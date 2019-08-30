تردد قنوات النايل سات وترددات جميع القنوات على القمر الصناعي المصري nilesat نقدمه لكم من خلال موقعنا، موقع نجوم مصرية، حيث سنقدم لكم من خلال هذا المقال، قائمة بجميع ترددات القنوات، التي يتم بثها من خلال القمر الصناعي النايل سات المصري، هذا ويعتبر القمر الصناعي المصري “النايل سات” واحد من أفضل الأقمار الصناعية وأشهرها في الوطن العربي، والذي يقوم ببث مجموعة قيمة من القنوات الفضائية.
يهتم عدد كبير من المتابعين في جميع انحاء الوطن العربي، عن ترددات لقنوات جديدة أو معروفة على النايل سات، تقدم أفلام أو مسلسلات وغيرها من البرامج الشيقة، ويبحث الكثير من المواطنين في جميع أنحاء الوطن العربي عن تردد قنوات النايل سات جميعها، حتى يقوم بضبط تردداتها على الأجهزة.
تردد قنوات النايل سات
تردد قنوات النايل سات وجميع القنوات التي يتم بثها من قبل القمر الصناعي المصري سنقوم بتوفيرها لكم من خلال هذا المقال، حيث تتنوع القنوات التي يتم بثها من خلال القمر الصناعي المصري ما بين قنوات القرآن الكريم والسنة والتي تقوم بتقديم محتوى ديني قيّم، وكذلك قنوات الأفلام والمسلسلات والتي تقوم بتقديم محتوى درامي جيّد للتسلية وقنوات الرياضة وما تقوم بتقديمه من محتوى رياضي رائع، يضم الأخبار الرياضية والمباريات وكذلك مباريات الرياضات الأخرى والبطولات الدولية والعالمية، وهناك قنوات البرامج وكذلك القنوات المتنوعة التي تقوم بتقديم محتوى متنوع ما بين جميع المجالات، وكذلك يتناسب مع كافة الأعمار والمستويات الثقافية، وأيضا أصبح البحث مؤخرا عن قنوات لعرض المسلسلات التركية على النايل سات، وذلك بسبب توقف قنوات mbc عن عرض المسلسلات التركية.
تردد قنوات nilesat
تردد قناة سي بي سي دراما وقنوات cbc
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|Cbc دراما
|نايل سات
|11488
|H
|27500
- تردد قناة الناس:وهي إحدى القنوات الدينية التي ذاع صيتها داخل وخارج مصر، خاصة في فترة ما قبل ثورة يناير 2011، وبعد الثورة تداخل الدين مع السياسة على شاشة قناة الناس، وزاد الأمر بعد اندلاع الأحداث الكارثية في سوريا، وتم إغلاق القناة وبعد عودتها تغيرت خريطة البرامج بها، كما تغير الشيوخ الذين تسببوا في نشر التطرف في أنحاء الوطن العرب.
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار نايل سات
|12054
|27500
|عمودي
- تردد قناة الإسكندرية:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار نايل سات
|11227
|27500
|عمودي
- تردد قناة الدلتا:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11227
|27500
|عمودي
- تردد قناة الفتح للقرآن والسنة
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|10727
|27500
|أفقي
- تردد قناة الحياة
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|12207
|27500
|عمودي
- تردد قناة الحياة والناس:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|12207
|27500
|عمودي
- تردد قناة القاهرة:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11227
|27500
|عمودي
- تردد قناة القنال:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11227
|27500
|عمودي
- تردد قناة الصعيد
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11227
|27500
|عمودي
- تردد قناة الصحة والجمال
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|10776
|27500
|أفقي
- تردد قناة كايرو سينما
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|10776
|27500
|أفقي
- تردد قناة كايرو دراما
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار نايل سات
|10776
|27500
|أفقي
- تردد قناة كايرو وان
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار نايل سات
|10892
|27500
|أفقي
- تردد قناة سيما:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|nilesat-102-7o
|12034
|27500
|أفقي
- تردد قناة دريم 2:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11843
|27500
|أفقي
- تردد قناة LTC
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11219
|27500
|أفقي
- تردد قناة ماسبيرو زمان
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار نايل سات
|11843
|27500
|أفقي
- تردد قناة إم بي سي مصر:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|12015
|27500
|عمودي
- تردد قناة إم بي سي مصر 2
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11823
|27500
|عمودي
- تردد قناة مصر الزراعية:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11227
|27500
|عمودي
- تردد قناة النيل:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|12054
|27500
|عمودي
- تردد قناة النيل سينما:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11843
|27500
|أفقي
- تردد قناة النيل كوميدي:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11843
|27500
|أفقي
- تردد قناة النيل الثقافية:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11843
|27500
|أفقي
- تردد قناة النيل دراما:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11843
|27500
|أفقي
- تردد قناة النيل العائلة:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11843
|27500
|أفقي
- تردد قناة النيل لايف:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11843
|27500
|أفقي
- تردد قناة النيل:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار نايل سات
|11843
|27500
|أفقي
- تردد قناة النيل سبورت:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11843
|27500
|أفقي
- تردد قناة بانوراما فيلم:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11219
|27500
|أفقي
- تردد قناة صدى البلد:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11823
|27500
|عمودي
- تردد قناة صدى البلد دراما
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11430
|27500
|عمودي
- تردد قناة صوت الشعب:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|12054
|27500
|أفقي
- تردد قناة تتح:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11178
|27500
|أفقي
- تردد قناة طيبة:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11227
|27500
|عمودي
- تردد قناة top movies:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|10872
|27500
|عمودي
- تردد قناة صدى البلد 2:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|12168
|27500
|عمودي
- تردد قناة فور شباب:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار النايل سات
|11315
|27500
|عمودي
- تردد قناة المرقاب:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار نايل سات
|12015
|27500
|عمودي
- باقة osn المشفرة
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|مدار نايل سات
|10834
|30000
|عمودي
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