تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية الصحيح ⚽ أغسطس 2019 : الناقلة جميع مباريات البطولات العالمية الكبرى .. باقة ترددات باقة قنوات الكأس

تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية وهي مجموعة قنوات فضائية متنوعة تتكون المجموعة من ثماني قنوات تنقل وتبث من خلال أربع أقمار صناعية، وسنعرض لكم جميع تردد قنوات الكأس الرياضية الجديدة على جميع الأقمار، والتي تبث وتنقل باقة قنوات الكأس، ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة والرياضة بصفة عامة مشاهدة ومتابعة قنوات الكأس بجودة عالية خالية من التشويش وذلك بتطبيق ما سنقوم بنشرة في الجداول التالية.

كذلك يمكنكم الاستمتاع بمتابعة التغطية الكاملة لأحدث المباريات الإفريقية وكذلك المبريات العالمية من خلال شاشات باقة الكأس الرياضية، كما تقو باقة قنوات الكأس بتغطية الأولمبياد وذلك من خلال الاستوديوهات التحليلية والتي تكون من قلب الأحداث الرياضية، وتعرض قنوات الكأس باقة من البرامج الرياضية المتميزة.

تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية وبرامجها المتنوعة

برنامج المجلس

برنامج جـــرايــــد

برنامج الحكـــــم

برنامج 90 دقيقـــة

برنامج ضيفنا

برنامج Sport.net

القمر عرب سات بدر ARABSAT BADR 4 تبث القنوات الأولى والثانية والثالثة

MODULATION TRANSMISSION FEC SYMBOL RATE POLARIZATION FREQUENCY DIRECTION DVB_S2 5/6 27500 Vertical 12245 Mhz 26 ° E

القمر عرب سات بدر ARABSAT BADR 6 تبث القنوات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة

MODULATION TRANSMISSION FEC SYMBOL RATE POLARIZATION FREQUENCY DIRECTION DVB_S2 5/6 27500 Horizontal 12245 Mhz 26 ° E

القمر نايل سات NILESAT القنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة

MODULATION TRANSMISSION FEC SYMBOL RATE POLARIZATION FREQUENCY DIRECTION DVBS 3/4 27500 Horizontal 11919 Mhz

7.3 ° W

القمر ASIASAT 5 تبث القناة الثانية فقط

MODULATION TRANSMISSION FEC SYMBOL RATE POLARIZATION FREQUENCY DIRECTION DVBS 3/4 27500 Vertical 3660 Mhz 100.5 ° E القمر GALAXY 19 القنوات الثانية فقط MODULATION TRANSMISSION FEC SYMBOL RATE POLARIZATION FREQUENCY DIRECTION QPSK 3/4 22000 Vertical 12084 Mhz 97° W تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية القمر التردد FEC نايل سات 11919 (h)

12149 (h) 3\4

6\5 عرب سات 12245 (v) 5/6 بدر 6 12418 (h) 6\5 وتبث معظم قنوات الكأس الرياضية برامجها طوال اليوم وعلى مدار الساعة، وتتميز مجموعة قنوات الكأس بالبث والنقل المجاني وبدون تشفير، كما يمكن لعشاق الرياضة عامة والساحرة المستديرة خاصة متابعة باقة قنوات الكأس، وكذلك متابعة أخبارها، وذلك عبر الموقع الرسمي لها، كما يمكنكم أيضا مشاهدة البث المباشر أون لاين من خلال الإنترنت، وذلك على رابط البث المباشر الموضح لكم رابط قنوات الكأس أقرأ أيضا وتعرف على: ترددات جميع قنوات القمر نايل سات أغسطس 2019 .. تردد سحري ينزل جميع قنوات نايل سات .. باقة قنوات يوتلسات جميع القنوات الرياضية المصرية الأفلام والمسلسلات .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما قناة الكأس الفضائية يمكنكم مشاهدة من خلالها بعض المباريات الشفرة على قنوات أخرى، وكذلك متابعة فعاليات كأس العالم مونديال روسيا 2018، وكذلك جميع الرياضات الأخرى، وذلك من خلال شاشة باقة قنوات الكأس على تردداتها الجديد خاصة بعد التوقف الأخير على قمر نايلسات وعربسات بدر 4 اسم القناة على قائمة القنوات هو Alkass TV كل ما عليكم هو ضبط التردد كما هو موضح بالجداول السابقة.

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