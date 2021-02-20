تردد قنوات الكويت 2021 .. على جميع الأقمار الصناعية

بواسطة عزت محمد

تردد قنوات الكويت حيث حرصت دولة الكويت على تطوير كافة المجالات في الدولة ومنها مجال الإعلام، حيث تم إطلاق بث التليفزيون الكويتي عام 1961م، ووفرت الكوادر العالمية لإحداث التطوير طبقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، إلى أن تم إطلاق القنوات الحكومية الفضائية لمواكبة التطور الحادث في مجال الإعلام، وتبعها إطلاق عدد من القنوات الخاصة الكويتية، والتي تقدم العديد من البرامج المتنوعة التي تناسب جميع افراد العائلة، وتلبي رغبات كافة المشاهدين، ونوضح خلال السطور التالية تردد قنوات الكويت 2021 على جميع الأقمار الصناعية على موقع نجوم مصرية  .

تردد قنوات الكويت
المحتويات إخفاء
1. تردد قنوات الكويت 2021
2. تردد قناة الكويت الأولى
3. تردد قناة الكويت الثانية
4. تردد قناة الكويت بلس
5. تردد قناة أطفال الكويت
6. تردد قناة إثراء الكويتية
7. تردد قناة atv الكويتية
8. تردد قناة سكوب
9. تردد قناة الراي
10. تردد قناة Q8 الكويتية
11. تردد قناة الكويت القرين
12. تردد قناة الكويت الرياضية
13. تردد قناة الكويت الرياضية بلس
14. تردد قناة المجلس

تردد قنوات الكويت 2021

يوجد العديد من القنوات الكويتية التي تقدم برامج متنوعة مناسبة للأسرة، وتقدم أفضل محتوى بأعلى جودة للمواطنين والمقيمين في البلاد، كما تلبي رغبات المشاهد في الوطن العربي، ويستطيع راغبي متابعة برامج القنوات الكويتية ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية :

تردد قناة الكويت الأولى

قناة الكويت الأولى تابعة للحكومة الكويتية، وبدأت بث برامجها عبر التليفزيون الكويتي عام 1992م، وكانت تقدم برامجها على مدار الساعة، وأصبحت تبث المحتوى الإعلامي لها للعالم، ويتم استقبالها على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
نايل سات HD 11055 عمودي 27500 2/3
عرب – بدر سات SD 12523 أفقي 27500 3/4
هوت بيرد SD 11565 أفقي 27500 3/4
هوت بيرد HD 11565 أفقي 29900 3/4
جالكسي 19 SD 12028 أفقي 21991 3/4
تردد قنوات الكويت 2021 .. على جميع الأقمار الصناعية 1 20/2/2021 - 12:41 ص
قناة الكويت الأولى

تردد قناة الكويت الثانية

قناة الكويت الثانية أيضًا تابعة للدولة، ويتم بث برامجها باللغة الانجليزية، وكذلك البرامج العربية المدبلجة بالانجليزية، وتقدم الثقافة العربية وأخبار الكويت على مدار الساعة للعالم، ويمكن متابعة برامجها بضبط جهاز الإرسال على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
نايل سات HD 11054 عمودي 27500 2/3
عرب سات – بدر 4 SD 12523 أفقي 27500 3/4
عرب سات – بدر 4 HD 12523 أفقي 27500 2/3
القمر يوتيل سات 8 HD 11054 عمودي 27500 2/3
تردد قنوات الكويت 2021 .. على جميع الأقمار الصناعية 2 20/2/2021 - 12:41 ص
تردد قناة الكويت الثانية 2021

تردد قناة الكويت بلس

قناة الكويت بلس تابعة لوزارة الإعلام الكويتي، وتناسب برامجها كافة أفراد الأسرة الكويتية والعربية، ويمكن متابعة القناة بضبط أجهزة الإرسال على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
نايل سات HD 11054 عمودي 27500 2/3
عرب سات HD 12523 أفقي 27500 2/3
القمر يوتيل سات 8 HD 11054 عمودي 27500 2/3
تردد قنوات الكويت 2021 .. على جميع الأقمار الصناعية 3 20/2/2021 - 12:41 ص
تردد قناة الكويت بلس 2021

تردد قناة أطفال الكويت

قناة أطفال الكويت من القنوات المتخصصة التي تقدم برامج متنوعة تناسب الأطفال في جميع أعمارهم السنية، ولاقت القناة قبولًا كبيرًا في مجلس التعاون الخليجي، ويمكن متابعة القناة على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
نايل سات SD 11054 عمودي 27500 3/4
عرب سات- بدر 4 HD 12523 أفقي 27500 3/4
تردد قنوات الكويت 2021 .. على جميع الأقمار الصناعية 4 20/2/2021 - 12:41 ص
تردد قناة أطفال الكويت 2021

تردد قناة إثراء الكويتية

قناة إثراء الكويتية من القنوات الدينية المتخصصة التي تقدم أفضل محتوى ديني، وتناسب جميع الأعمار السنية، ويمكن استقبال القناة على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
نايل سات SD 11054 عمودي 27500 2/3
عرب سات- بدر 4 HD 12523 أفقي 27500 2/3
تردد قنوات الكويت 2021 .. على جميع الأقمار الصناعية 5 20/2/2021 - 12:41 ص
تردد قناة إثراء الكويتية

تردد قناة atv الكويتية

تعتبر قناة atv الكويتية ويتم إدارتها بواسطة الشركة الوطنية المتحدة للإعلام، وتقدم مجموعة من البرامج المتنوعة المناسبة للأسرة، ويمكن استقبال برامجها بضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
نايل سات SD 10796 عمودي 27500 5/6
عرب سات HD 11555 عمودي 27500 3/4
أسترا سات HD 12692 أفقي 27500 5/6
ترك سات HD 11628 أفقي 27500 5/6
تردد قنوات الكويت 2021 .. على جميع الأقمار الصناعية 6 20/2/2021 - 12:41 ص
تردد قناة atv الكويتية 2021

تردد قناة سكوب

قناة سكوب من القنوات التي نالت شهرة كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي، لما تقدمه من البرامج الترفيهية والنشرات الاخبارية المحلية والعالمية على مدار الساعة، ويمكن متابعها على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
نايل سات SD 12341 أفقي 27500 5/6
تردد قنوات الكويت 2021 .. على جميع الأقمار الصناعية 7 20/2/2021 - 12:41 ص
تردد قناة سكوب 2021

تردد قناة الراي

قناة الراي من القنوات الهامة في الكويت، وتعتبر أول القنوات الفضائية الخاصة وتقدم العديد من البرامج الخاصة بمجلس التعاون الخليجي، ويمكن استقبال بثها على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
نايل سات SD 11765 أفقي 27500 5/6
عرب سات SD 12523 عمودي 27500 5/6
تردد قنوات الكويت 2021 .. على جميع الأقمار الصناعية 8 20/2/2021 - 12:41 ص
تردد قناة الراي 2021

تردد قناة Q8 الكويتية

تعد قناة Q8 الكويتية من القنوات الكويتية التي تقدم محتوى متنوع، وتحظى على نسبة مشاهدة كبيرة في الوطن العربي، ويمكن متابعة برامجها بضبط جهاز الإرسال على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
نايل سات SD 10815 عمودي 27500 5/6
تردد قنوات الكويت 2021 .. على جميع الأقمار الصناعية 9 20/2/2021 - 12:41 ص
تردد قناة Q8 الكويتية

تردد قناة الكويت القرين

قناة الكويت القرين تتبع شبكة قنوات الكويت التابعة لوزارة الإعلام، وتقدم الأعمال التليفزيونية والبرامج والمسرحيات التراثية، ويمكن متابعة ما تقدمه بضبط أجهزة الاستقبال على القنوات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
نايل سات SD 12523 عمودي 27500 3/4
عرب سات HD 12523 أفقي 27500 2/3
تردد قنوات الكويت 2021 .. على جميع الأقمار الصناعية 10 20/2/2021 - 12:41 ص
تردد قناة الكويت القرين 2021

تردد قناة الكويت الرياضية

القنوات الرياضية الكويتية تقدم العديد من البرامج الرياضية المتنوعة على مدار الساعة، ويمكن استقبال بثها على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
نايل ساتSD 11678 /  11823 عمودي 27500 5/6
عرب سات SD 12523 أفقي 27500 3/4
تردد قنوات الكويت 2021 .. على جميع الأقمار الصناعية 11 20/2/2021 - 12:41 ص
تردد قناة الكويت الرياضية 2021

تردد قناة الكويت الرياضية بلس

قناة الكويت الرياضية بلس من القنوات المتخصصة التي تقدم الاحداث الرياضية والمحلية والعربية والعالمية بجودة عالية، ويمكن مشاهدتها بضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
نايل سات HD 11054 عمودي 27500 2/3
عرب سات HD 12523 أفقي 27500 2/3
تردد قنوات الكويت 2021 .. على جميع الأقمار الصناعية 12 20/2/2021 - 12:41 ص
تردد قناة الكويت الرياضية بلس 2021

تردد قناة المجلس

قناة المجلس تابعة لوزارة الإعلام الكويتية، وتعرض الأعمال المتعلقة بمجلس الأمة الكويتي على مدار الساعة وتعمل القناة على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
نايل ساتHD 11055 عمودي 27500 2/3
عرب سات HD 12523 أفقي 27500 3/4
تردد قنوات الكويت 2021 .. على جميع الأقمار الصناعية 13 20/2/2021 - 12:41 ص
تردد قناة المجلس 2021
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عزت محمد

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