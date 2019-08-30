تردد قنوات ام بي سي MBC على نايل سات وعرب سات ومواعيد عرض البرنامج المثير Top Gear للسيارات

تردد قنوات ام بي سي mbc من أكثر الترددات التي تهم كل محبي ومتابعي التليفزيون في دول الخليج والشرق الأوسط عموما، حيث تعتبر مجموعة قنوات ام بي سي من أكبر وأضخم الكيانات الإعلامية في العالم العربي، فمن المعروف عن قنوات ام بي سي امتلاكها لقدرات إنتاجية كبيرة جدا فضلا عن تعدد القنوات التابعة لها والمتخصصة في العديد المجالات الإعلامية، هذه المميزات هي التي جعلت من تردد قنوات ام بي سي دوما الملاذ الأول لكل من يبحث عن مشاهدة ممتعة لشاشات التليفزيون.

سنعرض عليكم في هذا الموضوع جميع ترددات قنوات ام بي سي ومنها ترددات قنوات الأفلام الأجنبية مثل تردد قناة ام بي سي أكشن وتردد قناة ام بي سي ماكس وتردد قناة ام بي سي بوليود وتردد قناة ام بي سي 2، وترددات القنوات العامة مثل تردد قناة ام بي سي وتردد قناة ام بي سي مصر، كذلك نقدم تردد قناة ام بي سي 3 للأطفال، ونعرض أيضا تردد قناة ام بي سي دراما للمسلسلات المصرية والخليجية.

تردد قنوات ام بي سي

من خلال العرض التالي متابعينا الكرام نقدم لكم تردد قنوات ام بي سي في الشرق الأوسط على جميع الأقمار الصناعية مع توضيح مبسط لمحتوى كل قناة وأهم ما تعرضه من برامج وأفلام ومسلسلات، ونبدأ أولا بتردد قناة ام بي سي التي تعتبر القناة الأم لمجموعة قنوات mbc، ثم نذهب بالحديث لتردد قنوات الأفلام الأجنبية داخل مجموعة قنوات ام بي سي مرورا بقناة ام بي سي المخصصة للمشاهد المصري.

تردد قناة ام بي سي mbc

قناة ام بي سي هي القناة الأم لمجموعة قنوات ام بي سي السعودية، تصنف قناة mbc باعتبارها من قنوات المنوعات التي تهتم بعرض البرامج والأفلام والمسلسلات وفيما يلي بيان تردد قناة ام بي سي الجديد على نايل سات وعرب سات.

لقمر التردد الاستقطاب معامل الخطأ معدل الترميز نايل سات 11470 عمودي 5/6 27500 عرب سات 11270 عمودي 5/6 27500

أهم البرامج قناة ام بي سي

كما ذكرنا فأن قناة ام بي سي من القنوات المنوعة التي تعرض مجموعة منوعة من البرامج والمسلسلات ومن أهم ما تعرضه قناة mbc ام بي سي حاليا.

مسلسل لمعي القط وهوا مسلسل مصري بطولة الفنان محمد إمام، تدور قصته حول شاب بسيط تتحول حياته بسبب مقطع فيديو تم تصويره له دون علمه ليجد نفسه تحت طائلة القانون بسببه.

برنامج أصداء العالم وهوا من البرامج التي ساهمت في نشر تردد قنوات ام بي سي حاليا،هوا برنامج رياضي يتناول كل المستجدات الرياضية على الساحة العالمية وأخر أخبار منتخب السعودية، كما يتناول البرنامج أخر أخبار منتخبات العالم في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسا.

أخبار mbc وهوا برنامج أخباري بحت يتناول عرض كل الأخبار السياسية والاقتصادية والفنية يوميا على قناة ام بي سي.

المسلسل الكوميدي سك على أخواتك وهوا مسلسل مصري بطولة الفنان علي ربيع تم عرضة في رمضان الماضي وقد نجح البرنامج بصورة كبيرة جدا بمجرد عرضه، ولذلك يا يمكن أن نغفل تأثر تواجد هذا المسلسل على تردد قنوات ام بي سي حاليا.

كل هذه البرامج والمسلسلات وغيرها كان لها تأثير كبير جدا على تردد قنوات ام بي سي ومنحه الفرصة لتصدر قائمة الترددات الأكثر بحثا في العالم العربي.

ترد قناة ام ب سي أكشن

من أهم قنوات الأفلام الأجنبية في العالم العربي ويمكنكم متابعة ترددها من هنا.

تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action عرب سات 27500 5/6 رأسي 12284 عرب سات 27500 5/6 رأسي 11270 نايل سات 27500 5/6 رأسي 11476 نايل سات 27500 5/6 رأسي 11470

برامج قناة ام بي سي أكشن mbc action

لا تختص قناة ام بي سي أكشن بعرض وتقديم الأفلام الأجنبية المترجمة فقط، بل تهتم القناة بتقديم مجموعة من أهم البرامج العربية حاليا بهدف جهل تردد قناة ام بي سي أكشن دائما محط أنظار المشاهد العربي ومن أهمها :

برنامج أكشن يا دوري وهوا برنامج رياضي يعرض أخر أخبار الكرة السعودية وأحدث مواعيد المباريات ونتائجها.

برنامج توب جير وهوا برنامج رياضي أيضا متخصص في سباقات السيارات وأجراء اختبارات لعدد من أنواع السيارات الفارهة.

برنامج wwe برنامج متخصص في المصارعة الحرة حيث ينقل أحدث عروض wwe، وهذا البرنامج تحديدا من أكثر البرامج تأثيرا على تردد قنوات ام بي سي بسبب ما تمتلكه المصارعة الحرة من جماهيرية كبيرة في العالم العربي.

الأفلام الأجنبية بجانب ما تعرضه القناة من برامج تقدم أيضا يوميا عدد من أهم وأقوى الأفلام الأجنبية، تعرض القناة الأفلام الأجنبية بصورة مترجمة على شاشتها.

ويمكنكم معرفة تفاصيل أكثر حول تردد قناة ام بي سي أكش وأهم ما تقدمة من هنا. وفيما يلي بيان بجدول مواعيد أفلام قناة ام بي سي اكشن اليوم

WWE Main Event 11:24pm WWE AfterBurn 12:08am Ridiculousness 12:59am Ridiculousness 01:27am فورمولا 1 التجارب الحرة الأولى 01:54am Top 20 Countdown 03:30am What Went Down 04:19am What Went Down 04:44am What Went Down 05:07am What Went Down 05:31am فورمولا 1 التجارب الحرة الثانية 05:53am What Went Down 07:30am عيش الدور 07:59am The Lincoln Lawyer 08:58am Top Gear 10:59am Stan Lee’s Superhumans 11:59am Porsche Supercup: Practice 12:58pm Driven 01:34pm The Lincoln Lawyer 02:24pm Ridiculousness 04:24pm Ridiculousness 04:46pm Top Gear 05:09pm Formula E 06:05pm WWE ولعوها 06:34pm فورمولا 1 التجارب الحرة الأولى 07:00pm فورمولا 1 التجارب الحرة الثانية 08:36pm إبيك تريلز 10:14pm Stan Lee’s Superhumans 10:39pm WWE Raw 11:23pm

تردد قناة ام بي سي ماكس

أفردت مجموعة قنوات ام بي سي للأفلام الأجنبية مجالا واسها من الأهتمام، يظهر ذلك جليا في تخصص أكثر من تردد مجموعة ترددات قنوات ام بي سي للاهتمام هذه النوعية من الأفلام، ومن أبرز هذه الترددات تردد قناة ام بي سي ماكس وتتعرفون علية فيما يلي :

القمر التردد القطبية معامل التصحيح Nilesat101 or 102 11938 V 3/4 Arabsat 11919 v 3/4

برامج قناة ام بي سي ماكس mbc max

تهتم قناة ام بي سي ماكس بتقديم الأفلام الأجنبية في المقام الأول، بحيث تعرض القناة يوميا عدد من الأفلام الأجنبية المترجمة لتسهل على المشاهد تلقي المحتوى المقدم في تلك الأفلام، وجدير بالذكر بأن تردد قناة ام بي سي ماكس من أهم وأشهر ترددات قنوات ام بي سي السعودية بفضل التميز والانفراد الذي تظهر علية القناة.

ومن خلال هذا الموضوع يمكنكم متابعينا معرفة المزيد حول تردد قناة ام بي سي ماكس.

تردد قناة ام بي سي بوليود

يمكنكم متابعة تردد قناة ام بي سي بوليود من خلال التردد التالي.

تردد قناة ام بي سي بوليود القناة التردد القمر الصناعي القطبية معامل التصحيح ام بي سي بوليود 11938 نايل سات أفقي 5/6

أفلام قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood

الأفلام الهندية والمسلسلات والأغاني الهندية هي مضمون قناة ام بي سي بوليود السعودية، فلقد أفردت مجموعة قنوات ام بي سي من خلال تردداتها قناة أعدت خصيصا للاهتمام بالأفلام الهندية، ولعل هذا التخصص من أكثر العوامل التي دفعت الملايين من المشاهدين العرب للبحث عن تردد قنوات ام بي سي الجديد من أجل متابعة هذه النوعية من الأفلام، بجانب الأفلام والمسلسلات الهندية تقدم أيضا قناة ام بي سي بوليود مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تغطية أخر أخبار السينما الهندية، كما تعمل القناة على تغطية كل المهرجانات والأحداث المتعلقة بالسينما الهندية.

ولتفاصيل أكثر حول تردد قناة ام بي سي بوليود وأهم أفلامها يمكنكم الدخول هنا.

تردد قناة ام بي سي 2

اهتمام مجموعة قنوات ام بي سي بالأفلام الأجنبية لم يقف عند الحد السابق توضيحه حيث نتطرق الآن لعرض تردد قناة ام بي سي 2 أحد أهم ترددات قنوات ام بي سي السعودية.

تردد قناة mnc 2 التردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز 11470 mbc 2 نايل سات عمودي 27500

برامج قناة mbc2

من أشهر تردد قنوات ام بي سي تردد قناة ام بي سي 2 المهتمة بتقديم وعرض الأفلام الأجنبية على شاشتها، شأنها في ذلك شأن قناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي أكشن، فالأفلام الأجنبية من أكثر المجالات التي تحظى بشعبية وجماهيرية في الوطن العربية ولعل ذلك يرجع لرغبة المشاهد العربي في الخروج عن نمط الأفلام والمسلسلات العربية، لهذا فقد خصصت مجموعة قنوات ام بي سي أكثر من تردد ضمن تردداتها لتهتم بتغطية هذه النوعية من الأفلام، تجدون متابعينا الكرام أحدث أخبار تردد قناة ام بي سي 2 وجدول أفلام القناة من هنا.

تردد قناة ام بي سي دراما

في سياق الحديث عن تردد قنوات ام بي سي لا يمكن أن نغفل التطرق للحديث عن تردد قناة ام بي سي دراما قناة المسلسلات الخليجية الوحيدة ضمن قنوات ام بي سي ويمكنكم التعرف على ترددها من خلال هذا الجدول.

تردد قناة ام بي سي دراما القناة القمر الصناعي الاستقطاب التردد معامل التصحيح ام بي سي دراما نايل سات عمودي 11938 3/4 ام بي سي دراما نايل سات عمودي 11470 5/6

مسلسلات قناة ام بي سي دراما

تتنوع المسلسلات المعروضة على قناة ام بي سي دراما يبن المسلسلات المصرية والمسلسلات الخليجية، ومن أهم مسلسلا ام بي سي دراما حاليا.

مسلسل هربانة منها وهو مسلسل مصري كوميدي، تقوم ببطولة المسلسل الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حيث تلعب في المسلسل عدد من الشخصيات المختلفة.

مسلسل ومن الحب ما قتل من أهم المسلسلات التي وضعت تردد قنوات ام بي سي موضع اهتمام كل العرب، هوا مسلسل هندي تدور قصته حول بنتين تنتمي كلا منهما لأسرة مختلفة، تقع بين تلك الأسر خلافات كبيرة جدا ومع مرور أحداق المسلسل تكتشف الفتايات أنهما أخوات غير أشقاء.

مسلسل مريم وهوا مسلسل مصري تدور قصة حول صراع السلطة والمال.

مسلسل الأدهم وهوا مسلسل مصري بطولة المتألق أحمد عز تدور قصته حول مناقشة قضية الهجرة غير الشرعية.

وللمزيد من المعلومات حول تردد قناة ام بي سي دراما يمكنكم الدخول هنا.

تردد قناة ام بي سي مصر

خصصت مجموعة قنوات ام بي سي للمصريين قناة أعدت خصيصا لعرض كل ما يهم المشاهد المصري، قناة ام بي سي مصر من أهم عوامل انتشار تردد قنوات ام بي سي في مصر، حيث تقدم القناة للمشاهد المصري كل ما يبحث عنة من أخبار وبرامج، ومن خلال الجدول التالي نعرض تردد قناة ام بي سي مصر.

تردد قناة ام بي سي مصر mbc misr . القمر التردد معامل الخطأ معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 12015 5/6 27500 V

للمزيد حول تردد قناة ام بي سي مصر 2018 الجديد يمكنكم متابعة هذا الموضوع.

برامج قناة ام بي سي مصر

تعتبر قناة ام بي سي مصر من قنوات المنوعات التي تقدم البرامج الفنية والسياسية والترفيهية والتعليمية والرياضية فلا تختص بقطاع معين من البرامج، وهوا ما يضع تردد قنوات ام بي سي دائما نصب اهتمام المشاهدين المصريين، ومن أهم برامج القناة.

برنامج الشيف حسن وهوا من أشهر برامج الطبخ في مصر والعالم العربي، البرنامج متخصص في تقديم وصفات الأكل ومقادير وطرق عمل الحلويات، كان للبرنامج الأثر الأعظم في نشر تردد قنوات ام بي سي بين كل السيدات العربية والمصرية.

مسلسل ريح المدام وهوا من أشهر المسلسلات الكوميدية المصرية التي عرضت في رمضان قبل الماضي، المسلسل من بطولة كريم فهمي وأكرم حسن ومي عمر.

برنامج The voice من أشهر البرامج الغنائية في مصر والعالم العربي، هوا برنامج مسابقات غنائية حقق نجاحا مبهرا دفع معظم محبي الأغاني للبحث المستمر عن تردد قنوات mbc لمشاهدته.

مسلسل دلع بنات هوا مسلسل مصري بطولة مي عز الدين، تدور قصته حول فتاة تنشأ في أحدي المناطق الشعبية، إلا أنه يطلب منها أن تجسد سيدة أعمال كبيرة لترد ثروة فتاة أخرى أخذت منها هذه الثروة ظلما، المسلسل من أنجح المسلسلا العربية وهوا ما يساعد تردد قنوات ام بي سي في الظهور بمظهر جيد امام مشاهديها.

جدول مواعيد قناة ام بي سي مصر

الحكاية 11:54pm رسايل 03:08am أستاذ ورئيس قسم 04:08am ذهاب و عودة 05:10am الشيف حسن 06:04am الحلال 07:00am حديث المساء 08:00am رسايل 09:00am ذهاب و عودة 10:00am أستاذ ورئيس قسم 11:00am الحلال 12:00pm يحدث في مصر 12:55pm 100, ريختر 01:55pm اللعيب 02:15pm شكشك شو 03:25pm الحلال 04:23pm ذهاب و عودة 05:30pm أستاذ ورئيس قسم 06:23pm رسايل 07:15pm حديث المساء 08:03pm ذهاب و عودة 09:05pm الشيف حسن 10:04pm الحلال 10:59pm

انتهينا متابعينا من عرض وتقديم تردد قنوات ام بي سي 2018 على نايل سات وعرب سات وباستمرار سنعرض عليكم كل جديد بخصوص ترددات قنوات ام بي سي mbc، ونحيطكم علما بأنة يمكنكم عن طريق التعليقات الاستفسار عن أي تردد من ترددات قنوات ام بي سي السابق توضيحها في المقال إن واجهتم أي مشاكل في ضبط واستقبال أيا منها.