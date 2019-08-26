نقدم إليكم متابعينا متابعي موقع نجوم مصرية ترد قنوات شبابيك احدث تردد على القمر الصناعي المصري نايل سات، يعتبر تردد شبكة قنوات شبابيك SHABABIK من أجدد الترددات علي القمر العربي المصري نايل سات، والذي في الموقع المداري 7 غرب والتى تعتبر وليدة القنوات والتي ظهرت منذ يومين، تضم باقة قنوات شبابيك SHABABIK مجموعة من القنوات الفضائية المتخصصة فى عرض أقوى أحدث الأفلام العربية، وامتع المسلسلات المصرية الحديثة بإستمرار وعلى مدار اليوم بدون فواصل إعلانية.

تردد قنوات شبابيك

يعتبر تردد قنوات شبابيك SHABABIK من الترددات الجديدة والتي تضم مجموعة من القنوات والباقات المتخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات وتسعى مجموعة قنوات شبابيك إلى منافسة العديد من الباقات الأخرى مثل باقة قنوات الشاشة والساعة وقنوات فوكس، وتضم باقة قنوات SHABABIK عدد خمس قنوات وهي كالتالي : قناة شبابيك مسلسلات، قناة شبابيك دراما، قناة شبابيك أفلام، قناة شبابيك سينما، والقناة الخامسة قناة شبابيك كلاسيك.

تردد باقة قنوات شبابيك

تردد باقة قنوات شبابيك علي القمر الصناعي المصري نايل سات، من الباقات المجانية المفتوحة والتي تبث أحدث و أقوي وأجدد الأفلام العربيةالحصرية والمسلسلات الحديثة على مدار الساعة بدون إعلانات أو أشتراكات مدفوعة، وتسعى القنوات إلى جذب العديد من المشاهدين وإثبات جدارة بين جميع القنوات، وإليكم متابعينا تردد شبكة قنوات شبابيك احدث قنوات القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة شبابيك أفلام

تردد قناة شبابيك أفلام من القنوات الجديدة والتي تبث عدد من الأفلام العربية المصرية الحديثة ومن دور العرض السينمائية مجانا وعلى مدار اليوم وتتميز بالشعار الارجوانى .

التردد :11411 .

الاستقطاب : افقي H .

معدل الترميز 27500 .

تردد قناة شبابيك سينما

القناة متخصصة فى عرض أحدث وأقوى أفلام الدراما المصرية الحديثة وأفلام الأكشن وتحمل شعار باللون الأحمر.

التردد :11411 .

الاستقطاب : افقي H .

معدل الترميز 27500 .

تردد قناة شبابيك كلاسيك

التردد :11411 .

الاستقطاب : افقي H .

معدل الترميز 27500 .

القناة متخصصة فى عرض أمتع أفلام الدراما المصريةالكلاسيكية القديمة وتحمل شعار باللون اللبني.

تردد قناة شبابيك دراما

التردد :11411 .

الاستقطاب : افقي H .

معدل الترميز 27500 .

القناة متخصصة فى عرض أقوى وأحدث مسلسلات الدراما المصرية القديمة والحديثة وتحمل شعار باللون الأزرق.

تردد قناة شبابيك مسلسلات

التردد :11411 .

الاستقطاب : افقي H .

معدل الترميز 27500 .

القناة متخصصة فى عرض مجموعة من أحدث المسلسلات الدرامية المصرية الحديثة وتحمل شعار باللون البرتقالي.

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