عدد كبير من الآباء والأمهات يبحثون بشكل دائم عن تردد قنوات الأطفال على النايل سات 2019 سواء في جمهورية مصر العربية أو في بلدان الوطن العربي، والهدف من ذلك البحث تعليم الأطفال كل ما هو جديد من محتوي مقدم للطفل سواء تعليم القرأة، الكتابة، الأرقام واللغة الانجليزية نطقا، كما تقدم قنوات الأطفال فيديوهات من الكارتون مثل توم أند جيري وغيرها من الرسوم المتحركة المشهورة على مستوي العالم، بالإضافة إلي البرامج التعليمية و الأفلام الطويلة، والأغاني التي تجذب الأطفال وتجعلهم يحفظونها ويجلسون أمام التلفاز بدون أنقطاع متشوقون لما سوف يشاهدونه من أفلام وأغاني متواصلة ليلا ونهار ومن هنا يقدم لكم موقع نجوم مصرية أهم ومعظم ترددات قنوات الأطفال على النايل سات لعام 2019.
تردد قناة سبيس تون Space Toon 2019 العربية
تعتبر قناة سبيس تون من أول القنوات الفضائية والمتخصصة في شأن الطفل في المنطقة العربية بالكامل، وتوجد قناتين سبيس تون قناة عربية وقناة انجليزية، وتردد قناة سبيس تون العربية هي 11785 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودي.
تردد قناة MBC3
كما تعلمون أن قناة أم بي سي ثري منضمة لمجموعة قنوات أم بي سي السعودية وتعتبر هذه القناة هي القناة الوحيدة المختصة بالأطفال في مجموعة أم بي سي وترددها هو11476 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 أفقى، وهناك تردد أخر يمكنك البحث عنه أو استخدامه وهو 11470 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودي.
تردد قناة طيور الجنة
ظهرت قناة طيور الجنة في الفترة الأخيرة وحظيت بمكانة كبيرة في قلوب الآباء والأمهات بسبب المحتوي المحترم الذي تقدمه القناه لتعليم الأطفال القيم والآداب العامة والأخلاق الرفيعة وهناك ترددان للقناة الأول 11317 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 عمودي، والثاني 11315 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 عمودي.
تردد قناة ماجد للأطفال Majid Kids
قناة ماجد هي قناة إماراتية الجنسية فهي تتبع شبكة أبو ظبي للإعلام وقد بدء بثها في سبتمبر 2015 وتتميز هذه القناة بتقديم محتوي متميز يخدم منطقة شبه الجزيرة العربية بسبب استخدامها لهجة أهل الخليج، ولديها ترددان الأول هو 12221معامل التصحيح 27500 عمودي، والثاني هو 12467 معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 أفقى.
باقي ترددات قنوات الأطفال في الصور التالية:
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تردد قناة كيدزاينيا
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التعليقات
قناة الجزيرة للاطفال لاتعمل
هناك قنوات كتيرة لا تعمل
تردد Mbc3 لا يعمل
رجاء. فيلم. كا تون على قناه ميكي فيلم الاميرة جيزيل. والامير ادوارد
سوف نبلغ أدارة القناة بطلب حضرتك
رجاء. فيلم. كرتون الاميرة جيزيل والامير ادوارد
حضرتك تابع القناة وسوف تشاهد فيلمك المفضل تحياتي
هدا مدهش
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