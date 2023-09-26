تردد قنوات ssc الجديد 2023 وما هي مجموعة برامج القناة الرياضية

يهتم عشاق متابعة الرياضة في السعودية والعالم العربي بالبحث عن تردد قنوات ssc السعودية، حيث تعتبر من أهم شبكات القنوات الرياضية وهي بدورها أحد أهم وسائل الإعلام التي تساهم في نقل الأحداث الرياضية المختلفة إلى الملايين من المشجعين حول العالم العربي، كما تعد هذه القنوات مصدرًا رئيسيًا للمعلومات والتغطية الحية للأحداث الرياضية المحلية والعالمية، كما تضم قنوات SSC مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات الرياضية، بدءًا من نقل المباريات المباشرة وتحليلها إلى برامج المقابلات والتقارير الخاصة بالأحداث الرياضية المهمة، لذا تعتبر هذه القنوات ملاذًا لعشاق الرياضة، حيث يمكنهم متابعة فرقهم المفضلة والتحليلات الاستراتيجية للمباريات والأخبار الحصرية المتعلقة بالرياضة.

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تردد قنوات ssc على عرب سات

تظهر بعد الشائعات بين الحين والآخر أن هناك تردد القناة على قمر نايل سات، لكن في الحقيقة مجموعة قنوات SSC مشفرة وتتوفر منها قناة SSC الإخبارية فقط على قمر عرب سات، ومن أجل استقبالها يمكن ضبط اعدادات جهاز الرسيفر الخاص بك على قيم استقبال القناة كما يلي:

اسم القمر عرب سات Aransat

تردد القناة : 12418

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ : 4 /3

🗣 شاركونا استفساراتكم و أسئلتكم لمُحللي برنامج #تاتشداون عن مباريات الأسبوع الماضي والأسبوع القادم 🏈 لفُرصة المشاركة والظهور في حلقة الأسبوع المُقبل و إجابة المُحللين لأسئلتكم. شاركونا.. #SSCNFL pic.twitter.com/HnGo4K5QVN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023

برامج قنوات SSC

تبث القناة جميع البرامج على قناة SSC NEWS HD المتوفرة مجاناً على منصة شاهد، أو على تردد القناة المفتوح على عربسات، و البرامج كما يلي:

برنامج بره ال18 : وهو برنامج حواري يهتم بكل ما يختص بالكرة السعودية يعرض من الأحد إلى الخميس ويقدمه عبد الرحمن الحميدي.

برنامج راوند أب Round up : برنامج تحليلي يبث قبل وبعد كل جولة من الدوري السعودي ويقدمه سلطان الغشيان.

برنامج سوشيال: وهو احد البرامج التفاعلية الذي يستعرض آخر أخبار الكرة السعودية، بالإضافة لبوستات الجماهير وتفاعلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقدمه عمر المقري وعبد العزيز الجوهر.

برنامج الڤار El Var : وهو برنامج رياضي خاص بالتحكيم يرصد أبرز اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل مع كل جولة رياضية ويقدمه الحكم الدولي السابق فهد المرداسي.

قنوات شبكة SSC

توفر قنوات SSC الرياضية تغطية شاملة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم، كرة السلة، التنس، الجولف، الفورمولا 1، والعديد من الرياضات الأخرى, يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمتابعة المباريات والبطولات الكبرى، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، والتواصل مع المشجعين الآخرين ومشاركة آرائهم وتوقعاتهم حول الأحداث الرياضية عبر صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و X.

تتكون الباقة HD من 9 قنوات متوفرة على باقة جوبكس فضائيا وعبر منصة شاهد، وهي كما يلي: