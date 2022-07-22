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أحدث تردد قنوات إم بي سي mbc الجديد لجميع الأقمار 2022

محمد أحمد

 يمكنك ضبط تردد قنوات إم بي سي mbc الجديد 2022 لجميع الأقمار، حيث أن قنوات أم بي سي من أشهر القنوات في الوطن العربي والذي يملكها رجل الأعمال الشهير السعودي: الشيخ وليد إبراهيم، وتعرض الكثير من البرامج المتنوعة في جميع المجالات، لذلك سنعرض لكم الترددات الجديد جميع قنوات mbc 2022.

أحدث تردد قنوات إم بي سي mbc الجديد لجميع الأقمار 2022

تردد قناة mbc على جميع الأقمار

تعد قنوات mbc من أشهر القنوات الناجحة، والتي تقدم العديد من البرامج المختلفة والتي تتناسب مع جميع الأعمار، مثل الأفلام العربية الحصري والأجنبي وحتى الأفلام الهندية والمسابقات المنوعة والبرامج الرياضية والمسلسلات المتنوعة، وقد حققت قنوات نجاحًا ملحوظًا أطلقت عدة قنوات والتي تحمل الأسم نفسه، ولكن عرضت قنوات مختلفة مثل mbc1 و mbc2 و mbc3 وغيرها.

تردد قنوات إم بي سي mbc على نايل سات وعرب سات جديد 2022

تردد قنوات إم بي سي MBC الجديد 2022 على النايل والعرب سات

تردد قنوات إم بي سي MBC
أحدث تردد قنوات إم بي سي mbc الجديد لجميع الأقمار 2022

 قناة mbc1

حيث أنها تعد القناة الأولى التي أطلقتها المجموعة، ووفقًا لموقع البحث والتسويق الإلكتروني، فقد تصدرت المركز الأول تصنيفات القنوات الأكثر مشاهدة في الوطن العربي.

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الاستقطاب
11470-11559 نايل سات 27500 5/6 رأسي (V)
11270- 12284 عرب سات 27500 5/6 رأسي (V)

تردد قنوات إم بي سي MBC

 قناة mbc2

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
11938 نايل سات 27500 5/6 رأسي (V)
تردد قناة أم بي سي 2
mbc2

قناة mbc Bollywood

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
11938 نايل سات 27500 آلي رأسي (V)

تردد قناة ام بي سي بوليود MBC bollywood

 قناة mbc3

قناة mbc3 أشهر القنوات الكرتونية للأطفال في الوطن العربي والتي تعرض أفضل البرامج الخاصة بالأطفال والمسلسلات الكرتونية والأفلام الحصري.

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
12284 نايل سات 27500 آلي رأسي
تردد قناة mbc3 الجديد
تردد قناة mbc3 الجديد

قناة mbc4

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
11938 نايل سات 27500 3/4 رأسي (V)

قناة mbc دراما

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
11559 نايل سات 27500 5/6 رأسي (V)
11270 عرب سات 27500 5/6 رأسي (V)

قناة  mbc max

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
11938 نايل سات 27500 آلي رأسي (V)
11268 عرب سات 27500 آلي رأسي (V)
تردد ام بي سي ماكس
mbc max

قناة  mbc action

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
11938 نايل سات 27500 آلي رأسي (V)

تردد قناة ام بي سي أكشن

قناة mbc plus دراما

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
11938 نايل سات 27500           5/6 أفقي (H)
11470 عرب سات 27500           5/6 أفقي (H)

تردد قناة MBC1

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    قناة mbc مكس +قناة mbc دراما بلس…..لاتوجد على النايل سات

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