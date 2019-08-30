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تردد قنوات النايل سات 2019: جميع القنوات على القمر الصناعى المصري nilesat

كتب مروة عبدالرحمنفي آخر تحديث
تردد قنوات النايل سات 2019: جميع القنوات على القمر الصناعى المصري nilesat
تردد قنوات النايل سات

تردد قنوات النايل سات وترددات جميع القنوات على القمر الصناعي المصري nilesat نقدمه لكم من خلال موقعنا، موقع نجوم مصرية، حيث سنقدم لكم من خلال هذا المقال،  قائمة بجميع ترددات القنوات،  التي يتم بثها من خلال القمر الصناعي النايل سات المصري، هذا ويعتبر القمر الصناعي المصري “النايل سات” واحد من أفضل الأقمار الصناعية وأشهرها في الوطن العربي، والذي يقوم ببث مجموعة قيمة من القنوات الفضائية.

يهتم عدد كبير من المتابعين في جميع انحاء الوطن العربي، عن ترددات لقنوات جديدة أو معروفة على النايل سات، تقدم أفلام أو مسلسلات وغيرها من البرامج الشيقة، ويبحث الكثير من المواطنين في جميع أنحاء الوطن العربي عن تردد قنوات النايل سات جميعها، حتى يقوم بضبط تردداتها على الأجهزة.

تردد قنوات النايل سات

تردد قنوات النايل سات وجميع القنوات التي يتم بثها من قبل القمر الصناعي المصري سنقوم بتوفيرها لكم من خلال هذا المقال، حيث تتنوع القنوات التي يتم بثها من خلال القمر الصناعي المصري ما بين قنوات القرآن الكريم والسنة والتي تقوم بتقديم محتوى ديني قيّم، وكذلك قنوات الأفلام والمسلسلات والتي تقوم بتقديم محتوى درامي جيّد للتسلية وقنوات الرياضة وما تقوم بتقديمه من محتوى رياضي رائع، يضم الأخبار الرياضية والمباريات وكذلك مباريات الرياضات الأخرى والبطولات الدولية والعالمية، وهناك قنوات البرامج وكذلك القنوات المتنوعة التي تقوم بتقديم محتوى متنوع ما بين جميع المجالات، وكذلك يتناسب مع كافة الأعمار والمستويات الثقافية، وأيضا أصبح البحث مؤخرا عن قنوات لعرض المسلسلات التركية على النايل سات، وذلك بسبب توقف قنوات mbc عن عرض المسلسلات التركية.

تردد قنوات nilesat

تردد قناة سي بي سي دراما وقنوات cbc

القناةالقمر الصناعيالترددالاستقطابالترميز
Cbc درامانايل سات11488H27500
  • تردد قناة الناس:وهي إحدى القنوات الدينية التي ذاع صيتها داخل وخارج مصر، خاصة في فترة ما قبل ثورة يناير 2011، وبعد الثورة تداخل الدين مع السياسة على شاشة قناة الناس، وزاد الأمر بعد اندلاع الأحداث الكارثية في سوريا، وتم إغلاق القناة وبعد عودتها تغيرت خريطة البرامج بها، كما تغير الشيوخ الذين تسببوا في نشر التطرف في أنحاء الوطن العرب.
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار نايل سات1205427500عمودي
  • تردد قناة الإسكندرية:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار نايل سات1122727500عمودي
  • تردد قناة الدلتا:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1122727500عمودي
  • تردد قناة الفتح للقرآن والسنة
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1072727500أفقي
  • تردد قناة الحياة
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1220727500عمودي
  • تردد قناة الحياة والناس:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1220727500عمودي
  • تردد قناة القاهرة:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1122727500عمودي
  • تردد قناة القنال:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1122727500عمودي
  • تردد قناة الصعيد
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1122727500عمودي
  • تردد قناة الصحة والجمال
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1077627500أفقي
  • تردد قناة كايرو سينما
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1077627500أفقي
  • تردد قناة كايرو دراما
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار نايل سات1077627500أفقي
  • تردد قناة كايرو وان
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار نايل سات1089227500أفقي
  • تردد قناة سيما:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
nilesat-102-7o1203427500أفقي
  • تردد قناة دريم 2:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1184327500أفقي
  • تردد قناة LTC
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1121927500أفقي
  • تردد قناة ماسبيرو زمان
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار نايل سات1184327500أفقي
  • تردد قناة إم بي سي مصر:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1201527500عمودي
  • تردد قناة إم بي سي مصر 2
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1182327500عمودي
  • تردد قناة مصر الزراعية:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1122727500عمودي
  • تردد قناة النيل:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1205427500عمودي
  • تردد قناة النيل سينما:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1184327500أفقي
  • تردد قناة النيل كوميدي:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1184327500أفقي
  • تردد قناة النيل الثقافية:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1184327500أفقي
  • تردد قناة النيل دراما:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1184327500أفقي
  • تردد قناة النيل العائلة:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1184327500أفقي
  • تردد قناة النيل لايف:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1184327500أفقي
  • تردد قناة النيل:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار نايل سات1184327500أفقي
  • تردد قناة النيل سبورت:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1184327500أفقي
  • تردد قناة بانوراما فيلم:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1121927500أفقي
  • تردد قناة صدى البلد:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1182327500عمودي
  • تردد قناة صدى البلد دراما
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1143027500عمودي
  • تردد قناة صوت الشعب:
القناةالقمر الصناعيالترددالترميزالاستقطاب
مدار النايل سات1205427500أفقي
  • تردد قناة تتح:
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مدار النايل سات1117827500أفقي
  • تردد قناة طيبة:
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مدار النايل سات1122727500عمودي
  • تردد قناة top movies:
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مدار النايل سات1087227500عمودي
  • تردد قناة صدى البلد 2:
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مدار النايل سات1216827500عمودي
  • تردد قناة فور شباب:
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  • تردد قناة المرقاب:
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مدار نايل سات1201527500عمودي
  • باقة osn المشفرة
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عن الكاتب

مروة عبدالرحمن

محررة في موقع نجوم مصرية، أهتم بكتابة الأخبار العاجلة وأخبار المرأة والمنزل

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