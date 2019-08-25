تردد قنوات شبابيك الجديدة (شبابيك افلام -سينما – كلاسيك – دراما – مسلسلات ) على النايل سات

ظهر تردد جديد على القمر المصرى نايل سات، يحتوى على باقة جديدة وهى باقة قنوات شبابيك، والتى تحتوى على 5 قنوات مختلفة وهى قنوات شبابيك افلام، شبابيك سينما، شبابيك كلاسيك، شبابيك دراما وشبابيك مسلسلات. وسنتناول بالتفصيل تردد قنوات شبابيك وطريقة برمجة القنوات بالتفصيل على قمر نايل سات .

تردد قنوات شبابيك على القمر المصرى نايل سات

بالنسبة لتردد القنوات فهي تعمل فقط على القمر الصناعى المصرى نايل سات على مدار 7 درجات غرب.

أما عن التردد فهو كالتالى:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 11411 27500 أفقى Hor 5/6

تردد قناة شبابيك افلام على النايل سات

هي قناة خاصة بالأفلام الحديثة، وتعرض باقة من احدث اصدارات السينما العربية والمصرية بدون فواصل اعلانية وبدون انقطاع، وتتميز باللون “الموف”، وهو العلامة المميزة لشعار القناة، وتظهر أثناء البحث باسم Shababik Aflam. يعيب القناة فقط هو رداءة الصوت، ويعتقد أنها مشكلة فنية سيتم حلها قريبا. اما عن التردد فهو 11411 معدل ترميز 2750 واستقطاب أفقي.

تردد قناة شبابيك سينما على النايل سات

قناة شبابيك سينما تقوم ايضا بعرض احدث افلام مصرية لتكون ضمن احدث قنوات الافلام على الاطلاق، وشعار القناة هو الاحمر، وتمتاز القناة بجودة الصوت والصورة رغم أن دقة القنوات SD، ولكن تبدو وكأنها ذات دقة عالية HD، وتظهر اثناء البحث باسم Shababik Cinema. اما عن تردد القناة فهى تعمل على نفس التردد السابق 11411.

تردد قناة شبابيك كلاسيك على النايل سات

قناة شبابيك كلاسيك هي قناة مخصصة للافلام القديمة الكلاسيكية افلام الزمن الجميل، وتمتاز ايضا بجودة الصوت والصورة. وتقوم بعرض مجموعة من الأفلام الكلاسيكية القديمة المنتقاة بعناية، وتظهر أثناء البحث باسم Shababik Classic وتبث قناة شبابيك على نفس تردد قنوات شبابيك سينما وأفلام.

قناة شبابيك مسلسلات ضمن باقة شبابيك

القناة تقوم بعرض احدث المسلسلات الحديثة مثل مسلسل زى الشمس وغيرها من المسلسلات الجديدة و الحديثة بصورة رائعة وصوت افضل وبدون اية فواصل إعلانية، تظهر خلال اجراء عملية البحث باسم Shababik mosalsalat.

قناة شبابيك دراما

تقوم هى الاخرى بعرض مجموعة من المسلسلات المصرية والعربية بدون انقطاع بصورة ممتازة وتظهر باسم Shababik drama.

كيفية برمجة تردد قنوات شبابيك على الريسيفر

يمكن برمجة التردد عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

التأكد من وجود صحن الطبق على قمر نايل سات.

الدخول الى قائمة التركيب فى الريسيفر.

اختيار اسم القمر nilesat.

الدخول الى قائمة الترددات واضافة التردد 11411.

فى معدل الترميز نقوم بكتابة 27500.

فى الاستقطاب نختار القطبية “افقى” او Hor.

عمل بحث للقنوات ستظهر 5 قنوات ضمن الباقة.

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