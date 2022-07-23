تردد قنوات شوتايم الجديد showtime علي النايل سات 2022

قنوات شوتايم showtime

تتميز قنوات شوتايم أنها تتنوع بين الأعمال الدرامية والأفلام والمسلسلات المصرية والعربية كما أنها تبث برامجها على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش ولذلك تحظي شوتايم علي نسب مشاهدة عالية وتتميز القنوات جميعها بحرصها على تقديم محتوى متنوع ومتميز هدفه إسعاد المشاهدين، كما تمتلك القناة أقوى الإعلاميين ومقدمين البرامج.

تردد قناة Showtime Aflam