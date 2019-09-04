تعتبر قناة سبيس تون من أول القنوات الفضائية والمتخصصة في شأن الطفل في المنطقة العربية بالكامل، وتوجد قناتين سبيس تون  قناة عربية وقناة انجليزية، وتردد قناة سبيس تون العربية هي 11785 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودي.

 

تردد قناة سبيس تون Space Toon 2018 العربية للأطفال على قمر النايل سات

تردد قناة MBC3

كما تعلمون أن قناة أم بي سي ثري منضمة لمجموعة قنوات أم بي سي السعودية وتعتبر هذه القناة هي القناة الوحيدة المختصة بالأطفال في مجموعة أم بي سي وترددها هو11476 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 أفقى، وهناك تردد أخر يمكنك البحث عنه أو استخدامه وهو 11470 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودي.

تردد قناة ام بي سي 3 للأطفال على نايل سات

تردد قناة طيور الجنة

ظهرت قناة طيور الجنة في الفترة الأخيرة وحظيت بمكانة كبيرة في قلوب الآباء والأمهات بسبب المحتوي المحترم الذي تقدمه القناه لتعليم الأطفال القيم والآداب العامة  والأخلاق الرفيعة وهناك ترددان للقناة الأول 11317 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 عمودي، والثاني 11315 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 عمودي.

 

نتيجة بحث الصور عن تردد قناة طيور الجنة 2019

تردد قناة ماجد للأطفال Majid Kids

قناة ماجد هي قناة إماراتية الجنسية فهي تتبع شبكة أبو ظبي للإعلام وقد بدء بثها في سبتمبر 2015 وتتميز هذه القناة بتقديم محتوي متميز يخدم منطقة شبه الجزيرة العربية بسبب استخدامها لهجة أهل الخليج، ولديها ترددان الأول هو 12221معامل  التصحيح 27500 عمودي، والثاني هو 12467 معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 أفقى.

 

نتيجة بحث الصور عن تردد قناة ماجد

باقي ترددات قنوات الأطفال في الصور التالية:

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تردد قناة كيدزاينيا

تردد قنوات الأطفال على النايل سات 2019