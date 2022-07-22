أحدث تردد قنوات إم بي سي mbc الجديد لجميع الأقمار 2022

يمكنك ضبط تردد قنوات إم بي سي mbc الجديد 2022 لجميع الأقمار، حيث أن قنوات أم بي سي من أشهر القنوات في الوطن العربي والذي يملكها رجل الأعمال الشهير السعودي: الشيخ وليد إبراهيم، وتعرض الكثير من البرامج المتنوعة في جميع المجالات، لذلك سنعرض لكم الترددات الجديد جميع قنوات mbc 2022.

تردد قناة mbc على جميع الأقمار

تعد قنوات mbc من أشهر القنوات الناجحة، والتي تقدم العديد من البرامج المختلفة والتي تتناسب مع جميع الأعمار، مثل الأفلام العربية الحصري والأجنبي وحتى الأفلام الهندية والمسابقات المنوعة والبرامج الرياضية والمسلسلات المتنوعة، وقد حققت قنوات نجاحًا ملحوظًا أطلقت عدة قنوات والتي تحمل الأسم نفسه، ولكن عرضت قنوات مختلفة مثل mbc1 و mbc2 و mbc3 وغيرها.

قناة mbc1

حيث أنها تعد القناة الأولى التي أطلقتها المجموعة، ووفقًا لموقع البحث والتسويق الإلكتروني، فقد تصدرت المركز الأول تصنيفات القنوات الأكثر مشاهدة في الوطن العربي.

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الاستقطاب 11470-11559 نايل سات 27500 5/6 رأسي (V) 11270- 12284 عرب سات 27500 5/6 رأسي (V)

قناة mbc2

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11938 نايل سات 27500 5/6 رأسي (V)

قناة mbc Bollywood

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11938 نايل سات 27500 آلي رأسي (V)

قناة mbc3

قناة mbc3 أشهر القنوات الكرتونية للأطفال في الوطن العربي والتي تعرض أفضل البرامج الخاصة بالأطفال والمسلسلات الكرتونية والأفلام الحصري.

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 12284 نايل سات 27500 آلي رأسي

قناة mbc4

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11938 نايل سات 27500 3/4 رأسي (V)

قناة mbc دراما

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11559 نايل سات 27500 5/6 رأسي (V) 11270 عرب سات 27500 5/6 رأسي (V)

قناة mbc max

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11938 نايل سات 27500 آلي رأسي (V) 11268 عرب سات 27500 آلي رأسي (V)

قناة mbc action

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11938 نايل سات 27500 آلي رأسي (V)

قناة mbc plus دراما

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11938 نايل سات 27500 5/6 أفقي (H) 11470 عرب سات 27500 5/6 أفقي (H)

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