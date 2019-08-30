تردد قنوات dmc دي ام سي على نايل سات وموعد مشاهدة مسلسل حلاوة الدنيا على تردد قناة دي ام سي دراما

تردد قنوات dmc دي ام سي أحد أهم الترددات المصرية حاليا على نايل سات، مجموعة قنوات dmc هي مجموعة قنوات مصرية تم بثها في بداية عام 2017 وتحتوي المجموعة على عدد من القنوات يعمل منها حاليا ثلاث قنوات وهما قناة دي ام سي dmc العامه، وكذلك قناة دي ام بي دراما dmc drama المتخصصة في المسلسلات، وأخيرا قناة الرياضية الأشهر في مصر حاليا قناة دي ام سي سبورتس dmc sports الرياضية، هذه القنوات مجتمعة نجحت في جعل تردد قنوات dmc على نايل سات من أهم وأكثر الترددات بحثا في مصر ودول الخليج.

نعرض عليكم فيما يلي بيان بجميع ترددات قنوات dmc على نايل سات، هذا يأتي بالإضافة إلى توضيح مجمل لأهم ما تقدمة كل قناة من برامج ومسلسلات على شاشتها.

تردد قنوات dmc دي ام سي الجديد.

باعتبارها من القنوات المصرية فقد اختارت مجموعة قنوات dmc أن تقدم لمشاهديها إشارتها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، فقد تم بث تردد قنوات dmc في يناير من عام 2017 وفي أول ظهر لهذه القنوات استطاعت أن تضع قدمها على مقدمة سلم القنوات الأكثر شهرة في الوطن العربي أجمع، فقد بدأت قنوات dmc بمجموعة من أقوى البرامج التي مكنتها من السيطرة على المشهد الإعلامي بسرعة شديدة جدا، تابعونا فيما يلي للتعرف على جميع ترددات قنوات dmc على نايل سات.

تردد قناة dmc دي ام سي على نايل سات.

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز الخطأ نايل سات 11449 أفقي “H” 27500 5/6

قناة dmc العامة هي القناة الأم لمجموعة قنوات dmc تهتم القناة بتقديم مجموعة من البرامج التي تختلف اهتماماتها بين البرامج الفنية والحوارية والسياسية أو حتى الترفيهية، ويعتبر ترددها من أهم الترددات التي تنتمي إلى تردد قنوات dmc استطاعت قناة dmc تكوين مجموعة من المحبين والمتابعين لها في فترة قصية ساهموا في ارتقاء تردد قناة dmc على نايل سات ورفعة ترتيبه بين الترددات المختلفة.

أهم البرامج المقدمة على تردد قناة دي ام سي dmc.

تردد قناة dmc نجح في استقطاب الملايين من المشاهدين بفضل مجموعة من أهم البرامج حاليا في مصر ومن أبرز هذه البرامج ما يلي.

برنامج مساء dmc تقديم الصحفي المتميز أسامة كمال، وهوا برنامج توك شو يتناول كل ما يستجد في مصر من أحداث سياسية وفنية ورياضيه، ويستضيف كل نجوم المجتمع المصري بمختلف انتماءاته وطوائفه.

برنامج صالون أنوشكا تقديم المغنية والممثلة المصرية انوشكا وهوا برنامج فني من الدرجة الأولي يأتي في ضيافتها مجموعة من الممثلين والمطربين للتحدث عن أخر أعمالهم الفنية، وعن كل جديد يقدمونه على الشاشة الصغيرة، هذه البرنامج تحديدا ساعد تردد قناة dmc في كسب مجموعة كبيرة من المهتمين بالعمل الفني.

برنامج قعدة رجالة من البرامج الخفيفة الذي يناقش مجموعة من القاضية الخلافية بين الرجل والمرأة يقدمه أحمد فهمي وباسل الخياط وكريم فهمي، ويستضيفون دائما بعض سيدات الفن والمجتمع المصري.

برنامج 8 الصبح وهوا أحد أشهر برامج قنوات dmc يعرض البرنامج وجبة من أهم الأخبار الاقتصادية والسياسة والفنية يوميا في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، البرنامج من تقديم الاعلامي رامي رضوان.

برنامج حكايات لطيفة هوا برنامج غنائي من تقديم الفنانة المتألقة لطيفة، يستضيف البرنامج باقة من أشهر نجوم الوسط الفني يقوم باجراء مجموعة من اللقاءات الحوارية مع تقديمهم بعض الفقرات الغنائية.

فيما يلي بيان بمواعيد البرامج المقدمة عبر تردد قناة دي ام سي اليوم

· Egypt Can Do It · 10:00 صباحًا · بالحجم العائلي · 11:00 صباحًا · نشرة أخبار دي إم سي · 12:00 مساءً [30 دقيقة] · قيد عائلي · 12:30 مساءً · قعدة رجالة 2 · 01:30 مساءً · صاحبة السعادة · 03:00 مساءً · رؤى · 05:00 مساءً [60 دقيقة] · حكايات لطيفة · 06:00 مساءً · Egypt Can Do It · 07:00 مساءً · جذور · 08:00 مساءً [60 دقيقة] · أمين وشركاه · 09:00 مساءً10:00 مساءً · مساء دي إم سي · 10:00 صباحًا

هذه البرامج جميعها كان لها اليد العليا فيما وصل إليه تردد قنوات dmc على نايل سات من انتشار ونجاح ساحق، ويمكنكم التعرف أكثر على تردد قناة dmc وأهم مميزات القناة من خلال زيارة هذا الرابط، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم التعرف على طريقة ضبط تردد قنوات dmc دي ام سي الجديد.

تردد قناة دي ام سي دراما dmc drama.

القمر التردد الأستقطاب الترميز نايل سات 11449 H 27500

تردد dmc drama دي ام سي دراما، كان واحد من أهم وأقوي مقدمي المسلسلات الرمضانية هذا العام، مجموعة قنوات دي ام سي جميعها لم تتخطى العامين في العمل الإعلامي إلا أن الباحثين عن تردد قنوات dmc دي ام سي على نايل سات في تزايد يومي، وهذا النجاح لم يأتي من فراغ بل جاء نتيجة التميز الشديد التي ظهرت علية كل قنوات المجموعة وأهمهم قناة dmc drama بما تعرضه من مسلسلات حظيت على رواجا منقطع النظير.

المسلسلات المقدمة على تردد قناة dmc drama دي ام سي دراما.

تردد قنوات dmc على نايل سات، لم يصل إلى ما حققه من نجاح إلا بفضل ما قدمته قناة دي ام سي دراما من مسلسلات قوية وأعمال فنية ناجحة جدا في خلال فترة عملها، فقد عرضت قناة dmc drama مجموعة من أهم المسلسلات المصرية ومازالت إلى الآن تقدم أهم الأعمال الفنية على شاشتها، ومن أهم ما تعرضه القناة حاليا من مسلسلات.

مسلسل بالحجم العائلي ليحيي الفخراني.

مسلسل ألكبير أوي لأحمد مكي.

مسلسل اختفاء لنيلي كريم.

مسلسل نسر الصعيد لمحمد رمضان.

مسلسل الرحلة لباسل الخياط.

هذا الكم الهائل من المسلسلات في رمضان هذا العام كان لابد له من أن يساعد تردد قنوات dmc دي ام سي على نايل سات في تصنيفها باعتبارها من أهم القنوات المصرية، من خلال الرابط التالي يمكنكم التعرف على كل ما يخص قناة دي م سي دراما بنوع من التفصيل. وفيما يلي بيان جدول مواعيد قناة دي ام سي دراما اليوم

· الكبير أوي 1 · 09:00 صباحًا · رأفت الهجان (ج1) · 10:00 صباحًا · أبو العروسة · 11:00 صباحًا · الحب وأشياء أخرى · 12:00 مساءً · الكبير أوي 1 · 01:00 مساءً · أبنائي الأعزاء..شكراً · 02:00 مساءً · أبو العروسة · 03:00 مساءً · الكبير أوي 1 · 04:00 مساءً · أبو العروسة · 05:00 مساءً · الحب وأشياء أخرى · 06:00 مساءً · رأفت الهجان (ج1) · 07:00 مساءً · حلاوة الدنيا · 08:00 مساءً · أبو العروسة · 09:00 مساءً · حلاوة الدنيا · 10:00 مساءً · الحب وأشياء أخرى · 11:00 مساءً

تردد قناة دي ام سي سبورتس dmc sports.

تردد قنوات dmc دي ام سي على نايل سات، لا يقتصر فقط على القنوات الدرامية وقنوات المنوعات، فلقد منحت مجموعة قنوات dmc للرياضة جانيا من الاهتمام الذي أعطى لمجموعة dmc أفضلية وأسبقية وتميز عن الكثير من القنوات المصرية، تهتم قناة dmc sports بكل ما يخص الرياضية المصرية من أخبار ومباريات ونتائج، حيث تنقل القناة مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر بجانب تقديمها لتغطية مباشرة وحية لمنتخب مصر دائما في كافة المحافل الدولية.

تردد قناة دي ام سي سبورت القمر نايل سات التردد 11449 الاستقطاب أفقي معإمل الترميز 17500 معإمل الخطأ 5/6

أهم برامج قناة dmc sports الرياضية.

تردد قناة دي ام سي سبورتس على نايل سات، نجح في استقطاب كل عشاق الرياضة إليه بفضل التميز الشديد والقوي الذي تقدمة القناة وما تعرضه من برامج على شاشتها، إذ أن القناة تقدم عدد من أهم البرامج الرياضية حاليا والتي ساهمت في تصويب نظر المشاهدين إلى تردد قنوات dmc دي ام سي على نايل سات من أجل متابعتها، ومن أهم تلك البرامج.

برنامج الحريف تقديم إبراهيم فايق وهو برنامج يومي يتناول أخر الأخبار الرياضية في مصر والعالم العربي، ويعرض بالتفصيل كل أخبار الدوري المصري ومنتخب مصر.

برنامج الكورة مع عفيفي يصنف هذا البرنامج باعتباره برنامج تحليلي فني لمباريات كرة القدم، حيث يتناول البرامج الجوانب الفنية لمباريات كرة القدم، الطابع المختلف لهذا البرنامج أعطي تردد قنوات dmc على نايل سات اهتمام من جانب طوائف مختلفة من الجهور.

على نايل سات اهتمام من جانب طوائف مختلفة من الجهور. برنامج المقصورة وهوا عبارة عن أستوديو تحليلي لمباريات الدوري الممتاز يستضيف أبرز وأشهر نجوم كرة القدم في مصر ومنهم حسن شحاتة فاروق جعفر أحمد حسن، هذا البرنامج له الكثير من المريدين الذين دائما ما يحاولون الوصول إلى تردد قناة dmc sports على نايل سات لمشاهدته.

أخيرا متابعينا يمكنكم الاضطلاع على هذا الموضوع للوقوف أكثر على ما تقدمة القناة من برامج، ومعرفة كل التفاصيل التي خص تردد قناة دي ام سي سبورتس على نايل سات.

تنويه هام قد توقف بث برامج قناة دي ام سي سبورت على التردد السابق توضيحه ولم تعلق القناة حتى الآن عن موعد عودة بثها مرة أخرى.

عرضنا عليكم بنوعا من الإيجاز تردد قنوات dmc جميعها علي نايل سات، وبشكل مبسط قدمها عرض لأهم برامج كل قناة على حده وفي حال تواجد أي استفسارات تخص تردد قنوات dmc نرجو منكم مراسلتنا فورا.