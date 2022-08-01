تردد قنوات الأفلام والمسلسلات الجديدة على النايل سات 2022
في ظل التغييرات الجديدة المستمرة من الكثير من قنوات الأفلام والمسسلات، وقيام بعضها بتغيير تردداتها، يبحث الكثيرين عن أحدث تلك الترددات، خاصةً بعد وقف بثها عبر تردداتها القديمة، لذا نوفر لكم خلال السطور التالية الترددات التي يمكنكم من خلالها استقبال جميع قنوات الأفلام والمسلسلات عبر نايل سات 2022 بجودة عالية وصوت نقي سواء كانت SD أو HD.
تردد قنوات الأفلام والمسلسلات2022
يمكنك ضبط جميع تردد قنوات الأفلام والمسلسلات الجديدة على النايل سات بكل سهولة عن طريق ضبط أقوى تردد على نايل سات 2022، ولكن يجب التحقق من الاتجاه الصحيح لطبق الاستقبال.
- أولاً: عليك ضبط الطبق باتجاه 7 غرب مدار القمر الصناعي نايل سات.
- ثانيًا: م التوجه إلى الريسيفر وإدخال التردد التالي:
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|12054
|نايل سات
|27500
|3/4
|راسي
أما إذا كان لديك ريسفر ضعيف يمكنك ضبط التردد عبر النايل سات 2022 كالتالي:
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|11373
|نايل سات
|27500
|3/4
|أفقي
ترددات قنوات افلام أجنبية غير مشفرة
هناك العديد من قنوات الأفلام الأجنبية الغير مشفرة يمكنك ضبطها على القمر الصناعي النايل سات ومن أشهر هذه القنوات كالتالي:
تردد قناة هوليود موفيز:
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|12562
|نايل سات
|27500
|3/4
|أفقي
تردد قناة توب موڤيز Top Movies
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|11872
|نايل سات
|27500
|3/4
|أفقي
تردد قناة Hollywood Horror
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|12562
|نايل سات
|27500
|آلي
|رأسي
تردد قناة ايماجين موفيز Imagine Movies
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|12360
|نايل سات
|27500
|آلي
|أفقي
تردد قناة LTV
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|12360
|نايل سات
|27500
|آلي
|أفقي
تردد قناة كايرو وان أكشن
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|12562
|نايل سات
|27500
|آلي
|أفقي
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