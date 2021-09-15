تردد قنوات الأطفال 2021 (بطوط – كوكي -ميكي- توم وجيري- تنه ورنة) لمتابعة أفضل الأفلام الكرتونية

ازداد البحث بكثرة عبر محركات البحث جوجل عن تردد قنوات الأطفال بعد تغييرها، وتعد تلك القنوات الأكثر مشاهدة على مستوى العالم كله، نظراً لمحتواها المتميز الذي يستفاد منه الطفل، بجانب أنها تعرض في كثير من الأحيان برامج تعليمية تساهم في تثقيف الأطفال، وتعليمهم وتوصيل المعلومة لهم بكل سلاسة ويسر، سنقدم لكم التردد الجديد الخاص بقنوات الأطفال تابعونا.

تردد قنوات الأطفال 2021

قنوات الأطفال هي الأفضل حالياً من بين القنوات الفضائية الأخرى، تقدم محتوى يتناسب مع عادات وتقاليد الشعوب العربية، يمكن ضبط ترددها الجديد وإضافتها ضمن باقة قنوات أطفالكم المفضلة.

تردد قناة توم وجيري

يمكن الاطلاع على المحتوى الهائل لدى القناة دون وجود رسوم الاشتراك مع تواجد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

التردد:11355.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة بطوط

ليس هناك خلاف على تواجد هذه القناة في جميع البيوت وذلك حباً في محتواها، فهي بجانب اهتمامها بإذاعة أفلام كرتون جديدة تلتزم بدبلجتها و تقديمها باللغة الإنجليزية.

التردد:11594.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة تنه ورنة

التردد: 11853

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/2

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ميكي

هي قناة مصرية تم تأسيسها عام 2009 وتلتزم القناة في محتواها باحترام الآداب العامة، كما تتنوع برامجها ولا تقتصر على الجانب الترفيهي فقط.

التردد: 11528

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/4

الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة كوكي

أبرز ما يميز القناة هو توافرها على مدار الساعة دون توقف مع عرض الأفلام بجودة عالية.

التردد:11602

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ:4/3

معدل ترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

لا تعد هذه القنوات الوحيدة الموجودة في العالم العربي المهتمة بإذاعة المحتوى الكرتوني، لكنها الأفضل في التقديم والمحتوى ولذا عند تغيير تردداتها تجد سباق للحصول على التردد وإعادة تشغيلها من جديد.