تردد قنوات الكأس الرياضية Alkass TV الفضائية القطرية لمتابعة مباريات اليوم

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الآسيوية نحو الحصول على تردد قنوات الكأس الرياضية Alkass TV الناقل الرسمي للعديد من الأحداث الرياضية آسيوياً، وقد أعلنت مجموعة قنوات الكأس الرياضية عن نقلها لمباريات Asian cup UAE عبر قنواتها Alkass Extra one، Alkass Extra two، كما أعلنت أيضاً عن أنه سيكون هناك برنامجاً يختص فقط بما يدور بالبطولة الآسيوية، وقد جاء عنوان البرنامج تحت مسمى “المجلس” الذي يعمل خلال بطولة كأس آسيا الإمارات.

وتوفر قنوات الكأس الرياضية قنوات مجانية مفتوحة على أقمار صناعية متعددة إلى جانب قنواتها المشفرة، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر ترددات قنوات الكأس الرياضية على القمر الصناعي عرب سات بدر4 وبدر6، تردد قنوات الكأس نايل سات، تردد قنوات الكأس آسيا سات 5، تردد قناة الكأس إكسترا 1، تردد قناة الكأس إكسترا 2، كما يُمكنكم التعرف على مواعيد مباريات كأس آسيا 2019 دور المجموعات والناقل الرسمي للبطولة.

تردد قنوات الكأس الرياضية Alkass TV

أعلنت مجموعة قنوات الكأس عن نقلها لكافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية المُقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة النسخة السابعة عشر، حيث تضم هذه النسخة لهذا العام 24 منتخباً مشاركاً لأول مرة في تاريخها، وقد ازدادت عمليات البحث عن ترددات القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا أو الناقل الرسمي لمباريات Asian cup UAE.

وقد تم الإعلان رسمياً من جانب القنوات عن نقلها لمباريات بطولة كأس العالم للأندية المقام في دولة قطر 2021م، حيث تنقل مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري عبر قناتها المفتوحة قناة الكأس الثالثة التي يمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بعد ضبط الترددات الموضحة بالفيديو التالي:

كما قمنا بتوفير ترددات bein sports المفتوحة، وترددات بي إن سبورت الجديدة 2021 بعد أن تم الإعلان رسمياً عن تحديث الترددات في الأول من يناير، كما قمنا بتوفير ترددات قنوات الكأس الرياضية على القمر الصناعي عرب سات، نايل سات، آسيا سات، حيث يمكنكم ضبط اللاقط أو الدش على ترددات الكأس الرياضية المرفقة، وإليكم جدول تردد قنوات الكأس الرياضية Alkass TV المفتوحة والمشفرة.

موعد مباراة الأهلي اليوم

يمكنكم التعرف على موعد ووقت مباراة الأهلي والدحيل اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة وتردداتها كاملةً من خلال التالي:

ترددات قنوات الكأس القطرية الرياضية المفتوحة والمشفرة

القمر الصناعي DL Frequency Polarity Symbol Rate FEC Modulation Transmission Direction عرب سات بدر 4 12245 MHZ Vertical 27500 3/4 8PSK DVBS2 26 ° E عرب سات بدر 6 12418 MHZ Horizontal 27500 3/4 8PSK DVBS2 26 ° E نايل سات 201 11919 MHZ Horizontal 27500 3/4 8PSK DVBS2 7.3 ° W ES hail Sat 1 11678.07 MHZ Horizontal 27500 3/4 8PSK DVBS2 25.5 ° E ASIASAT 5 3660 MHZ Vertical 27500 3/4 QPSK DVBS 100.5 ° E GALAXY 19 12183.5 MHZ Horizontal 22500 3/4 8PSK DVBS2 97° W

برامج قناة الكأس الرياضية

تُقدم قنوات الكأس الرياضية مجموعة من البرامج الرياضية المتميزة مثل برنامج “المجلس” الحواري الذي يناقش كافة القضايا الرياضية بوجود نُخبة من أبرز المحللين والمختصين بالشأن الرياضي، ويتم تقديم البرنامج من خلال خالد جاسم، وقد أعلنت قنوات Alkass الرياضية عن أن برنامج المجلس سوف يعمل خلال بطولة كأس آسيا باستضافة العديد من أبرز المحللين في عالم كرة القدم بوجود (خالد الفضلي، عبد العزيز العنبري، عدنان الشرقي، حكيم شاكر، رأفت العلامي، قاسم بور، ليث نوبري، النجم العراقي يونس محمود، الفلسطيني فادي لافي، اللبناني موسى حجيج، الكويتي بشار عبد الله، وسام رزق، إسماعيل العجمي، التونسي عادل السليمي) ويتم الحصول على قنوات الكأس الرياضية بإدخال تردد قنوات الكأس الرياضية Alkass TV عرب سات أو نايل سات.

كما تُقدم قنوات الكأس Alkass الرياضية برنامج “الحكم” المُختص في شؤون التحكيم بوجود نُخبة من أبرز الحكام الدوليين السابقين للمناقشة في الحالات المثيرة للجدل من تقديم بدر بلال، كما يتم تقديم “برنامج حصاد الأسبوع” لعرض تقرير شامل بما حدث خلال الأسبوع بمختلف الرياضات والألعاب من تقديم المدي الراضي، بالإضافة إلى عدد من البرامج الأخرى التي يتم عرضها عبر قنوات الكأس عرب سات أو نايل سات (90 دقيقة، جرايد، قبل الجولة، مع سمعة، speed 4، sport.net قبل المباراة، ضيفنا، الكرة العربية، عيالنا، تواصل)، ويُمكنكم الحصول على كافة البرامج ومتابعتها من خلال ضبط الدش أو اللاقط على تردد قنوات الكأس الرياضية Alkass TV وفقاً للقمر الصناعي المطلوب.

موعد مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري

أعلنت قنوات الكأس الرياضية بشكل رسمي عن نقلها مباريات كأس العالم للأندية عبر قناتان (الكأس الثالثة المفتوحة – الكأس السادسة المشفرة)، حيث من المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس الموافق لتاريخ 4 فبراير 2021م بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة عبر قناة alkass three المفتوحة وعبر قناة alkass six المشفرة.