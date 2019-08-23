 التخطي إلى المحتوى

تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية الصحيح ⚽ أغسطس 2019 : الناقلة جميع مباريات البطولات العالمية الكبرى .. باقة ترددات باقة قنوات الكأس

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية الصحيح ⚽ أغسطس 2019 : الناقلة جميع مباريات البطولات العالمية الكبرى .. باقة ترددات باقة قنوات الكأس
تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية تامر

تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية وهي مجموعة قنوات فضائية متنوعة تتكون المجموعة من ثماني قنوات تنقل وتبث من خلال أربع أقمار صناعية، وسنعرض لكم جميع تردد قنوات الكأس الرياضية الجديدة على جميع الأقمار، والتي تبث وتنقل باقة قنوات الكأس، ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة والرياضة بصفة عامة مشاهدة ومتابعة قنوات الكأس بجودة عالية خالية من التشويش وذلك بتطبيق ما سنقوم بنشرة في الجداول التالية.

كذلك يمكنكم الاستمتاع بمتابعة التغطية الكاملة لأحدث المباريات الإفريقية وكذلك المبريات العالمية من خلال شاشات باقة الكأس الرياضية، كما تقو باقة قنوات الكأس بتغطية الأولمبياد وذلك من خلال الاستوديوهات التحليلية والتي تكون من قلب الأحداث الرياضية، وتعرض قنوات الكأس باقة من البرامج الرياضية المتميزة.

تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية وبرامجها المتنوعة

  • برنامج المجلس
  • برنامج جـــرايــــد
  • برنامج الحكـــــم
  • برنامج 90 دقيقـــة
  • برنامج ضيفنا
  • برنامج Sport.net
تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية
تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية

القمر عرب سات بدر ARABSAT BADR 4 تبث القنوات الأولى والثانية والثالثة

MODULATIONTRANSMISSIONFECSYMBOL RATEPOLARIZATIONFREQUENCYDIRECTION
8PSK
DVB_S2
5/6
27500
Vertical
12245 Mhz
26 ° E

القمر عرب سات بدر ARABSAT BADR 6 تبث القنوات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة

MODULATIONTRANSMISSIONFECSYMBOL RATEPOLARIZATIONFREQUENCYDIRECTION
8PSK
DVB_S2
5/6
27500
Horizontal
12245 Mhz
26 ° E

القمر نايل سات NILESAT القنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة

MODULATIONTRANSMISSIONFECSYMBOL RATEPOLARIZATIONFREQUENCYDIRECTION
8PSK
DVBS
3/4
27500
Horizontal
11919 Mhz

7.3 ° W

القمر ASIASAT 5 تبث القناة الثانية فقط

MODULATIONTRANSMISSIONFECSYMBOL RATEPOLARIZATIONFREQUENCYDIRECTION
QPSK
DVBS
3/4
27500Vertical3660 Mhz100.5 ° E

القمر GALAXY 19 القنوات الثانية فقط

MODULATIONTRANSMISSIONFECSYMBOL RATEPOLARIZATIONFREQUENCYDIRECTION
QPSK3/422000Vertical12084 Mhz97° W

تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية

القمرالترددFEC
نايل سات11919 (h)
12149 (h)		3\4
6\5
عرب سات12245 (v)5/6
بدر 612418 (h)6\5

وتبث معظم قنوات الكأس الرياضية برامجها طوال اليوم وعلى مدار الساعة، وتتميز مجموعة قنوات الكأس بالبث والنقل المجاني وبدون تشفير، كما يمكن لعشاق الرياضة عامة والساحرة المستديرة خاصة متابعة باقة قنوات الكأس، وكذلك متابعة أخبارها، وذلك عبر الموقع الرسمي لها، كما يمكنكم أيضا مشاهدة البث المباشر أون لاين من خلال الإنترنت، وذلك على رابط البث المباشر الموضح لكم رابط قنوات الكأس

أقرأ أيضا وتعرف على:

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات أغسطس 2019 .. تردد سحري ينزل جميع قنوات نايل سات .. باقة قنوات يوتلسات جميع القنوات الرياضية المصرية الأفلام والمسلسلات .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما

قناة الكأس الفضائية يمكنكم مشاهدة من خلالها بعض المباريات الشفرة على قنوات أخرى، وكذلك متابعة فعاليات كأس العالم مونديال روسيا 2018، وكذلك جميع الرياضات الأخرى، وذلك من خلال شاشة باقة قنوات الكأس على تردداتها الجديد خاصة بعد التوقف الأخير على قمر نايلسات وعربسات بدر 4 اسم القناة على قائمة القنوات هو Alkass TV كل ما عليكم هو ضبط التردد كما هو موضح بالجداول السابقة.

← إقرأ أيضاً:


عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

التعليقات

  1. سلام عليكم قناه الكأس كلما ادخلت التردد لم تظهر لي اشاره ولا برنامج من قناه الكأس علما ان الجهاز حديث وHD ماهوه السبب ممكن والله احب قناه الكأس

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.