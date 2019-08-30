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تردد قنوات ام بي سي MBC على نايل سات وعرب سات ومواعيد عرض البرنامج المثير Top Gear للسيارات

كتب حازم محمودفي آخر تحديث
تردد قنوات ام بي سي MBC على نايل سات وعرب سات ومواعيد عرض البرنامج المثير Top Gear للسيارات
تردد قنوات ام بي سي mbc على جميع الأقمار الصناعية

تردد قنوات ام بي سي mbc من أكثر الترددات التي تهم كل محبي ومتابعي التليفزيون في دول الخليج والشرق الأوسط عموما، حيث تعتبر مجموعة قنوات ام بي سي من أكبر وأضخم الكيانات الإعلامية في العالم العربي، فمن المعروف عن قنوات ام بي سي امتلاكها لقدرات إنتاجية كبيرة جدا فضلا عن تعدد القنوات التابعة لها والمتخصصة في العديد المجالات الإعلامية، هذه المميزات هي التي جعلت من تردد قنوات ام بي سي دوما الملاذ الأول لكل من يبحث عن مشاهدة ممتعة لشاشات التليفزيون.

سنعرض عليكم في هذا الموضوع جميع ترددات قنوات ام بي سي ومنها ترددات قنوات الأفلام الأجنبية مثل تردد قناة ام بي سي أكشن وتردد قناة ام بي سي ماكس وتردد قناة ام بي سي بوليود وتردد قناة ام بي سي 2، وترددات القنوات العامة مثل تردد قناة ام بي سي وتردد قناة ام بي سي مصر، كذلك نقدم تردد قناة ام بي سي 3 للأطفال، ونعرض أيضا تردد قناة ام بي سي دراما للمسلسلات المصرية والخليجية.

تردد قنوات ام بي سي

من خلال العرض التالي متابعينا الكرام نقدم لكم تردد قنوات ام بي سي في الشرق الأوسط على جميع الأقمار الصناعية مع توضيح مبسط لمحتوى كل قناة وأهم ما تعرضه من برامج وأفلام ومسلسلات، ونبدأ أولا بتردد قناة ام بي سي التي تعتبر القناة الأم لمجموعة قنوات mbc، ثم نذهب بالحديث لتردد قنوات الأفلام الأجنبية داخل مجموعة قنوات ام بي سي مرورا بقناة ام بي سي المخصصة للمشاهد المصري.

تردد قناة ام بي سي mbc

قناة ام بي سي هي القناة الأم لمجموعة قنوات ام بي سي السعودية، تصنف قناة mbc باعتبارها من قنوات المنوعات التي تهتم بعرض البرامج والأفلام والمسلسلات وفيما يلي بيان تردد قناة ام بي سي الجديد على نايل سات وعرب سات.

لقمرالترددالاستقطابمعامل الخطأمعدل الترميز
نايل سات11470عمودي5/627500
عرب سات11270عمودي5/627500

أهم البرامج قناة ام بي سي

كما ذكرنا فأن قناة ام بي سي من القنوات المنوعة التي تعرض مجموعة منوعة من البرامج والمسلسلات ومن أهم ما تعرضه قناة mbc ام بي سي حاليا.

  • مسلسل لمعي القط وهوا مسلسل مصري بطولة الفنان محمد إمام، تدور قصته حول شاب بسيط تتحول حياته بسبب مقطع فيديو تم تصويره له دون علمه ليجد نفسه تحت طائلة القانون بسببه.
  • برنامج أصداء العالم وهوا من البرامج التي ساهمت في نشر تردد قنوات ام بي سي حاليا،هوا برنامج رياضي يتناول كل المستجدات الرياضية على الساحة العالمية وأخر أخبار منتخب السعودية، كما يتناول البرنامج أخر أخبار منتخبات العالم في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسا.
  • أخبار mbc وهوا برنامج أخباري بحت يتناول عرض كل الأخبار السياسية والاقتصادية والفنية يوميا على قناة ام بي سي.
  • المسلسل الكوميدي سك على أخواتك وهوا مسلسل مصري بطولة الفنان علي ربيع تم عرضة في رمضان الماضي وقد نجح البرنامج بصورة كبيرة جدا بمجرد عرضه، ولذلك يا يمكن أن نغفل تأثر تواجد هذا المسلسل على تردد قنوات ام بي سي حاليا.

    تردد قنوات ام بي سي mbc على نايل سات وعرب سات
    تردد قنوات ام بي سي mbc على نايل سات وعرب سات

كل هذه البرامج والمسلسلات وغيرها كان لها تأثير كبير جدا على تردد قنوات ام بي سي ومنحه الفرصة لتصدر قائمة الترددات الأكثر بحثا في العالم العربي.

ترد قناة ام ب سي أكشن

من أهم قنوات الأفلام الأجنبية في العالم العربي ويمكنكم متابعة ترددها من هنا.

تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action
عرب سات27500  5/6رأسي12284
عرب سات27500  5/6رأسي11270
نايل سات27500  5/6رأسي11476
نايل سات27500  5/6رأسي11470

برامج قناة ام بي سي أكشن mbc action

لا تختص قناة ام بي سي أكشن بعرض وتقديم الأفلام الأجنبية المترجمة فقط، بل تهتم القناة بتقديم مجموعة من أهم البرامج العربية حاليا بهدف جهل تردد قناة ام بي سي أكشن دائما محط أنظار المشاهد العربي ومن أهمها :

  • برنامج أكشن يا دوري وهوا برنامج رياضي يعرض أخر أخبار الكرة السعودية وأحدث مواعيد المباريات ونتائجها.
  • برنامج توب جير وهوا برنامج رياضي أيضا متخصص في سباقات السيارات وأجراء اختبارات لعدد من أنواع السيارات الفارهة.
  • برنامج wwe برنامج متخصص في المصارعة الحرة حيث ينقل أحدث عروض wwe، وهذا البرنامج تحديدا من أكثر البرامج تأثيرا على تردد قنوات ام بي سي بسبب ما تمتلكه المصارعة الحرة من جماهيرية كبيرة في العالم العربي.
  • الأفلام الأجنبية بجانب ما تعرضه القناة من برامج تقدم أيضا يوميا عدد من أهم وأقوى الأفلام الأجنبية، تعرض القناة الأفلام الأجنبية بصورة مترجمة على شاشتها.

    برامج ام بي سي أكشن
    برامج ام بي سي أكشن

ويمكنكم معرفة تفاصيل أكثر حول تردد قناة ام بي سي أكش وأهم ما تقدمة من هنا. وفيما يلي بيان بجدول مواعيد أفلام قناة ام بي سي اكشن اليوم

WWE Main Event11:24pm
WWE AfterBurn12:08am
Ridiculousness12:59am
Ridiculousness01:27am
فورمولا 1 التجارب الحرة الأولى01:54am
Top 20 Countdown03:30am
What Went Down04:19am
What Went Down04:44am
What Went Down05:07am
What Went Down05:31am
فورمولا 1 التجارب الحرة الثانية05:53am
What Went Down07:30am
عيش الدور07:59am
The Lincoln Lawyer08:58am
Top Gear10:59am
Stan Lee’s Superhumans11:59am
Porsche Supercup: Practice12:58pm
Driven01:34pm
The Lincoln Lawyer02:24pm
Ridiculousness04:24pm
Ridiculousness04:46pm
Top Gear05:09pm
Formula E06:05pm
WWE ولعوها06:34pm
فورمولا 1 التجارب الحرة الأولى07:00pm
فورمولا 1 التجارب الحرة الثانية08:36pm
إبيك تريلز10:14pm
Stan Lee’s Superhumans10:39pm
WWE Raw11:23pm

تردد قناة ام بي سي ماكس

أفردت مجموعة قنوات ام بي سي للأفلام الأجنبية مجالا واسها من الأهتمام، يظهر ذلك جليا في تخصص أكثر من تردد مجموعة ترددات قنوات ام بي سي للاهتمام هذه النوعية من الأفلام، ومن أبرز هذه الترددات تردد قناة ام بي سي ماكس وتتعرفون علية فيما يلي :

القمرالترددالقطبيةمعامل التصحيح
Nilesat101 or 102 11938V3/4
Arabsat11919v3/4

برامج قناة ام بي سي ماكس mbc max

تهتم قناة ام بي سي ماكس بتقديم الأفلام الأجنبية في المقام الأول، بحيث تعرض القناة يوميا عدد من الأفلام الأجنبية المترجمة لتسهل على المشاهد تلقي المحتوى المقدم في تلك الأفلام، وجدير بالذكر بأن تردد قناة ام بي سي ماكس من أهم وأشهر ترددات قنوات ام بي سي السعودية بفضل التميز والانفراد الذي تظهر علية القناة.

تردد قناة ام بي سي ماكس
تردد قناة ام بي سي ماكس

ومن خلال هذا الموضوع يمكنكم متابعينا  معرفة المزيد حول تردد قناة ام بي سي ماكس.

تردد قناة ام بي سي بوليود

يمكنكم متابعة تردد قناة ام بي سي بوليود من خلال التردد التالي.

تردد قناة ام بي سي بوليود
القناةالترددالقمر الصناعيالقطبيةمعامل التصحيح
ام بي سي بوليود11938نايل ساتأفقي5/6

أفلام قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood

الأفلام الهندية والمسلسلات والأغاني الهندية هي مضمون قناة ام بي سي بوليود السعودية، فلقد أفردت مجموعة قنوات ام بي سي من خلال تردداتها قناة أعدت خصيصا للاهتمام بالأفلام الهندية، ولعل هذا التخصص من أكثر العوامل التي دفعت الملايين من المشاهدين العرب للبحث عن تردد قنوات ام بي سي الجديد من أجل متابعة هذه النوعية من الأفلام، بجانب الأفلام والمسلسلات الهندية تقدم أيضا قناة ام بي سي بوليود مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تغطية أخر أخبار السينما الهندية، كما تعمل القناة على تغطية كل المهرجانات والأحداث المتعلقة بالسينما الهندية.

أفلام قناة ام بي سي بوليود
أفلام قناة ام بي سي بوليود

ولتفاصيل أكثر حول تردد قناة ام بي سي بوليود وأهم أفلامها يمكنكم الدخول هنا.

تردد قناة ام بي سي 2

اهتمام مجموعة قنوات ام بي سي بالأفلام الأجنبية لم يقف عند الحد السابق توضيحه حيث نتطرق الآن لعرض تردد قناة ام بي سي 2 أحد أهم ترددات قنوات ام بي سي السعودية.

تردد قناة mnc 2
الترددالقناةالقمر الصناعيالقطبيةالترميز
11470mbc 2نايل ساتعمودي27500

برامج قناة mbc2

من أشهر تردد قنوات ام بي سي تردد قناة ام بي سي 2 المهتمة بتقديم وعرض الأفلام الأجنبية على شاشتها، شأنها في ذلك شأن قناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي أكشن،  فالأفلام الأجنبية من أكثر المجالات التي تحظى بشعبية وجماهيرية في الوطن العربية ولعل ذلك يرجع لرغبة المشاهد العربي في الخروج عن نمط الأفلام والمسلسلات العربية، لهذا فقد خصصت مجموعة قنوات ام بي سي أكثر من تردد ضمن تردداتها لتهتم بتغطية هذه النوعية من الأفلام، تجدون متابعينا الكرام أحدث أخبار تردد قناة ام بي سي 2 وجدول أفلام القناة من هنا.

تردد قناة ام بي سي 2
تردد قناة ام بي سي 2

تردد قناة ام بي سي دراما

في سياق الحديث عن تردد قنوات ام بي سي لا يمكن أن نغفل التطرق للحديث عن تردد قناة ام بي سي دراما قناة المسلسلات الخليجية الوحيدة ضمن قنوات ام بي سي ويمكنكم التعرف على ترددها من خلال هذا الجدول.

تردد قناة ام بي سي دراما
القناةالقمر الصناعيالاستقطابالترددمعامل التصحيح
ام بي سي درامانايل ساتعمودي119383/4
ام بي سي درامانايل ساتعمودي114705/6

مسلسلات قناة ام بي سي دراما

تتنوع المسلسلات المعروضة على قناة ام بي سي دراما يبن المسلسلات المصرية والمسلسلات الخليجية، ومن أهم مسلسلا ام بي سي دراما حاليا.

  • مسلسل هربانة منها وهو مسلسل مصري كوميدي، تقوم ببطولة المسلسل الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حيث تلعب في المسلسل عدد من الشخصيات المختلفة.
  • مسلسل ومن الحب ما قتل من أهم المسلسلات التي وضعت تردد قنوات ام بي سي موضع اهتمام كل العرب، هوا مسلسل هندي تدور قصته حول بنتين تنتمي كلا منهما لأسرة مختلفة، تقع بين تلك الأسر خلافات كبيرة جدا ومع مرور أحداق المسلسل تكتشف الفتايات أنهما أخوات غير أشقاء.
  • مسلسل مريم وهوا مسلسل مصري تدور قصة حول صراع السلطة والمال.
  • مسلسل الأدهم وهوا مسلسل مصري بطولة المتألق أحمد عز تدور قصته حول مناقشة قضية الهجرة غير الشرعية.
تردد قناة ام بي سي دراما
تردد قناة ام بي سي دراما

وللمزيد من المعلومات حول تردد قناة ام بي سي دراما يمكنكم الدخول هنا.

تردد قناة ام بي سي مصر

خصصت مجموعة قنوات ام بي سي للمصريين قناة أعدت خصيصا لعرض كل ما يهم المشاهد المصري، قناة ام بي سي مصر من أهم عوامل انتشار تردد قنوات ام بي سي في مصر، حيث تقدم القناة للمشاهد المصري كل ما يبحث عنة من أخبار وبرامج، ومن خلال الجدول التالي نعرض تردد قناة ام بي سي مصر.

تردد قناة ام بي سي مصر mbc misr .
القمرالترددمعامل الخطأمعدل الترميزالاستقطاب
نايل سات120155/627500V

للمزيد حول تردد قناة ام بي سي مصر 2018 الجديد يمكنكم متابعة هذا الموضوع.

برامج قناة ام بي سي مصر

تعتبر قناة ام بي سي مصر من قنوات المنوعات التي تقدم البرامج الفنية والسياسية والترفيهية والتعليمية والرياضية فلا تختص بقطاع معين من البرامج، وهوا ما يضع تردد قنوات ام بي سي دائما نصب اهتمام المشاهدين المصريين، ومن أهم برامج القناة.

  • برنامج الشيف حسن وهوا من أشهر برامج الطبخ في مصر والعالم العربي، البرنامج متخصص في تقديم وصفات الأكل ومقادير وطرق عمل الحلويات، كان للبرنامج الأثر الأعظم في نشر تردد قنوات ام بي سي بين كل السيدات العربية والمصرية.
  • مسلسل ريح المدام وهوا من أشهر المسلسلات الكوميدية المصرية التي عرضت في رمضان قبل الماضي، المسلسل من بطولة كريم فهمي وأكرم حسن ومي عمر.
  • برنامج The voice من أشهر البرامج الغنائية في مصر والعالم العربي، هوا برنامج مسابقات غنائية حقق نجاحا مبهرا دفع معظم محبي الأغاني للبحث المستمر عن تردد قنوات mbc لمشاهدته.
  • مسلسل دلع بنات هوا مسلسل مصري بطولة مي عز الدين، تدور قصته حول فتاة تنشأ في أحدي المناطق الشعبية، إلا أنه يطلب منها أن تجسد سيدة أعمال كبيرة لترد ثروة فتاة أخرى أخذت منها هذه الثروة ظلما، المسلسل من أنجح المسلسلا العربية وهوا ما يساعد تردد قنوات ام بي سي في الظهور بمظهر جيد امام مشاهديها.

جدول مواعيد قناة ام بي سي مصر

الحكاية11:54pm
رسايل03:08am
أستاذ ورئيس قسم04:08am
ذهاب و عودة05:10am
الشيف حسن06:04am
الحلال07:00am
حديث المساء08:00am
رسايل09:00am
ذهاب و عودة10:00am
أستاذ ورئيس قسم11:00am
الحلال12:00pm
يحدث في مصر12:55pm
100, ريختر01:55pm
اللعيب02:15pm
شكشك شو03:25pm
الحلال04:23pm
ذهاب و عودة05:30pm
أستاذ ورئيس قسم06:23pm
رسايل07:15pm
حديث المساء08:03pm
ذهاب و عودة09:05pm
الشيف حسن10:04pm
الحلال10:59pm

انتهينا متابعينا من عرض وتقديم تردد قنوات ام بي سي 2018 على نايل سات وعرب سات وباستمرار سنعرض عليكم كل جديد بخصوص ترددات قنوات ام بي سي mbc، ونحيطكم علما بأنة يمكنكم عن طريق التعليقات الاستفسار عن أي تردد من ترددات قنوات ام بي سي السابق توضيحها في المقال إن واجهتم أي مشاكل في ضبط واستقبال أيا منها.

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عن الكاتب

حازم محمود

متابع جيد جدا لكافه الاحداث الرياضيه والسياسية في مصر ... الهوايات لعب كره القدم ركوب الخيل السفر والكتابة و التدوين الألكتروني.

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