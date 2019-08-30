تردد قنوات النايل سات وترددات جميع القنوات على القمر الصناعي المصري nilesat نقدمه لكم من خلال موقعنا، موقع نجوم مصرية، حيث سنقدم لكم من خلال هذا المقال، قائمة بجميع ترددات القنوات، التي يتم بثها من خلال القمر الصناعي النايل سات المصري، هذا ويعتبر القمر الصناعي المصري “النايل سات” واحد من أفضل الأقمار الصناعية وأشهرها في الوطن العربي، والذي يقوم ببث مجموعة قيمة من القنوات الفضائية.

يهتم عدد كبير من المتابعين في جميع انحاء الوطن العربي، عن ترددات لقنوات جديدة أو معروفة على النايل سات، تقدم أفلام أو مسلسلات وغيرها من البرامج الشيقة، ويبحث الكثير من المواطنين في جميع أنحاء الوطن العربي عن تردد قنوات النايل سات جميعها، حتى يقوم بضبط تردداتها على الأجهزة.

تردد قنوات النايل سات

تردد قنوات النايل سات وجميع القنوات التي يتم بثها من قبل القمر الصناعي المصري سنقوم بتوفيرها لكم من خلال هذا المقال، حيث تتنوع القنوات التي يتم بثها من خلال القمر الصناعي المصري ما بين قنوات القرآن الكريم والسنة والتي تقوم بتقديم محتوى ديني قيّم، وكذلك قنوات الأفلام والمسلسلات والتي تقوم بتقديم محتوى درامي جيّد للتسلية وقنوات الرياضة وما تقوم بتقديمه من محتوى رياضي رائع، يضم الأخبار الرياضية والمباريات وكذلك مباريات الرياضات الأخرى والبطولات الدولية والعالمية، وهناك قنوات البرامج وكذلك القنوات المتنوعة التي تقوم بتقديم محتوى متنوع ما بين جميع المجالات، وكذلك يتناسب مع كافة الأعمار والمستويات الثقافية، وأيضا أصبح البحث مؤخرا عن قنوات لعرض المسلسلات التركية على النايل سات، وذلك بسبب توقف قنوات mbc عن عرض المسلسلات التركية.

تردد قنوات nilesat

تردد قناة سي بي سي دراما وقنوات cbc

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز Cbc دراما نايل سات 11488 H 27500

تردد قناة الناس:وهي إحدى القنوات الدينية التي ذاع صيتها داخل وخارج مصر، خاصة في فترة ما قبل ثورة يناير 2011، وبعد الثورة تداخل الدين مع السياسة على شاشة قناة الناس، وزاد الأمر بعد اندلاع الأحداث الكارثية في سوريا، وتم إغلاق القناة وبعد عودتها تغيرت خريطة البرامج بها، كما تغير الشيوخ الذين تسببوا في نشر التطرف في أنحاء الوطن العرب.

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار نايل سات 12054 27500 عمودي

تردد قناة الإسكندرية:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار نايل سات 11227 27500 عمودي

تردد قناة الدلتا:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11227 27500 عمودي

تردد قناة الفتح للقرآن والسنة

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 10727 27500 أفقي

تردد قناة الحياة

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 12207 27500 عمودي

تردد قناة الحياة والناس:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 12207 27500 عمودي

تردد قناة القاهرة:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11227 27500 عمودي

تردد قناة القنال:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11227 27500 عمودي

تردد قناة الصعيد

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11227 27500 عمودي

تردد قناة الصحة والجمال

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 10776 27500 أفقي

تردد قناة كايرو سينما

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 10776 27500 أفقي

تردد قناة كايرو دراما

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار نايل سات 10776 27500 أفقي

تردد قناة كايرو وان

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار نايل سات 10892 27500 أفقي

تردد قناة سيما:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب nilesat-102-7o 12034 27500 أفقي

تردد قناة دريم 2:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11843 27500 أفقي

تردد قناة LTC

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11219 27500 أفقي

تردد قناة ماسبيرو زمان

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار نايل سات 11843 27500 أفقي

تردد قناة إم بي سي مصر:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 12015 27500 عمودي

تردد قناة إم بي سي مصر 2

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11823 27500 عمودي

تردد قناة مصر الزراعية:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11227 27500 عمودي

تردد قناة النيل:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 12054 27500 عمودي

تردد قناة النيل سينما:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11843 27500 أفقي

تردد قناة النيل كوميدي:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11843 27500 أفقي

تردد قناة النيل الثقافية:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11843 27500 أفقي

تردد قناة النيل دراما:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11843 27500 أفقي

تردد قناة النيل العائلة:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11843 27500 أفقي

تردد قناة النيل لايف:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11843 27500 أفقي

تردد قناة النيل:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار نايل سات 11843 27500 أفقي

تردد قناة النيل سبورت:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11843 27500 أفقي

تردد قناة بانوراما فيلم:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11219 27500 أفقي

تردد قناة صدى البلد:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11823 27500 عمودي

تردد قناة صدى البلد دراما

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11430 27500 عمودي

تردد قناة صوت الشعب:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 12054 27500 أفقي

تردد قناة تتح:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11178 27500 أفقي

تردد قناة طيبة:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11227 27500 عمودي

تردد قناة top movies:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 10872 27500 عمودي

تردد قناة صدى البلد 2:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 12168 27500 عمودي

تردد قناة فور شباب:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار النايل سات 11315 27500 عمودي

تردد قناة المرقاب:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار نايل سات 12015 27500 عمودي

باقة osn المشفرة