نقدم اليكم متابعينا متابعي موقع نجوم مصرية تردد قنوات شوتايم أحدث تردد على القمر الصناعي المصري نايل سات، يعتبر تردد شبكة قنوات شوتايم من اجدد الترددات علي القمر العربي المصري نايل سات والذي في الموقع المداري 7 غربا ، ويعتبر تردد شبكة قنوات شوتايم من الترددات الجديدة والمستحدثة في قائمة ترددات القمر الصناعي نايل سات، تضم باقة قنوات شوتايم showtime عدد خمس قنوات من القنوات الفضائية المتخصصة فى عرض أقوى أحدث الأفلام العربية، و امتع المسلسلات المصرية الحديثة باستمرار وعلى مدار اليوم بدون فواصل إعلانية.

تردد قنوات شوتايم المفتوحة

تردد قنوات showtime المفتوحة على القمر الصناعي المصري نايل سات تقدم مجموعة قنوات شو تايم خمس قنوات مفتوحة، وهي قناة شوتايم سينما – قناة شوتايم أفلام – قناة شوتايم فيلم – قناة شوتايم دراما – قناة شوتايم مسلسلات – قناة شوتايم كوميدي، تقوم القنوات بعرض احدث الافلام الحصريه والمسلسلات العربية على مدار اليوم، تعتبر باقة قنوات شوتايم باقة مفتوحة مجانية وهي غير الباقة المدفوعة التابعة لشركة osn، والتردد الجديد يوجد به مجموعة باقات أخرى مثل مجموعة قنوات شبابيك ومودرن واليكم تردد شبكة قنوات شوتايم بالتفصيل.

تردد قناة شوتايم فيلم

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة شوتايم أفلام

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة شوتايم سينما

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة شوتايم دراما

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة شوتايم مسلسلات

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة شوتايم كوميدي

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

بهذا نكون قد انتهينا من عرض تردد قنوات شوتايم الجديدة تحديث شهر سبتمبر 2019 يرجى اعادة برمجة الريسيفر للتمتع بمجموعة قنوات متميزة.