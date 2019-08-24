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تردد قنوات الأطفال على النايل سات 2019

كتب نورهان محمدفي آخر تحديث
تردد قنوات الأطفال على النايل سات 2019
تردد قنوات الأطفال على النايل سات 2019

عدد كبير من الآباء والأمهات يبحثون بشكل دائم عن تردد قنوات الأطفال على النايل سات 2019 سواء في جمهورية مصر العربية أو في بلدان الوطن العربي، والهدف من ذلك البحث تعليم الأطفال كل ما هو جديد من محتوي مقدم للطفل سواء تعليم القرأة، الكتابة، الأرقام واللغة الانجليزية نطقا، كما تقدم قنوات الأطفال فيديوهات من الكارتون مثل توم أند جيري وغيرها من الرسوم المتحركة المشهورة على مستوي العالم، بالإضافة إلي البرامج التعليمية و الأفلام الطويلة، والأغاني التي تجذب الأطفال وتجعلهم يحفظونها ويجلسون أمام التلفاز بدون أنقطاع متشوقون لما سوف يشاهدونه من أفلام وأغاني متواصلة ليلا ونهار ومن هنا يقدم لكم موقع نجوم مصرية أهم ومعظم ترددات قنوات الأطفال على النايل سات لعام 2019.

 

تردد قناة سبيس تون Space Toon 2019 العربية

تعتبر قناة سبيس تون من أول القنوات الفضائية والمتخصصة في شأن الطفل في المنطقة العربية بالكامل، وتوجد قناتين سبيس تون  قناة عربية وقناة انجليزية، وتردد قناة سبيس تون العربية هي 11785 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودي.

 

تردد قناة سبيس تون Space Toon 2018 العربية للأطفال على قمر النايل سات

تردد قناة MBC3

كما تعلمون أن قناة أم بي سي ثري منضمة لمجموعة قنوات أم بي سي السعودية وتعتبر هذه القناة هي القناة الوحيدة المختصة بالأطفال في مجموعة أم بي سي وترددها هو11476 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 أفقى، وهناك تردد أخر يمكنك البحث عنه أو استخدامه وهو 11470 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودي.

تردد قناة ام بي سي 3 للأطفال على نايل سات

تردد قناة طيور الجنة

ظهرت قناة طيور الجنة في الفترة الأخيرة وحظيت بمكانة كبيرة في قلوب الآباء والأمهات بسبب المحتوي المحترم الذي تقدمه القناه لتعليم الأطفال القيم والآداب العامة  والأخلاق الرفيعة وهناك ترددان للقناة الأول 11317 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 عمودي، والثاني 11315 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 عمودي.

 

نتيجة بحث الصور عن تردد قناة طيور الجنة 2019

تردد قناة ماجد للأطفال Majid Kids

قناة ماجد هي قناة إماراتية الجنسية فهي تتبع شبكة أبو ظبي للإعلام وقد بدء بثها في سبتمبر 2015 وتتميز هذه القناة بتقديم محتوي متميز يخدم منطقة شبه الجزيرة العربية بسبب استخدامها لهجة أهل الخليج، ولديها ترددان الأول هو 12221معامل  التصحيح 27500 عمودي، والثاني هو 12467 معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 أفقى.

 

نتيجة بحث الصور عن تردد قناة ماجد

باقي ترددات قنوات الأطفال في الصور التالية:

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تردد قناة كيدزاينيا

تردد قنوات الأطفال على النايل سات 2019

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عن الكاتب

نورهان محمد

صحفية حرة ومذيعة راديو أون لاين ومراسلة تلفزيونية، عملت بمجال الصحافة منذ عام 2012 كمترجمة صحفية من العبرية والانجليزية الي العربية ثم انتقلت من جرائد ومجلات ورقية إلى مواقع إلكترونية.درست الإعداد والتقديم الإذاعي والتلفزيوني وبالفعل قدمت برامج إذاعية مثل إشارتك خضرا، و فضي دماغك ثم انتقلت كمراسلة في برنامج بث مباشر والذي يذاع على قناة مصر الحياة الفضائية، ثم قدمت برنامج تلفزيوني بعنوان لسه فيه أمل لدى مجلس الشباب المصري، وأخيرا أعمل حاليا معدة ومقدمة برامج بقناة الصحة والجمال الفضائية.

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