تعتبر مجموعة قنوات SSC السعودية الرياضية من أبرز القنوات السعودية الفضائية الحديثة حيث أنها انطلقت مجموعة قنوات SSC السعودية في أغسطس 2021 وتتخصص القنوات في تقديم الفعاليات الرياضية بالمملكة ونقل كافة المباريات المقامة داخل السعودية ومن أشهرها الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي بالإضافة إلى جميع المباريات التي يتم لعبها في أهم البطولات في المملكة العربية السعودية وتتميز قنوات SSC السعودية الرياضية أنها قناة غير مشفرة ومجانية تماماً كما أنها تقوم ببث البرامج على مدار 24 ساعة دون انقطاع ولا يحتاج المشاهد إلى دفع أي اشتراكات شهرية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قنوات SSC السعودية الجديدة على النايل والعرب سات 2022.

تتميز قنوات SSC السعودية الرياضية أنها حصلت على حقوق بث مباريات الدوري السعودي بنسخته الجديدة تحت مسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالإضافة إلى نقل العديد من الدوريات والبطولات مثل:

دوري المحترفين السعودي.

كأس الملك السعودي.

كأس السوبر السعودي.

دوري أبطال آسيا.

كأس الاتحاد الآسيوي.

الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

تصفيات كأس العالم 2022.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2022

التردد على النايل سات:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 12523 عمودي 3/4 27500

التردد على العرب سات:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز عربسات 11747 عمودي 5/6 27500

وتتكون باقة قنوات ssc من 7 قنوات جميعها تبث المباريات والبرامج الرياضية ويمكن استقبال إشارة ترددها من خلال الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات ويمكن لكافة المشاهدين ضبط أجهزة الرسيفر المنزلي واستقبال القنوات وتمتلك شبكة ssc الكثير العديد من المعلقين الرياضيين المميزين ومنهم: