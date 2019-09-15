تقنية

تردد قنوات ابل واستقبال بث ترددات قنوات APPLE الجديدة على النايل سات 2019

بواسطة mai saleh 3 0
تردد قنوات ابل

مجموعة قنوات أبل الجديدة هي عدة قنوات ترفيهية متميزة دخلت على الساحة في مصر ، تنافس وبقوة القنوات الفضائية الموجودة على ساحة النايل سات المصري، وتقدم المجموعة قنوات كوميدى سينما وافلام و حكايات و توداي TODAY، كما يتنوع بها المحتوى الإعلامي الذي تقدمه القنوات من تغطية درامية للعديد من المسلسلات والافلام المميزة، ومن الجدير بالذكر أنه قد ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قنوات ابل على القمر الصناعي المصري نايل سات، ولهذا نحرص على تقديم من خلال ما يلي تردد قنوات ابل لاستقبالها على أجهزة الاستقبال عبر النايل سات.



تردد قنوات ابل على النايل سات

يعتبر رمز القناة او اللوجو الخاص بها مميز لاسم المجموعة وهو عبارة عن تفاحة يتغير لونها حسب اسم القناة فكل قناة بها لون خاص بها، وتتكون باقة قنوات أبل من ٧ قنوات تقدم الكثير من الأعمال الدرامية من مسلسلات عربي مصري وخليجي وسوري ومجموعة مسلسلات تركية مدبلجة  وكثير من الافلام العربية ومجموعة متنوعة من الأعمال الكوميدية.



وبالتالي أصبحت قنوات أبل من أهم وأشهر القنوات في فترة قصيرة جدا واكتسبت شهرة كبيرة عربيا ومصريا لما تقدمه من محتوى متنوع ترفيهي خفيف على المشاهد.

مجموعة قنوات ابلالترددالاستقطاب الترميز
ابل أفلام Apple Aflam
11179/11177افقي27500
ابل سينما Apple Cnima
11179/11177افقي27500
ابل كوميدي Apple Comedy
11179/11177أفقي27500
ابل دراما Apple drama12563/12562رأسي27500
Apple Today ابل اليوم11179/11177أفقي27500
Apple Hkayat أبل حكايات11179/11177افقي27500

تبث قنوات أبل محتواها على القمر النايل سات على الموقع  المداري WEST 7، ويمكن أيضا استقبال بث القنوات علي القمر الصناعي يوتل سات علي الموقع المداري WEST 8 بدون اي تعديلات في طبق النايل سات.



mai saleh 3


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