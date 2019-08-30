تردد قنوات cbc سي بي سي على نايل سات 2019 وباقة من أقوى البرامج والمسلسلات المميزة يوميا

تردد قنوات cbc سي بي سي على نايل سات أكثر ما يهم كل متابعي الشاشة الصغيرة في مصر حاليا، تتميز مجموعه قنوات سي بي سي بعدد مميز جدا من البرامج التي تقدم عبر شاشتها وهوا ما منح تردد قنوات سي بي سي فرصه للمنافسة على صدارة القنوات الفضائية في مصر، تتضمن مجموعه قنوات cbc أربعة قنوات وهي قناة سي بي سي العامة، وقناة سي بي سي سفرة، وقناة سي بي سي اكسترا، وقناة سي بي سي دراما، وسنعرض عليكم تردد قنوات cbc جميعها في هذا المقال مع إيضاح سريع لما تعرضه كل قناة منهم.

تردد قنوات cbc سي بي سي الجديد على نايل سات.

كما سبق وأوضحنا اشتمال مجموعه قنوات cbc على عدد أربعه قنوات تعمل حاليا بالإضافة على احتواءها على قناة cbc +2 إلا أن بثها توقف حاليا وسنقدم لكم متابعينا الكرام فيما يلي تردد قنوات cbc جميعها.

تردد قناة cbc العامة.

القمر التردد الاستقطاب الترميز معامل الخطأ نايل سات 11488 H 27500 3/4

برامج قناة cbc.



تعتبر قناة cbc هي القناة الأم لمجموعه قنوات cbc ونصنف القناة على أنها قناة منوعات عامة إذ أنها لا تتخصص في مجال واحد، بل تهتم بتقديم البرامج السياسية مثل برنامج هنا العاصمة الذي تقدمة لميس الحديدي، كما تعرض قناة cbc عبر ترددها الجديد برنامج معكم مني الشاذلي وهوا برنامج ترفيهي يتناول بعض القضايا الخفيفة مع نجوم الفن والرياضة والسياسة، كما تعرض القناة أيضا برنامج أبله فاهيتا وهوا برنامج كوميدي ساخر، اتنوع فيما تعرضه هذة القناة بالإضافة ساعد تردد قنوات cbc علي اكتساب مكانة جيدة في مصر.

للتعرف أكثر علي قناة سي بي سي طالع هنا.

تردد قناة cbc دراما.

التردد 11488 القمر نايل سات القطبية H معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 3/4

أهم مسلسلات قناة سي بي سي دراما.

تعتبر قناة سي بي سي دراما واحده من أشهر القنوات الدرامية في مصر وفي الوطن العربي حاليا، تخصصت القناة في تقديم المسلسلات الدرامية المصرية التي تكتسب شعبية كبيرة جدا في الوطن العربي، ولا شك في أن تواجد واحده من أهم القنوات الدرامية ضمن مجموعه قنوات سي بي سي ساهم بشكل كبير في اهتمام المشاهدين بالحصول على تردد قنوات cbc الجديد على نايل سات، للمزيد حول قناة سي بي سي دراما أقرأ هنا، وفيما يلي بيان بأهم مواعيد برامج ومسلسلات القناة اليوم.

· هبة رجل الغراب (ج3) · 09:00 صباحًا بركة · 10:00 صباحًا · نصيبي وقسمتك 2 · 11:00 صباحًا · كأنه إمبارح · 12:00 مساءً · العندليب: حكاية شعب · 01:00 مساءً · الواد سيد الشحات · 02:00 مساءً · هبة رجل الغراب (ج3) · 03:00 مساءً بركة · 04:00 مساءً · كأنه إمبارح · 05:00 مساءً · العندليب: حكاية شعب · 06:00 مساءً · تاجر السعادة · 07:00 مساءً · نصيبي وقسمتك 2 · 08:00 مساءً · هبة رجل الغراب (ج3) · 09:00 مساءً · نصيبي وقسمتك 2 · 10:00 مساءً · تاجر السعادة · 11:00 مساءً

تعرض القناة عدد مميز جدا من المسلسلات منها مسلسل الكابوس بطولة غادة عبد الرازق، ومسلسل أنا شهيرة أنا الخائن، كما تقدم القناة أيضا المسلسل الجديد الشارع اللي ورانا، يعرض على شاشة قناة cbc دراما حاليا مسلسل الحساب يجمع، كما تقدم أيضا قناة سي بي سي دراما مسلسل على يا ويكا ومسلسل هبة رجل الغراب، بالإضافة الي عدد أخر من المسلسلات المميزة التي جعلت تردد قناة سي بي سي دراما محل اهتمام كل المصريين.

تردد قناة cbc اكسترا.

القمر التردد الاستقطاب الترميز معامل الخطأ نايل سات 11488 H 27500 3/4

تعتبر قناة سي بي سي اكسترا قناة إخبارية تهتم بتقديم أحدث الأخبار السياسية التي تدور في مصر على مدار الساعة، يتم ذلك من خلال باقة مميزه من أشهر مقدمي البرامج السياسية ونشرات الأخبار، والجدير بالذكر أن قناة سي بي سي اكسترا تقدم برمجها في صوره بث مباشر على مدار اليوم الأمر الذي يقدم تردد قناة سي بي سي اكسترا في ثوب جديد يختلف عن غيره من تردد قنوات cbc الأخري.

تردد قناة سي بي سي سفرة cbc sofra.

القمر التردد الاستقطاب معامل الخطأ نايل سات 11488 H 3/4

أهم برامج قناة سي بي سي سفرة.

تهتم قناة cbc sofra بتقديم كل ما يخص الأكل والحلويات من خلال مجموعه من أشهر الشيفات ومقدمي برامج الطبخ في مصر والوطن العربي، ومن أهم البرامج التي ساهمت بشده في نشر تردد قناة سي بي سي سفرة هوا برنامج حلو وحادق وبرنامج شبكة وصنارة، وبرنامج أميرة في المطبخ، والعديد والعديد من البرامج المميزة الأخرى، التميز الشديد والانفراد الذي ظهرت عليه قناة سي بي سي سفرة ساهم بشكل أو بأخر في اهتمام المتابعين في مصر بالحصول على تردد قنوات cbc باستمرار.

لتفاصيل أكثر حول تردد قناة سي بي سي سفرة.

جدول برامج قناة سي بي سي سفرة

· زعفران وفانيلا · 08:00 صباحًا · بالصحة والراحة · 09:00 صباحًا · اتفضلوا عندنا · 10:00 صباحًا · على قد الايد · 11:00 صباحًا · سندوتش وحاجة ساقعة · 12:15 مساءً · الشيف · 12:30 مساءً · زي السكر · 01:30 مساءً · زعفران وفانيلا · 02:00 مساءً · بالصحة والراحة · 03:00 مساءً · أميرة في المطبخ · 04:00 مساءً · سندوتش وحاجة ساقعة · 05:00 مساءً · شبكة وصنارة · 05:30 مساءً · عمايل إيديا · 06:00 مساءً · بالهنا · 06:30 مساءً · اتفضلوا عندنا · 07:00 مساءً · زعفران وفانيلا · 08:00 مساءً · على قد الايد · 09:00 مساءً · سندوتش وحاجة ساقعة · 10:15 مساءً · أميرة في المطبخ · 10:30 مساءً

متابعينا الكرام انتهينا ألان من تقديم تردد جميع قنوات cbc على نايل سات لعام 2018، ترجو منكم إن واجهتم أي مشاكل في استقبال أي من الترددات المذكورة سرعه إبلاغنا من خلال تعليقاتكم.

أهم البرامج الرمضانية عبر تردد قنوات cbc.

تعرض مجموعه قنوات cbc عدد من البرامج الرمضانية المميزة جدا هذا العام، التي تهدف من خلالها الحصول علي رضاء متابعيها واكتساب جمهور أكثر وأكثر لها، تتنوع هذه البرامج بين البرامج الدينية والترفيهية وغير ذلك، ومن أهم البرامج الديمية المقدمة علي قنوات cbc لهذا العام برنامج الإمام الطيب الذي يقدمه العلامة الأزهري الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبرنامج أيها المريد تقديم الشيخ الحبيب علي الجفري، وأخيرا برنامج فن الدعاء تقديم الشيخ علي جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، هذه البرامج الدينية تساعد بشكل كبير علي ازدياد اهتمام المشاهد العربي بالحصول علي تردد قنوات cbc في رمضان.

مسلسلات رمضان علي تردد قنوات cbc الجديد.

تردد قنوات cbc سي بي سي، أحد أكثر الترددات التي أهتمت بتقديم وجبه دسمة لمتابعيها في رمضان هذا العام من المسلسلات والبرامج، فمع بداية الشهر المبارك قدمت قنوات سي بي سي لمشاهديها عدد كبير من أقوى المسلسلات الرمضانية لهذا العام، ومن أهم تلك المسلسلات مسلسل عوام خفيه بطولة النجم الكبير عادل إمام، كما تعرض قنوات cbc سي بي سي أيضا مسلسل رحيم بطوله نور وياسر جلال، بجانب ذلك تقدم مجموعه قنوات سي بي سي لمشاهديها مسلسل طايع والمسلسل الكوميدي الوصية ومسلسل ليالي أوجيني، والعديد والعديد من المسلسلات المهمة التي وضعت تردد قنوات cbc في المرتبة الأولى من حيث الترددات الأكثر بحثا في العالم العربي.

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مسلسل عوالم خفيه على تردد قنوات cbc.



تعرض قناة cbc وقناة cbc دراما أحد أهم مسلسلات رمضان لهذا العام وهوا مسلسل عوالم خفيه بطولة الزعيم عادل إمام، حيث يجسد الزعيم دور صحفي مشهور يعمل على محاربه العددي من قضايا الفساد في مصر، وبطبيعة الحال يواجهه العديد من العراقيل والمعوقات التي تستهدف إبعاده عن طريقه، سواء كان ذلك بالتأثير علي أسرته أو عليه شخصيا، ساعد هذا المسلسل القوى بجانب غيره من المسلسلات في حفاظ تردد قناة cbc وتردد قناة cbc دراما على تألقهم الذي استمر لسنوات

تردد قنوات cbc لمشاهدة برنامج الإمام الطيب

يعرض علي تردد قنوات cbc في رمضان برنامج الإمام الطيب هوا برنامج ديني من تقديم العلامة المصري الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يناقش البرنامج بعض القضايا الدينية في رمضان ويعرض الرأي الديني فيها، فاهتمام قنوات cbc في رمضان بتقديم البرامج والمسلسلات لم يقصيها عن إفراد مساحات إعلامية لعرض الآراء الدينية وتقديم البرامج الدينية المميزة، هذه البرامج ساهمت فيما حصل علية تردد قنوات cbc من رضاء من قبل المشاهدين، يقدم البرنامج يوميا فى تمام الساعه الثالثه والنصف مساء.

برنامج صاحبة السعادة على قنوات cbc سي بي سي

من أهم البرامج التى ساعدت على نشر تردد قنوات cbc حاليا هوا برنامج صاحبة السعادة، فدوما ما تسعى قنوات cbc لاختيار أفضل مقدمي البرامج لديها واختيار أقوى المواضيع المستهدفة من برامجها، وقد نجحت قناة سي بي سي في العام الماضي من التعاقد مع الفنانة إسعاد يونس لتعرض أحد أشهر البرامج في العالم العربي حاليا وهوا برنامج صاحبة السعادة، يقدم البرنامج أسبوعيا يومي الاثنين والثلاثاء في الحادية عشر مساءا، ويحاول البرنامج أن يعود بالمشاهدين للذكريات الجميلة التي عاشوها في الماضي من خلال تذكر بعض المواقف والأعمال الفنية الجمية، يتناول البرنامج العديد من الموضوعات منها الفنية والسياسية والغنائية أو حتى الرياضية وهوا ما يضفي عليه ميزة التنوع ويميزه عن العديد من البرامج الموجودة حاليا على القناة.

برنامج هنا العاصمة على تردد قنوات cbc

تعرض قناة cbc واحد من أهم برامج التوك شو في مصر والعالم العربي وهوا برنامج هان العاصمة تقديم الإعلامية لميس الحديدي، يقدم البرنامج كافة الأخبار السياسية والفنية والرياضية في مصر يوميا، وقد كان برنامج هنا العاصمة من أهم عوامل انتشار تردد قنوات cbc على نايل سات في الفترة الأخيرة، البرنامج يعرض على قناة cbc الأولي من السبت إلى الأربعاء في التاسعة مساءا.