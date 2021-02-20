تردد قنوات الكويت حيث حرصت دولة الكويت على تطوير كافة المجالات في الدولة ومنها مجال الإعلام، حيث تم إطلاق بث التليفزيون الكويتي عام 1961م، ووفرت الكوادر العالمية لإحداث التطوير طبقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، إلى أن تم إطلاق القنوات الحكومية الفضائية لمواكبة التطور الحادث في مجال الإعلام، وتبعها إطلاق عدد من القنوات الخاصة الكويتية، والتي تقدم العديد من البرامج المتنوعة التي تناسب جميع افراد العائلة، وتلبي رغبات كافة المشاهدين، ونوضح خلال السطور التالية تردد قنوات الكويت 2021 على جميع الأقمار الصناعية على موقع نجوم مصرية .

تردد قنوات الكويت 2021

يوجد العديد من القنوات الكويتية التي تقدم برامج متنوعة مناسبة للأسرة، وتقدم أفضل محتوى بأعلى جودة للمواطنين والمقيمين في البلاد، كما تلبي رغبات المشاهد في الوطن العربي، ويستطيع راغبي متابعة برامج القنوات الكويتية ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية :

تردد قناة الكويت الأولى

قناة الكويت الأولى تابعة للحكومة الكويتية، وبدأت بث برامجها عبر التليفزيون الكويتي عام 1992م، وكانت تقدم برامجها على مدار الساعة، وأصبحت تبث المحتوى الإعلامي لها للعالم، ويتم استقبالها على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات HD 11055 عمودي 27500 2/3 عرب – بدر سات SD 12523 أفقي 27500 3/4 هوت بيرد SD 11565 أفقي 27500 3/4 هوت بيرد HD 11565 أفقي 29900 3/4 جالكسي 19 SD 12028 أفقي 21991 3/4

تردد قناة الكويت الثانية

قناة الكويت الثانية أيضًا تابعة للدولة، ويتم بث برامجها باللغة الانجليزية، وكذلك البرامج العربية المدبلجة بالانجليزية، وتقدم الثقافة العربية وأخبار الكويت على مدار الساعة للعالم، ويمكن متابعة برامجها بضبط جهاز الإرسال على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات HD 11054 عمودي 27500 2/3 عرب سات – بدر 4 SD 12523 أفقي 27500 3/4 عرب سات – بدر 4 HD 12523 أفقي 27500 2/3 القمر يوتيل سات 8 HD 11054 عمودي 27500 2/3

تردد قناة الكويت بلس

قناة الكويت بلس تابعة لوزارة الإعلام الكويتي، وتناسب برامجها كافة أفراد الأسرة الكويتية والعربية، ويمكن متابعة القناة بضبط أجهزة الإرسال على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات HD 11054 عمودي 27500 2/3 عرب سات HD 12523 أفقي 27500 2/3 القمر يوتيل سات 8 HD 11054 عمودي 27500 2/3

تردد قناة أطفال الكويت

قناة أطفال الكويت من القنوات المتخصصة التي تقدم برامج متنوعة تناسب الأطفال في جميع أعمارهم السنية، ولاقت القناة قبولًا كبيرًا في مجلس التعاون الخليجي، ويمكن متابعة القناة على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات SD 11054 عمودي 27500 3/4 عرب سات- بدر 4 HD 12523 أفقي 27500 3/4

تردد قناة إثراء الكويتية

قناة إثراء الكويتية من القنوات الدينية المتخصصة التي تقدم أفضل محتوى ديني، وتناسب جميع الأعمار السنية، ويمكن استقبال القناة على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات SD 11054 عمودي 27500 2/3 عرب سات- بدر 4 HD 12523 أفقي 27500 2/3

تردد قناة atv الكويتية

تعتبر قناة atv الكويتية ويتم إدارتها بواسطة الشركة الوطنية المتحدة للإعلام، وتقدم مجموعة من البرامج المتنوعة المناسبة للأسرة، ويمكن استقبال برامجها بضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات SD 10796 عمودي 27500 5/6 عرب سات HD 11555 عمودي 27500 3/4 أسترا سات HD 12692 أفقي 27500 5/6 ترك سات HD 11628 أفقي 27500 5/6

تردد قناة سكوب

قناة سكوب من القنوات التي نالت شهرة كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي، لما تقدمه من البرامج الترفيهية والنشرات الاخبارية المحلية والعالمية على مدار الساعة، ويمكن متابعها على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات SD 12341 أفقي 27500 5/6

تردد قناة الراي

قناة الراي من القنوات الهامة في الكويت، وتعتبر أول القنوات الفضائية الخاصة وتقدم العديد من البرامج الخاصة بمجلس التعاون الخليجي، ويمكن استقبال بثها على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات SD 11765 أفقي 27500 5/6 عرب سات SD 12523 عمودي 27500 5/6

تردد قناة Q8 الكويتية

تعد قناة Q8 الكويتية من القنوات الكويتية التي تقدم محتوى متنوع، وتحظى على نسبة مشاهدة كبيرة في الوطن العربي، ويمكن متابعة برامجها بضبط جهاز الإرسال على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات SD 10815 عمودي 27500 5/6

تردد قناة الكويت القرين

قناة الكويت القرين تتبع شبكة قنوات الكويت التابعة لوزارة الإعلام، وتقدم الأعمال التليفزيونية والبرامج والمسرحيات التراثية، ويمكن متابعة ما تقدمه بضبط أجهزة الاستقبال على القنوات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات SD 12523 عمودي 27500 3/4 عرب سات HD 12523 أفقي 27500 2/3

تردد قناة الكويت الرياضية

القنوات الرياضية الكويتية تقدم العديد من البرامج الرياضية المتنوعة على مدار الساعة، ويمكن استقبال بثها على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل ساتSD 11678 / 11823 عمودي 27500 5/6 عرب سات SD 12523 أفقي 27500 3/4

تردد قناة الكويت الرياضية بلس

قناة الكويت الرياضية بلس من القنوات المتخصصة التي تقدم الاحداث الرياضية والمحلية والعربية والعالمية بجودة عالية، ويمكن مشاهدتها بضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات HD 11054 عمودي 27500 2/3 عرب سات HD 12523 أفقي 27500 2/3

تردد قناة المجلس

قناة المجلس تابعة لوزارة الإعلام الكويتية، وتعرض الأعمال المتعلقة بمجلس الأمة الكويتي على مدار الساعة وتعمل القناة على الترددات التالية :