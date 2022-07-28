يبحث العديد من المشاهدين ومحبي كرة القدم عن تردد قنوات ssc الرياضية الجديد، حيث أن قنوات ssc الرياضية السعودية واحدة تعتبر من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث أنها تحصل على حق بث البطولات المهمة داخل السعودية ومن أشهرها الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى جميع المباريات التي يتم لعبها في مختلف الرياضات في المملكة العربية السعودية، ولم تقتصر قنوات ssc الرياضية على الرياضة السعودية فقط بل إنها تقدم دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الأسيوي، والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، وتصفيات كأس العام 2022، وبطولة فورملا 1، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قنوات ssc الرياضية الجديد 2022 علي النايل والعرب سات.

قنوات ssc الرياضية السعودية

انطلقت مجموعة قنوات SSC السعودية في أغسطس 2021 وتتخصص القنوات في تقديم الفعاليات الرياضية بالمملكة ونقل كافة المباريات المقامة داخل السعودية، وتتميز أنها قنوات مجانية تماماً وغير مشفرة ولا يحتاج المشاهد لدفع أي اشتراكات، كما أنها تبث برامجها على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش، وتهتم قناة ssc الرياضية بنقل منها الفروسية ولعبة الكاراتيه وكرة القدم الأمريكية وسباق الهجن وبطولات كره اليد، وتضم أشهر المعلقين ومحليين الكره ومنهم عيسى الحربين وعبدالله الحربي ومشاري القرني وفهد العتيبي.