تردد قنوات روتانا الجديد في 2022

أحدث ترددات القنوات في عام ٢٠٢٢ :

قنوات روتانا هي مجموعة قنوات ترفيهية تابعة لشركة روتانا، وهي شركة سعودية يملكها الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وقد تأسست في عام 1982 أي منذ أربعين عاماً.

تعتبر شركة روتانا من أكبر شركات الإنتاج في الوطن العربي، فقد قامت بإنتاج العديد من الأغاني والأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.

تمتلك قنوات روتانا نسب عالية من المشاهدات في الوطن العربي لما تعرضه من محتوى ترفيهي متنوع ما بين الموسيقى، والأفلام، والمسلسلات، والبرامج الحوارية، وقد ساعد هذا على جذب انتباه المشاهدين إليها لتصبح من أشهر القنوات على مستوى العالم العربي.

يعتبر تردد قناة روتانا من أكثر الترددات التي يبحث عنها المشاهد وفيما يلي سوف نعرض أحدث الترددات الخاصة بمجموعة قنوات روتانا.

تردد قنوات روتانا في 2022:

١-تردد قناة روتانا سينما مصرية:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

٢-تردد قناة روتانا سينما سعودية:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11296

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 10890

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

٣-تردد قناة روتانا خليجية:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11295

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

٤-تردد قناة روتانا دراما:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11296

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 10890

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

٥-تردد قناة روتانا موسيقى الجديد:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

٦-تردد قناة روتانا كلاسيك:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11295

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

٧-تردد قناة روتانا كليب الجديد:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11296

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

٨-تردد قناة روتانا كوميدي الجديد:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12206

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

٩-تردد قناة روتانا كيدز:

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12341

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قنوات روتانا من أهم الترددات التي تتصدر محركات البحث، وذلك لاهتمام المشاهد بالحصول على هذه القنوات لما تعرضه من محتوى ترفيهي مميز ومتنوع يناسب جميع الأذواق، لذلك قد أوضحنا لك أحدث الترددات حتى تستطيع الحصول على القنوات بكل سهولة.

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