تردد قنوات الكأس المفتوحة القطرية 2022 علي النايل والعرب سات
يبحث العديد من المشاهدين عن تردد قنوات الكأس، حيث تعتبر قنوات الكأس الرياضية واحدة من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، وتحصل على حق بث عدد كبير من المباريات الهامة في قطر وقارة أفريقا وآسيا، بالإضافة إلى دورة الألعاب الرياضية في آسيا عام 2006 في الدوحة ومباريات كأس العرب والتي توج بلقبها المنتخب الجزائري، كما حصلت قنوات الكأس الرياضية على جائزة أفضل القنوات الرياضية في منطقة الخليج العربي والعديد من الجوائز العالمية الأخرى في الفترة بين عامي 2007 وعام 2008، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قنوات الكأس الرياضية الجديد علي النايل والعرب سات 2022.
تردد قنوات الكأس الرياضية
تردد الكأس على النايل سات
|⭐ القمر الصناعي
|نايل سات
|⭐ التردد
|11919
|⭐ معدل الترميز
|27500
|⭐ الاستقطاب
|أفقي أو H
|⭐ معدل التصحيح
|3/4
|⭐ الجودة
|HD
تردد القناة علي العرب سات
|⭐ القمر الصناعي
|عربسات
|⭐ التردد
|12245
|⭐ معدل الترميز
|27500
|⭐ الاستقطاب
|رأسي
|⭐ معدل التصحيح
|3/4
|⭐ الجودة
|HD
برامج قنوات الكأس
تقدم قناة الكأس المفتوحة عدد من البرامج المميزة على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش ومنها:
- المجلس: يقدمه خالد جاسم.
- جرائد: يقدمه جاسم حسين، ناريمان أمير الدين، عهد حسان.
- قبل الجولة: يقدمه خالد القحطاني.
- الحكم: يقدمه بدر بلال.
- 90 دقيقة: يقدمه فالح الشمري.
- حصاد الأسبوع: يقدمه المهدي الراضي.
قنوات الكأس الرياضية
قنوات الكأس هي قنوات تتخصص في المجال الرياضي وتتبع دولة قطر، كما أنها تقدم محتوى رياضي شامل على المستوى المحلي والعالمي، وتتميز القنوات أنها قنوات مجانية تماماً ولا تحتاج إلى أي اشتراكات شهرية كما أنها تبث البرامج على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش، وتتعاقد الكاس مع أفضل المعلقين والمحللين الرياضين في العالم وتقوم بعرض منافسات كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة، إضافة إلى نشرات الأخبار الرياضية، والتي تعرض خلالها كافة الأخبار الرياضية المحلية والعالمية.