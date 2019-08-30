تردد قنوات سي بي سي cbc علي نايل سات وتوقيت عرض مسلسل بركة على تردد قناة سي بي سي دراما

تردد قنوات سي بي سي علي نايل سات صار بعد انطلاقه أحد أكثر ما يهم كل مشاهدي التليفزيون في الوطن العربي، ظهرت مجموعه قنوات سي بي سي منذ سبعه أعوام تقريبا وبعد انطلاقها بفترة وجيزة استطاعت وعن جدارة كسب ثقة الشاهدين في مختلف دول العالم العربي، فقد تمكن تردد قنوات سي بي سي من الحصول علي اهتمام كل المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي، ويعود ذلك للتنوع الكبير المعروف عن قنوات CBC فيما تعرضه وتقدمة من برامج على شاشتها، حيث تتنوع برامج قنوات سي بي سي cbc بين برامج المنوعات وبرامج السياسة وبرامج الطبخ، كما تقدم قنوات سي بي سي أيضا مجموعة كبيرة جدا من المسلسلات العربية والمصرية تحديدا التي تضع دوما تردد قنوات سي بي يس نصب أعين محبي الدراما العربية،

من خلال هذا المقال المقدم لكم على موقع نجوم مصريه سنعرض عليكم أهم ترددات قنوات سي بي سي بأخر تحديث لها، ومن أهم تلك الترددات تردد قناة سي بي سي دراما، تردد قناة سي بي سي العامة، تردد قناة سي بي سي اكسترا، تردد قناة سي بي سي سفرةعلي نايل سات.

تردد قنوات سي بي سي الجديد علي نايل سات.

كما ذكرنا فأن قنوات سي بي سي تتنوع فيما بينها لتعطي للمشاهد وجبة دسمة من أهم البرام والمسلسلات الجديدة دائما، وفيما يلي عرض لجميع ترددات قنوات سي بي سي المختلفة على جميع الأقمار الصناعية، كما تنبع عرض التردد بموجز مختصر عن محتوى كل قناة وأشهر برامجها ومواعيدها.

تردد قناة سي بي سي cbc.

القمر التردد القطبية الترميز نايل سات 11488 H 27500

وهي قناة منوعات عامه تختص بتقديم برامج منوعه في معظم مجالات الحياة سواء كانت سياسيه أو علميه أو فنيه وتقدم باقة مميزه جدا من البرامج يوميا علي شاشتها ومن أشهر برامجها :

برنامج معكم مني الشاذلي المقدم من الإعلامية القديرة مني الشاذلي، وهوا برنامج أسبوعي اجتماعي بدرجه كبيره يستضيف بعض نجوم الفن و السياسة والرياضية.

كما تعرض القناة برنامج هنا العاصمة وهوا برنامج حواري وأخباري مقدم من الإعلامية لميس الحديدي يناقش كافه القضايا السياسية والتي تحدث يوميا في مصر.

برنامج أبله فاهيتا وهوا برنامج كوميدي ساخر يستضيف أسبوعيا أحد نجوم الفن في مصر وتدور الحلقة في إطار ترفيهي كوميدي ساخر.

برنامج الشيف ومفيدة تقديم مفيدة شيحه والشيف شربيني من أهم برامج الطبخ على قناة سي بي سي في رمضان، يقدم البرنامج في إطار خفيف مجموعه من وصفات المأكولات وطرق عمل الحلويات، نجح البرنامج في إعطاء تردد قنوات سي بي سي نوعا من الشعبية لما استطاع تحقيقه من جماهيريه كبيره فور عرضه.

تنويه هام بدأت قناة سي بي سي حاليا في عرض الموسم الجديد من برنامج معكم منى الشاذلي مذ بداية الشهر الجاري، ويجدر الإشارة إلى أن الموسم المنصرم من البرنامج قد وجد الكثير من المحبين والمتابعين للبرنامج وهوا ما دفع القائمين على العمل لسرعة انحاز موسم جديد منه.

تردد قناة سي بي سي دراما cbc drama.

القمر التردد معامل الخطأ نايل سات 11488 (v) 3/4 نايل سات 11919 (h) 5/6

في سياق حديثنا عن تردد قنوات سي بي سي لا يمكن أن نغفل التطرق لقناة سي بي سي دراما التي تعتبر واحده من أشهر واقوي قنوات المسلسلات في الفترة الحالية في مصر وفي الوطن العربي كله، فدائما ما تسعي قناة سي بي سي دراما من خلال ترددها الجديد لعرض أشهر المسلسلات الدرامية المميزة التي تتماشى مع الذوق العام للمتابع العربي ومن أشهر مسلسلاتها حاليا:

مسلسل لمس أكتاف.

مسلسل ذئاب الجبل

وقد قدمت القناة مجموعه من أهم مسلسلات رمضان مثل مسلسل رحيم ومسلسل عوالم خفيه لعادل إمام، ومسلسل مليكة بطوله دينا الشربينى، هذه المسلسلات هي السبب الرئيسي في وضع تردد قنوات سي بي سي في صداره قنوات رمضان لهذا العام، لتمكن إدارة القنوات من عرض أهم مسلسلات رمضان الحصرية لهذا العام، ولمتابعه المزيد حول تردد قناة سي بي سي دراما برجاء زيارة الرابط التالي، وفيما يلي بيان بمواعيد جميع المسلسلات المعروضة على تردد قناة سي بي سي دراما اليوم 30 أغسطس .

· هبة رجل الغراب (ج3) · 09:00 صباحًا بركة · 10:00 صباحًا · نصيبي وقسمتك 2 · 11:00 صباحًا · كأنه إمبارح · 12:00 مساءً · العندليب: حكاية شعب · 01:00 مساءً · الواد سيد الشحات · 02:00 مساءً · هبة رجل الغراب (ج3) · 03:00 مساءً بركة · 04:00 مساءً · كأنه إمبارح · 05:00 مساءً · العندليب: حكاية شعب · 06:00 مساءً · تاجر السعادة · 07:00 مساءً · نصيبي وقسمتك 2 · 08:00 مساءً · هبة رجل الغراب (ج3) · 09:00 مساءً · مسلسل · 10:00 مساءً · مسلسل · 11:00 مساءً

تابعونا دوما وسنوافيكم بتحديث مستمر لمواعيد برامج ومسلسلات قناة سي بي ي دراما.

تردد قناة سي بي سي اكسترا cbc extra.

القمر نايل سات التردد 11488 القطبية H الترميز 27500

وهي قناة إخباريه من الدرجة الأولي تتناول بالتفصيل كل الأحداث السياسية والإخبارية في مصر لحظه بلحظه، ترسل برامجها في صوره بث مباشر علي مدار 24 ساعة، وقد ساهم وجود قناة من سي بي سي اكسترا في لفت انتباه الكثيرين في مصر والعالم العربي إلي تردد قنوات سي بي سي باعتبارها مجموعه قنوات متكاملة.

تردد قناة سي بي سي سفرة cbc sofra.

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحبح نايل سات 11488افقى 27500 5/6 عرب سات 11390افقي 27500 3/4

قناة الطبخ الأولي في مصر حاليا التي تمكنت من التربع بسرعة شديدة جدا علي عرش قنوات الطبخ في العالم العربي، فقد استطاعت القناة أن تحوذ علي إعجاب كل المهتمين بمجال الطبخ في مصر والعالم العربي في فتره بسيطة جدا، ويعود ذلك للاختيار الجيد والمتميز للبرامج المقدمة عبر القناة وفيما يلي بيان بمواعيد برامج القناة اليوم

· طبخة ونص · 09:00 صباحًا بالصحة والراحة · 10:00 صباحًا · على قد الايد · 11:00 صباحًا · سندوتش وحاجة ساقعة · 12:15 مساءً · الشيف · 12:30 مساءً · زي السكر · 01:30 مساءً · زعفران وفانيلا · 02:00 مساءً · بالصحة والراحة · 03:00 مساءً · الأكيل · 04:00 مساءً · حكاوي المشاوي · 05:00 مساءً · هي وبس · 05:30 مساءً · زعفران وفانيلا · 06:00 مساءً · على قد الايد · 08:00 مساءً · سندوتش وحاجة ساقعة · 09:00 مساءً · أميرة في المطبخ · 10:15 مساءً · الشيف · 10:30 مساءً · بالصحة والراحة · 11:30 مساءً

ولمعرفه المزيد حول تردد قناة سي بي سي سفره يمكنكم متابعه الرابط التالي.

انتهينا الآن من تقديم تردد قنوات سي بي سي علي نايل سات مع إلقاء الضوء علي المحتوي المعروض عن كل قناة، وفي إطار اهتمامنا بكل متابعينا ورغبتا في تقديم كل ما هوا جديد نرجو منكم المتابعة معنا في التعليقات إن واجهتكم أي مشاكل في تردد قنوات سي بي سي المذكورة.

مسلسلات رمضان علي قنوات سي بي سي.

يأتي شهر رمضان بالعديد والعديد من الإنتاجات الدرامية المميزة جدا التي تلفت أنظار المشاهدين إليها بشدة، وكالعادة نجحت مجموعه قنوات سي بي سي في أختار اكثر هذه المسلسلات تميزا لتقدمها على شاشتها، ومن أهم المسلسلات التي من المنتظر أن تعرض عبر تردد قنوات سي بي سي لهذا العام في رمضان مسلسل عوالم خفية بطولة النجم المتميز عادل إمام، كما تعرض القناة المسلسل الرمضاني رحيم الذي يجسد بطولته الفنان ياسر جلال، وفى إطار الكوميديا تقدم القناة المسلسل الكوميدي الوصية بطولة أكرم حسني، كلا هذا بالإضافة إلي مسلسل طايع ومسلسلا ليالي أوجيني، هذه المجموعة المميزة المعروضة علي قنوات cbc جعلت منها أفضل القنوات الرمضانية لهذا العام.

مسلسل رحيم على تردد قنوات سي بي سي .

تقدم قنوات سي بي سي في رمضان المسلسل العربي رحيم بطوله الفنان ياسر جلال بمشاركه الممثلة اللبنانية نور وبالاشتراك مع محمد رياض والفنانة دينا، رحيم هوا أحد أشهر رجال الأعمال في مصر وقت ثورة الخامس والعشرون من يناير، يتم القبض عليه بتهمه غسيل الأموال ويقضي ما يقرب من سبغ سنوات فى السجن، وبمجرد خروجه يسعى لاستعاده وضع ومكانته وسط المجتمع، حقق مسلسل رحيم نجاحا مبهرا حقق تردد قنوات سي بي سي من خلاله ما كان يصبوا إليه من انتشار.

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برنامج ايها المريد.

من أهم البرامج الدينية على تردد قنوات سي بي سي برنامج أيها المريد تقديم الشيخ الحبيب علي الجفري، وهوا برنامج يقدم مجموعه من الخطب الدينية تكفل للمشاهد الاضطلاع علي الرأي الديني الصحيح في العديد من القضايا الدينية، ويقدم مجموعه من الفتاوى في بعض القضايا الدينية الشائكة.

برنامج أبلة فاهيتا على قناة سي بي سي

قد شهد تردد قنوات سي بي سي انتشارا ملحوظا بفضل البرامج المنوعة التي تقدم عليه، حيث تعرض قناة سي بي سي واحد من اقوى البرامج الكوميدية في مصر والوطن العربية وهوا برنامج أبلة فاهيتا، يعرض البرنامج مجموعة من الاسكتشات الكوميدية المضحكة كما يستضيف مجموعة من الضيوف من مختلف المجالات الإعلامية سواء الغناء أو التمثيل أو غير ذلك، أما عن موعد عرض برنامج أبلة فاهيتا فيقدم يومي الجمعة والسبت في تمام الحادية عشر مساءا.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لقناة سي بي سي عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب من هنا.

برنامج معكم منى الشاذلي على تردد قنوات سي بي سي

هوا برنامج يستضيف مجموعة من نجوم الفن والرياضة والسياسة، يقدم البرنامج يومي الخميس والجمعة في التاسعة مساءا، والبرنامج من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، جاء هذا البرنامج بعد فتره غياب طويلة للإعلامية القديرة مني الشاذلي إلا أن عودتها جاءت بقوة عن طريق أحد أهم برامج قنوات سي بي سي حاليا وهوا برنامج معكم منى الشاذلي، قد ساعد هذا البرنامج بصورة كبيرة في نشر تردد قنوات سي بي سي 2018 بفضل اللقاءات الحصرية التي يجريها.

مسلسل ظل الرئيس على سي بي سي cbc

استثمارا لما وصل إليه المسلسل المصري رحيم من نجاح، تعرض حاليا قناة سي بي سي مسلسل ظل الرئيس بطولة الفنان ياسر جلال، كان ياسر جلال قد قدم مسلسل رحيم في رمضان الماضي عبر تردد قنوات سي بي سي وقد نجح المسلسل نجاحا منقطع النظير، وتعرض حاليا قنوات سي بي سي مسلسل ظل الرئيس يوميا في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

مسلسل محمود المصري على سي بي سي دراما

بعد انتهاء شهر رمضان المبارك سعت قنوات سي بي سي لاختبار مجموعة من المسلسلات التي لها رصيد قوي عند المشاهدين لتعوض بها السباق الدرامي الرمضاني القوي الذي انتهي، فيعرض حاليا على تردد قناة سي بي سي دراما مسلسل محمود المصري بطولة النجم الراجل محمود عبدالعزيز، المسلسل من المسلسلات البوليسية، يعرض مسلسل مجمود المصري في الساعة الخامسة مساءا يوميا على قناة سي بي سي دراما