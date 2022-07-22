أحدث تردد قنوات إم بي سي mbc الجديد لجميع الأقمار 2022
يمكنك ضبط تردد قنوات إم بي سي mbc الجديد 2022 لجميع الأقمار، حيث أن قنوات أم بي سي من أشهر القنوات في الوطن العربي والذي يملكها رجل الأعمال الشهير السعودي: الشيخ وليد إبراهيم، وتعرض الكثير من البرامج المتنوعة في جميع المجالات، لذلك سنعرض لكم الترددات الجديد جميع قنوات mbc 2022.
تردد قناة mbc على جميع الأقمار
تعد قنوات mbc من أشهر القنوات الناجحة، والتي تقدم العديد من البرامج المختلفة والتي تتناسب مع جميع الأعمار، مثل الأفلام العربية الحصري والأجنبي وحتى الأفلام الهندية والمسابقات المنوعة والبرامج الرياضية والمسلسلات المتنوعة، وقد حققت قنوات نجاحًا ملحوظًا أطلقت عدة قنوات والتي تحمل الأسم نفسه، ولكن عرضت قنوات مختلفة مثل mbc1 و mbc2 و mbc3 وغيرها.
قناة mbc1
حيث أنها تعد القناة الأولى التي أطلقتها المجموعة، ووفقًا لموقع البحث والتسويق الإلكتروني، فقد تصدرت المركز الأول تصنيفات القنوات الأكثر مشاهدة في الوطن العربي.
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح
|الاستقطاب
|11470-11559
|نايل سات
|27500
|5/6
|رأسي (V)
|11270- 12284
|عرب سات
|27500
|5/6
|رأسي (V)
قناة mbc2
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|11938
|نايل سات
|27500
|5/6
|رأسي (V)
قناة mbc Bollywood
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|11938
|نايل سات
|27500
|آلي
|رأسي (V)
قناة mbc3
قناة mbc3 أشهر القنوات الكرتونية للأطفال في الوطن العربي والتي تعرض أفضل البرامج الخاصة بالأطفال والمسلسلات الكرتونية والأفلام الحصري.
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|12284
|نايل سات
|27500
|آلي
|رأسي
قناة mbc4
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|11938
|نايل سات
|27500
|3/4
|رأسي (V)
قناة mbc دراما
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|11559
|نايل سات
|27500
|5/6
|رأسي (V)
|11270
|عرب سات
|27500
|5/6
|رأسي (V)
قناة mbc max
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|11938
|نايل سات
|27500
|آلي
|رأسي (V)
|11268
|عرب سات
|27500
|آلي
|رأسي (V)
قناة mbc action
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|11938
|نايل سات
|27500
|آلي
|رأسي (V)
قناة mbc plus دراما
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|11938
|نايل سات
|27500
|5/6
|أفقي (H)
|11470
|عرب سات
|27500
|5/6
|أفقي (H)
ترددات تبحث عنها:
تردد قناة زي الوان 2022 Zee Alwan الجديد
أحدث تردد قناة طيور الجنة 2022
ترددات قنوات الرياضية السعودية ssc
جديد تردد قناة كراميش 2022 على النايل سات
تردد قنوات أون سبورت ON SPORT 2022
تردد قنوات دي إم سي dmc الجديد على نايل سات
قناة mbc مكس +قناة mbc دراما بلس…..لاتوجد على النايل سات