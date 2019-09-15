تردد قنوات ابل واستقبال بث ترددات قنوات APPLE الجديدة على النايل سات 2019

مجموعة قنوات أبل الجديدة هي عدة قنوات ترفيهية متميزة دخلت على الساحة في مصر ، تنافس وبقوة القنوات الفضائية الموجودة على ساحة النايل سات المصري، وتقدم المجموعة قنوات كوميدى سينما وافلام و حكايات و توداي TODAY، كما يتنوع بها المحتوى الإعلامي الذي تقدمه القنوات من تغطية درامية للعديد من المسلسلات والافلام المميزة، ومن الجدير بالذكر أنه قد ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قنوات ابل على القمر الصناعي المصري نايل سات، ولهذا نحرص على تقديم من خلال ما يلي تردد قنوات ابل لاستقبالها على أجهزة الاستقبال عبر النايل سات.







تردد قنوات ابل على النايل سات

يعتبر رمز القناة او اللوجو الخاص بها مميز لاسم المجموعة وهو عبارة عن تفاحة يتغير لونها حسب اسم القناة فكل قناة بها لون خاص بها، وتتكون باقة قنوات أبل من ٧ قنوات تقدم الكثير من الأعمال الدرامية من مسلسلات عربي مصري وخليجي وسوري ومجموعة مسلسلات تركية مدبلجة وكثير من الافلام العربية ومجموعة متنوعة من الأعمال الكوميدية.







وبالتالي أصبحت قنوات أبل من أهم وأشهر القنوات في فترة قصيرة جدا واكتسبت شهرة كبيرة عربيا ومصريا لما تقدمه من محتوى متنوع ترفيهي خفيف على المشاهد.

مجموعة قنوات ابل التردد الاستقطاب الترميز ابل أفلام Apple Aflam

11179/11177 افقي 27500 ابل سينما Apple Cnima

11179/11177 افقي 27500 ابل كوميدي Apple Comedy

11179/11177 أفقي 27500 ابل دراما Apple drama 12563/12562 رأسي 27500 Apple Today ابل اليوم 11179/11177 أفقي 27500 Apple Hkayat أبل حكايات 11179/11177 افقي 27500

تبث قنوات أبل محتواها على القمر النايل سات على الموقع المداري WEST 7، ويمكن أيضا استقبال بث القنوات علي القمر الصناعي يوتل سات علي الموقع المداري WEST 8 بدون اي تعديلات في طبق النايل سات.