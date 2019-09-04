تردد قنوات الأطفال على النايل سات 2019

تعتبر قناة سبيس تون من أول القنوات الفضائية والمتخصصة في شأن الطفل في المنطقة العربية بالكامل، وتوجد قناتين سبيس تون قناة عربية وقناة انجليزية، وتردد قناة سبيس تون العربية هي 11785 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودي.

تردد قناة MBC3

كما تعلمون أن قناة أم بي سي ثري منضمة لمجموعة قنوات أم بي سي السعودية وتعتبر هذه القناة هي القناة الوحيدة المختصة بالأطفال في مجموعة أم بي سي وترددها هو11476 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 أفقى، وهناك تردد أخر يمكنك البحث عنه أو استخدامه وهو 11470 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودي.