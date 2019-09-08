تردد قنوات stv الجديدة الموجودة عبر النايل سات والتي تشغل بال قطاع كبير من الجمهور بمجرد معرفتهم وجود باقة منوعة تحتوي على 9 قنوات فضائية، لذلك يبدأون بالبحث عن تردد قنوات stv الجديدة، وذلك الأمر نوفره في التقرير التالي لنوفر على الجميع عناء البحث والجهد عليه، وبمجرد تنزيل تردد قنوات stv الجديدة على قائمة القنوات الموجودة بالريسيفر، فيمكنك مشاهدة مجموعة منوعة من الأعمال الدرامية والتركية بجانب الأفلام العربية والأجنبية، الأعمال القديمة والحديثة، كافة الأخبار السياسية والصحية والترفيهية.

تردد قنوات stv الجديدة

ويمكنك مشاهدة مجموعة القنوات، من خلال الترددات التالية

القمر التردد معدل الترميز عرب سات 12130 27500 نايل سات 12418 27500

مجموعة قنوات اس stv

قناة STV العامة المتخصصة بالبرامج الترفيهية وبرامج المسابقات والاخبار والصحة .

في المسلسلات والدراما العربية والمصرية القديمة والحديثة .

متخصصة في المسلسلات والدراما العربية ، بجانب المسلسلات التركية والهندية .

متخصصة في عرض الافلام الهندي والمسلسلات والدراما الهندية.

متخصصة في عرض الأفلام العربي .

متخصصة في كرة القدم والمباريات الرياضية والمصارعة الحرة .

قناة مخصصة للأطفال والصغار وتعرض أفلام كرتون وأنيمي .

قناة STV Movies متخصصة في عرض الافلام الاجنبي الأكشن والرعب والدراما والرومانسي والكوميدي .

قناة STV Food متخصصة بالطبخ والمطبخ.

قناة STV Mazika متخصصة بعرض الأغاني والفيديو كليب.

قنوات stv الجديدة

كان هناك قناة سعودية تحمل نفس الاسم وكشف عنها الإعلامي محمد الشهري، حيث ستتطلع لإرضاء المشاهد السعودي عبر تنوع برامجها وجودة محتواها التلفزيوني، ، مضيفا “لا يمكنني البوح بكثير من الأسرار فنحن لا زلنا في مرحلة التأسيس، لكن ما أؤكد عليه هو أن البرامج الرياضية سيكون لها نصيب كبير في قناة STV، كما أن القناة ستقدم العديد من البرامج المنوعة بالإضافة لمواجيز الأخبار على رأس كل ساعة”.

ويرى الشهري أن السوق التلفزيوني في السعودية لا يزال يستوعب المنافسة والبحث عن كامل رضا المتلقي.