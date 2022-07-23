تردد قنوات شوتايم الجديد showtime علي النايل سات 2022
قنوات شوتايم showtime
تردد قنوات شوتايم
تردد قناة Showtime Aflam
|⭐ القمر الصناعي
|نايل سات
|⭐ التردد
|11411
|⭐ معدل الترميز
|27500
|⭐ الاستقطاب
|أفقي أو H
|⭐ معدل التصحيح
|3/4
|⭐ الجودة
|HD
|⭐ القمر الصناعي
|نايل سات
|⭐ التردد
|11411
|⭐ معدل الترميز
|27500
|⭐ الاستقطاب
|أفقي أو H
|⭐ معدل التصحيح
|3/4
|⭐ الجودة
|HD
تردد قناة showtime drama
|⭐ القمر الصناعي
|نايل سات
|⭐ التردد
|11411
|⭐ معدل الترميز
|27500
|⭐ الاستقطاب
|أفقي أو H
|⭐ معدل التصحيح
|3/4
|⭐ الجودة
|HD
|⭐ القمر الصناعي
|نايل سات
|⭐ التردد
|11411
|⭐ معدل الترميز
|27500
|⭐ الاستقطاب
|أفقي أو H
|⭐ معدل التصحيح
|3/4
|⭐ الجودة
|HD
|⭐ القمر الصناعي
|نايل سات
|⭐ التردد
|11411
|⭐ معدل الترميز
|27500
|⭐ الاستقطاب
|أفقي أو H
|⭐ معدل التصحيح
|3/4
|⭐ الجودة
|HD
تردد قناة showtime mosalsalat
|⭐ القمر الصناعي
|نايل سات
|⭐ التردد
|11411
|⭐ معدل الترميز
|27500
|⭐ الاستقطاب
|أفقي أو H
|⭐ معدل التصحيح
|3/4
|⭐ الجودة
|HD
تردد قناة showtime film
|⭐ القمر الصناعي
|نايل سات
|⭐ التردد
|11411
|⭐ معدل الترميز
|27500
|⭐ الاستقطاب
|أفقي أو H
|⭐ معدل التصحيح
|3/4
|⭐ الجودة
|HD
مجموعة قنوات شوتايم
قناة showtime aflam
تقدم قناة الأفلام عدد من الأفلام الحديثة والتي يرتفع نسبة مشاهدتها ومنها:
- فيلم فتاة المصنع.
- هرج ومرج.
- تك تك يوم.
- حرب كرموز.
- ملح ملح وداخ.
قناة showtime cinema
تتخصص قناة السينما في إذاعة الأفلام الجديدة والحاصلة على جوائز عالمية ومنها:
- فيلم كف القمر.
- أمن دولت.
- خلطة فوزية.
- الفيل الأزرق.
- حسن وبقلظ.
قناة showtime comedy
تهتم القناة بإذاعة البرامج والأعمال المضحكة والتي تهدف لمناقشة قضايا المجتمع مثل:
- فيلم خلاويص .
- الأبلة طم طم .
- مراتي وزوجتي .
- قسطي بيوجعني .
- المش مهندس حسن .
قناة showtime drama
قناة الدراما تعمل على تلخيص المسلسلات وعرض أحداثها بشكل متناسق مثل:
- مسلسل ربع رومي .
- حالة عشق .
- رأفت الهجان .
- الحقيقة والسراب .
- فكرة بمليون جنيه .
قناة showtime mosalsalat
تعرض قناة المسلسلات الأعمال التركية والهندية والخليجية دون انقطاع مثل:
- مسلسل كلبش.
- البلطجي.
- أبو البنات.
- زي الشمس.
- العشق الممنوع.