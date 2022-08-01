تقنية

تردد قنوات الأفلام والمسلسلات الجديدة على النايل سات 2022

محمد أحمد

في ظل التغييرات الجديدة المستمرة من الكثير من قنوات الأفلام والمسسلات، وقيام بعضها بتغيير تردداتها، يبحث الكثيرين عن أحدث تلك الترددات، خاصةً بعد وقف بثها عبر تردداتها القديمة، لذا نوفر لكم خلال السطور التالية الترددات التي يمكنكم من خلالها استقبال جميع قنوات الأفلام والمسلسلات عبر نايل سات 2022 بجودة عالية وصوت نقي سواء كانت SD أو HD.

تردد قنوات الأفلام والمسلسلات الجديدة على النايل سات 2022

تردد قنوات الأفلام والمسلسلات2022

يمكنك ضبط جميع تردد قنوات الأفلام والمسلسلات الجديدة على النايل سات بكل سهولة عن طريق ضبط أقوى تردد على نايل سات 2022، ولكن يجب التحقق من الاتجاه الصحيح لطبق الاستقبال.

  • أولاً: عليك ضبط الطبق باتجاه 7 غرب مدار القمر الصناعي نايل سات.
  • ثانيًا: م التوجه إلى الريسيفر وإدخال التردد التالي:
التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
12054 نايل سات 27500 3/4 راسي

أما إذا كان لديك ريسفر ضعيف يمكنك ضبط التردد عبر النايل سات 2022 كالتالي:

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
11373 نايل سات 27500 3/4 أفقي
تردد قنوات أفلام أجنبي على النايل سات لمتابعة كافة الأفلام والمسلسلات الأجنبية
تردد قنوات الأفلام والمسلسلات الجديدة على النايل سات 2022

ترددات قنوات افلام أجنبية غير مشفرة

هناك العديد من قنوات الأفلام الأجنبية الغير مشفرة يمكنك ضبطها على القمر الصناعي النايل سات ومن أشهر هذه القنوات كالتالي:

تردد قناة هوليود موفيز:

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
12562 نايل سات 27500 3/4 أفقي

التقط الآن شارة تردد قناة ميكس هوليود mix hollywood الجديد 2019 على نايل سات

تردد قناة توب موڤيز Top Movies

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
11872 نايل سات 27500 3/4 أفقي

قناة مكس هوليود قناة جديدة

تردد قناة Hollywood Horror

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
12562 نايل سات 27500 آلي رأسي

تردد قناة ايماجين موفيز Imagine Movies

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
12360 نايل سات 27500 آلي أفقي

قناة+نجوم+هوليود

تردد قناة LTV

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
12360 نايل سات 27500 آلي أفقي
قناة كايرو وان أكشن cairo one action قناة أفلام أجنبي
قناة كايرو وان أكشن cairo one action قناة أفلام أجنبي

تردد قناة كايرو وان أكشن

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
12562 نايل سات 27500 آلي أفقي

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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