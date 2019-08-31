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تردد قنوات “دورى بلس – dawri plus” الجديد 2019 عبر النايل سات

كتب عمرو المحمديفي آخر تحديث
تردد قنوات “دورى بلس – dawri plus” الجديد 2019 عبر النايل سات
تردد دورى بلس نايل سات

ننشر لكم آخر وأحدث تردد لمجموعة قنوات دورى بلس عبر القمر الصناعى النايل سات، حيث يشهد هذا الأسبوع مباريات الأسبوع الثانى من الدورى السعودى لموسم 2019/2020، وسيتم بث هذه المباريات بالكامل عبر مجموعة قنوات dawri plus، وقد تم تحديث تردد هذه المجموعة مؤخرا، لذا ننشر لكم زوار موقع -نجوم مصرية- الكرام، أحدث تردد لقنوات دورى بلس عبر النايل سات.

تردد قنوات دورى بلس الجديد

تعرض مجموعة “قنوات dawri plus” السعودية، العديد من المباريات الهامة وخاصة الدورى السعودى، يكثر البحث عن تردد هذه المجموعة حاليا، وذلك بسبب تصريحها بقيامها بعقد الإتفاقيات الجديدة، مع الإتحاد العام المختص بالكرة السعودية، وتبث مجموعة “قنوات دورى بلس” كل مباريات الدورى السعودى لمدة 10 أعوام قادمة.

القناةالترددمعدل الترميزالقمر الصناعى
دورى بلس – dawri plus1214927500نايل سات

نبذة عن قنوات دورى بلس السعودية

من أكثر القنوات الرياضية شهرة ألا وهى قنوات الدورى بلس، حيث تتصدر مجموعة قنوات الدورى بلس القمة، وتعتبر هى القناة الأولى والمنافسة لجميع القنوات الرياضية بالوطن العربى وخاصة القنوات الرياضية السعوية، حيث تقدم القناة كافة مباريات الدورى السعودى ومباريات مسابقات الكؤوس بالكامل، وتقوم القناة كذلك بنقل جميع مباريات المنتخب السعودى التى يتم تنظيمها من قبل الإتحاد السعودى لكرة القدم.

تعمل مجموعة قنوات dawri plus على مدار 24 ساعة بدون توقف، نظرا لكونها واحدة من القنوات الراضية العملاقة، يمكن للجميع متابعتها عبر القمر الصناعى النايل سات، من خلال التردد الذى تم توفيره لكم بالأعلى.

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عن الكاتب

عمرو المحمدي

اسمى عمرو محمد مدون مصرى شغفى هو مجال التقنية والحاسوب ، اعشق التدوين ، ارغب فى مشاركة معرفتى فى الويب العربى

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