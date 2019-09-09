





تردد قنوات مودرن من اجدد قنوات القمر الصناعي نايل سات، تردد جديد يحتوي على مجموعة قنوات وباقات جديدة متخصصة ومتنوعة في عرض الأفلام العربية والمسلسلات العربية، ولذلك نقدم إليكم متابعتنا تردد شبكة قنوات مودرن التي تسعى إلى امتلاك شبكة قنوات قوية بفضل ما تقدمه من أفلام عربية حصرية على مدار اليوم، تسعى من خلال ما تقدمه من منافسة قنوات أخرى قديمة وباقات موجودة على نفس التردد الجديد مثل باقة قنوات شبابيك وباقة قنوات شوتايم المفتوحة على النايل سات .







تردد قنوات مودرن الجديدة

تعتبر باقة قنوات مودرن من الباقات الترفيهية الجديدة التي تحتوي على عدة قنوات فضائية، وأهم مايميز تلك القنوات تفردها في عرض المحتوي بشكل سلس وأنيق وتقديم مجموعة من الأفكار في عرض الأفلام والمسلسلات، وأهم ما يميزها ايضاً أن تردد قنوات مودرن هو تردد واحد عند إعادة برجمة الريسيفر الخاص بنا، وتحتوي باقة قنوات مودرن على عدد خمس قنوات فضائية عربية جديدة وحصريه، تقدم محتوى شيق وممتع تسعى من خلاله لجذب عدد كبير من المشاهدين.







تردد باقة قنوات مودرن

تحتوي باقة قنوات مودرن على ست قنوات متنوعة ثلاث قنوات متخصصة في عرض الافلام وقناتين لعرض المسلسلات، وقناة أخرى متخصصة في عرض مجموعة من المسلسلات التركية والهندية واليكم تفاصيل تردد شبكة قنوات مودرن.







تردد قناة مودرن سينما

التردد : 11411.

الاستقطاب : رأسي H.

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.







تردد قناة مودرن افلام

التردد : 11411.

الاستقطاب : رأسي H.

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

تردد قناة مودرن دراما

التردد : 11411.

الاستقطاب : رأسي H.

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

تردد قناة مودرن كوميدي

التردد : 11411.

الاستقطاب : رأسي H.

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

تردد قناة مودرن اليوم

التردد : 11411.

الاستقطاب : رأسي H.

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

تردد قناة مودرن الوان

التردد : 11411.

الاستقطاب : رأسي H.

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.