ٤/٣.

الجودة عالية HD.

ما تقدمه قناة كراميش واهم مميزاتها

تقدم القناة محتوى من أهم الأناشيد الإسلامية التي تعلم الأطفال التعاليم الدينية.

كما أنها تعرض أناشيد تعليمية، وبرامج تساعد في تنمية المهارات، وتعليم الأطفال كل ما هو جديد.

تعمل القناة طوال الوقت دون انقطاع طوال الأسبوع.

القناة محتواها مجاني تمامًا بدون دفع اشتراكات.

يمكنك ترك الأطفال يتابعونها بدون خوف عليهم من محتوي غير لائق.

أناشيد قناة كراميش

تقدم القناة باقة ضخمة من الأناشيد، ومن بينها التالي: