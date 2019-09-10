تردد قنوات الساعة El Sa3a الأكثر بحثا الساعة دراما- الساعة افلام- الساعة كوميدي- الساعة مسرح

تردد قنوات الساعة El Sa3a أصبح من أهم الترددات بحثا على الإنترنت نظرا لما تقدمه شاشات قنوات الساعة من باقات متنوعة من الأفلام والمسلسلات بمختلف أنواعها التراجيدي، الكوميدي، الدرامي، بجانب البرامج الهامة والمسلية التي يهتم بها المشاهد المصري والعربي، كما أن قنوات الساعة من أحدث المحطات التلفزيونية التي ظهرت مؤخرا على الساحة الفضائية ونجحت في جذب أعداد كبيرة من المشاهدين من خلال تنوعها لمختلف الأعمال الفنية وعرضها المتواصل لموادها الإعلامية الدسمة التي استطاعت أن تستقطب قطاع كبير من الأسر المصرية والعربية.







تردد قنوات الساعة

تضم مجموعة قنوات الساعة عدد من المحطات الفضائية التي تشمل كلا من ( قناة الساعة افلام، الساعة دراما، الساعة مسرح، الساعة كلاسيك، الساعة كوميدي، الساعة سينما) تتميز كل منها بتقديم مضمون هادف ومحتوى جيد، تبث أعمالها الفنية من خلال مقرها الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي، تم إنشاء قنوات الساعة في عام 2007، تتميز بتقديم خدمات إعلامية تهم المشاهد العربي من برامج منوعة وأعمال فنية درامية وسينمائية متعددة التصنيفات والجنسيات وكنوز مسرحية وفنون كلاسيكية وأخبار محلية وعالمية وخلافه.







تردد قناة الساعة دراما

تخصصت قناة الساعة دراما في عرض باقة منوعة من المسلسلات التليفزيونية بجميع تصنيفاتها منها المصرية والعربية مثل مسلسل سلسال الدم الجزء الثالث ومسلسل كفر دلهاب ومسلسل طاقة القدر وغيرهم من أفضل المسلسلات المحببة للمشاهد.







القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12562 (v) 27500 عمودي 3/4







تردد قناة الساعة مسرح

تظهر قناة الساعة مسرح على القمر الصناعي باسم Al sa3a Masra7 وهذا يعني أنها تقديم العروض المسرحية الدرامية والكوميدية و الإجتماعية والأفلام الحديثة والقديمة.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 10872 (v) 27500 عمودي 3/4 تردد قناة الساعة كوميدي تتميز قناة الساعة كوميدي بطابع مليئ بالفرح السعادة الفريدة من نوعها مما يجعلها القناة الأولى الكوميدية لدى المشاهد كما تعرض أعمال فنية كوميدية بإختلاف أنواعها من مسلسلات وأفلام ومسرحيات وبرامج التوك شو وغيرها. القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11603 (h) 27500 أفقي 3/4 قناة الساعة كلاسيك قناة الساعة كلاسيك لها طابع خاص فهي تضم مجموعة من روائع الأعمال التليفزيونية والسينمائية في زمن الفن الجميل وعدد كبير من اللقطات والأفلام النادرة يتم عرضها حصرياً ولأول مرة. القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12562 (v) 27500 عمودي 3/4 تردد قناة الساعة أفلام تتخصص قناة الساعة أفلام في تقديم الأفلام السينمائية المصرية والعربية الحديثة والقديمة كما تقدم برامج حصرية تعرض من خلالها أخبار النجوم في الوطن العربي وأخر أعمالهم الفنية. القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11527 (h) 27500 أفقي 3/4 تردد قناة الساعة سينما تشتهر قناة الساعة سينما بالعروض المتواصلة لأجدد الأعمال السينمائية المصرية والعربية، كما تعرض الأعمال الفنية الهندية المترجمة بتصنيفاتها المختلفة من كوميديا ودراما وأكشن ورومانسي. القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11563 (v) 27500 عمودي 3/4