تقنية

تردد قنوات شوتايم الجديد showtime علي النايل سات 2022

سمر رأفت
تعتبر شبكة قنوات شوتايم هي واحدة من أهم القنوات الفضائية ولذلك يبحث عن تردد قنوات شوتايم المشاهدين في الوطن العربي والعالم بأكمله، حيث أنها تقوم بتقديم العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية الجديدة بالإضافة إلى الأفلام الحصرية والبرامج المتنوعة والتي ترضي مختلف أذواق وأعمار الجمهور، وتتميز قنوات شوتايم أنها تعرض الأعمال الدرامية من مختلف البلدان التركية والهندية والخليجية والعربية والمصرية وغيرها، بالإضافة إلى عدم وجود الفواصل الإعلانية الطويلة التي طالما عانى منها المشاهدين في جميع القنوات، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قنوات شوتايم الجديد على النايل سات 2022.

تردد قنوات شوتايم

قنوات شوتايم showtime

تردد قنوات شوتايم

تتميز قنوات شوتايم أنها تتنوع بين الأعمال الدرامية والأفلام والمسلسلات المصرية والعربية كما أنها تبث برامجها على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش ولذلك تحظي شوتايم علي نسب مشاهدة عالية وتتميز القنوات جميعها بحرصها على تقديم محتوى متنوع ومتميز هدفه إسعاد المشاهدين، كما تمتلك القناة أقوى الإعلاميين ومقدمين البرامج.

تردد قنوات شوتايم

تردد قنوات شوتايم

تردد قناة Showtime Aflam

⭐ القمر الصناعي نايل سات
التردد 11411
⭐ معدل الترميز 27500
⭐ الاستقطاب أفقي أو H
⭐ معدل التصحيح 3/4
⭐ الجودة HD

تردد قناة Showtime Cinema

⭐ القمر الصناعي نايل سات
التردد 11411
⭐ معدل الترميز 27500
⭐ الاستقطاب أفقي أو H
⭐ معدل التصحيح 3/4
⭐ الجودة HD

تردد قناة showtime drama

⭐ القمر الصناعي نايل سات
التردد 11411
⭐ معدل الترميز 27500
⭐ الاستقطاب أفقي أو H
⭐ معدل التصحيح 3/4
⭐ الجودة HD
تردد قناة Showtime Hakayate

⭐ القمر الصناعي نايل سات
التردد 11411
⭐ معدل الترميز 27500
⭐ الاستقطاب أفقي أو H
⭐ معدل التصحيح 3/4
⭐ الجودة HD

تردد قناة showtime comedy

⭐ القمر الصناعي نايل سات
التردد 11411
⭐ معدل الترميز 27500
⭐ الاستقطاب أفقي أو H
⭐ معدل التصحيح 3/4
⭐ الجودة HD

تردد قناة  showtime mosalsalat

⭐ القمر الصناعي نايل سات
التردد 11411
⭐ معدل الترميز 27500
⭐ الاستقطاب أفقي أو H
⭐ معدل التصحيح 3/4
⭐ الجودة HD

تردد قناة showtime film

⭐ القمر الصناعي نايل سات
التردد 11411
⭐ معدل الترميز 27500
⭐ الاستقطاب أفقي أو H
⭐ معدل التصحيح 3/4
⭐ الجودة HD

مجموعة قنوات شوتايم

 قناة showtime aflam

تردد قنوات شوتايم

تقدم قناة الأفلام عدد من الأفلام الحديثة والتي يرتفع نسبة مشاهدتها ومنها:

  • فيلم فتاة المصنع.
  • هرج ومرج.
  • تك تك يوم.
  • حرب كرموز.
  • ملح ملح وداخ.

قناة showtime cinema

تتخصص قناة السينما في إذاعة الأفلام الجديدة والحاصلة على جوائز عالمية ومنها:

  • فيلم كف القمر.
  • أمن دولت.
  • خلطة فوزية.
  • الفيل الأزرق.
  • حسن وبقلظ.

قناة showtime comedy

تهتم القناة بإذاعة البرامج والأعمال المضحكة والتي تهدف لمناقشة قضايا المجتمع مثل:

  • فيلم خلاويص .
  • الأبلة طم طم .
  • مراتي وزوجتي .
  • قسطي بيوجعني .
  • المش مهندس حسن .

قناة showtime drama

تردد قنوات شوتايم

قناة الدراما تعمل على تلخيص المسلسلات وعرض أحداثها بشكل متناسق مثل:

  • مسلسل ربع رومي .
  • حالة عشق .
  • رأفت الهجان .
  • الحقيقة والسراب .
  • فكرة بمليون جنيه .

قناة showtime mosalsalat

تعرض قناة المسلسلات الأعمال التركية والهندية والخليجية دون انقطاع مثل:

  • مسلسل كلبش.
  • البلطجي.
  • أبو البنات.
  • زي الشمس.
  • العشق الممنوع.
سمر رأفت

أنا سمر رأفت أعمل مدرسة أطفال، هوايتي كتابة المقالات وقراءة الروايات وأحب الكتابة في المجال التقني وكل ما يتعلق بالسعودية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.