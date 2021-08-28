تردد قنوات الأطفال الجديد 2021 (توم وجيري- طيور الجنة- طيور بيبي- بطوط) لمتابعة أقوى الأفلام الكرتونية

العديد من أولياء الأمور يبحثون بكثرة عبر محركات جوجل عن ترددات قنوات الأطفال، حتى يقوموا بإضافتها ضمن باقة قنوات أطفالهم المفضلة، حتي يمكنهم ذلك من التسلية وذلك يكون أمن بالنسبة لهم في ظل انتشار جائحة كورونا، وقضائهم لأجازه نهاية العام، حيث تعد قنوات الأطفال الأكثر بحثاً والأكثر متابعة حول العالم، وذلك من قبل الأطفال والكبار ويتابعونها في جو ملئ بالإثارة والتشويق، حيث سوف نتعرف من خلال هذا المقال على الترددات الخاصة بهذه القنوات.

تردد قنوات الأطفال الجديد 2021

سوف نتطرق إلى التعرف على الترددات الخاصة بقنوات الأطفال من خلال ما سوف نقوم بسرده في السطور القادمة، حيث أن هذه القنوات مفضلة لدى العديد من الفئات العمرية وخاصة تحت سن الست سنوات.

تردد قناة توم وجيري

واحدة من اشهر قنوات الأطفال، حققت شهرة كبيرة بين قنوات الأطفال، وأصبح يتابعها العديد من الأشخاص حول العالم، تقدم محتوى يتناسب مع كافة الفئات، تعرض كرتون القط والفأر التي احتل الصدارة منذ مئات السنين بين الأفلام الكرتونية.

التردد : 11354.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: 5/6

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

تلك القناة واحدة من أفضل القنوات التعليمية للأطفال، مالكة لرجل الأعمال الأردني خالد مقداد، والذي يسعى دائماً لتقديم محتوى يتناسب مع عادات وتقاليد الشعوب العربية.

التردد :11393.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ :3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة بطوط 2021

قناة بطوط تعد من القنوات المفضلة لدى الأطفال، تعرض العديد من الأفلام الكرتونية المميزة، محتواها يتناسب مع كل الأطفال، يمكن لربة المنزل ترك الأطفال أمامها بكل أمان.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور بيبي الجديدة

واحدة من ضمن شبكة قنوات طيور الجنة، تخاطب الأطفال تحت سن الثلاث سنوات، محتواه قيم ومتميز من حيث التعليم، وخاصة تعليم اللغة العربية وتعاليم الدين الإسلامي.