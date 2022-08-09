تردد قنوات ssc الرياضية السعودية المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات من المواضيع المهمة التي نتكلم عليها وذلك نظراً لحصول القنوات على حقوق بث الدوري السعودي والبطولات الأخرى التي سوف نتكلم عنها في السطور القادمة مع بعض البطولات التي تنقلها القناة بشكل حصري مثل البطولات المحلية والدولية في بطولة الفروسية والكرة الطائرة وكرة القدم العاشقة للكثيرين مع بطولات كرة السلة والبطولات الأخرى لذلك سنوضح لكم التردد عبر موقعنا المتميز في الترددات للقنوات المختلفة موقع نجوم مصرية.

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 12418 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6

قنوات SSC تحصل على حقوق الدوري السعودي والبطولات الأخرى

أعلنت شركة الرياضة السعودية SSC، في مساء اليوم عن بث مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر السعودي بداية من الموسم القادم وجاء البيان كالتالي:

“أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه إشارة إلى البيان الصادر من قبل بشأن طرح كراسة النقل التلفزيوني بداية من موسم 2022/ 2023؛ فقد تم توقيع اتفاقية حقوق النقل الحصري للبطولات لـ3 مواسم مع شبكة SSC الرياضية التابعة لشركة الرياضة السعودية”.

#قنوات_SSC ناقلًا حصريًا لكأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي لثلاثة مواسم بـ900 مليون ريال.#الدوري_السعودي | #SSC pic.twitter.com/YnxnvQeqgM — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 8, 2022

ما هي البطولات الأخرى التي تبثها القناة

وتبث مجموعة تردد قنوات ssc الرياضية السعودية عدد من البطولات المحلية والعالمية، منها دوري المحترفين السعودي، وكأس الملك السعودي، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، وتصفيات كأس العام 2022، بطولة فورمولا 1، مع البطولات الفروسية ولعبة الكاراتية مع تغطية جميع البطولات الشعبية مع بطولات كرة اليد وسباقات الهجن وهي من أقدم المسابقات الرياضية في المملكة العربية السعودية ومع تطور القناة في نقل الكثير من البطولات المختلفة قدمت كوكبة من ألمع نجوم التعليق المعروفين والمشهورين في الشرق الأوسط وهم فهد العتيبي وأهمهم ومشاري القرني وعبدالله الحربي وعيسى الحربيين.